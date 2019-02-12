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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.02.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

Yıldız Tilbe'den Sevgililer Günü şarkısı

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Yıldız Tilbe'den Sevgililer Günü şarkısı

Pop müziğin ünlü ismi Yıldız Tilbe, Sevgililer Günü'ne özel "Sen Aşıksın Bana" isimli şarkı yapıp klip çekti.

Her Sevgililer Günü sevgililer için şarkı yapan Yıldız Tilbe bu sene de geleneğini sürdürdü. Sevgililer Günü'ne özel Özdemir Müzik etiketiyle "Sen Aşıksın Bana" adlı bir şarkı yaptı. Sözü Yıldız Tilbe'ye müziği Murat Yeter'e ait şarkıya klip çekti. Murat Joker'in yönettiği klip dijital ortamlarda yayınlanmaya başladı. Yıldız Tilbe'nin sevgililer gününe özel şarkısı "Sen Aşıksın Bana"nın sözleri şu şekilde:

SEN AŞIKSIN BANA

Şunu bil ki sevilsen de sevsen de boş

Zerre ben bulamazsın aşk nehrinde

Yüzsen bile derin derin hatırlarsın

Ansızın dolar gözün neden bulamazsın 

Adını koyamazsın ahların

Kalbim seni bekliyor çalan her kapıda

Hala affediyorum günahkarım sana

Hiçbir şey bitmiyor ayrılık yetmiyor

Hala hissediyorum sen aşıksın bana

Hayal kırık dudak ateş gönül yanım

 Arzular çöl senin vücut ikliminde

Benziyorum solan güle

Bir hayat dolusu hüzün

Bakınca gülersin bazen

Küfredersin yar kendine 

Yıldız Tilbeden Sevgililer Günü şarkısı

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