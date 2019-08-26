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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.08.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Ünlü piyanist Odelia Sever Türkiye'ye geliyor

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Ünlü piyanist Odelia Sever Türkiye'ye geliyor

Dünyaca ünlü piyanist Odelia Sever, 12 Eylül Perşembe akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde bir konser verecek. Howden Group’un tüm dünyada düzenlediği sosyal sorumluluk projesi kapsamında Türkiye bacağı olarak gerçekleştirilen bu konserin gelirleri, Darüşşafaka Cemiyeti aracılığı ile onlarca çocuğun eğitimine aktarılacak.

Dünyaca ünlü Piyanist Odelia Sever, İstanbul’da vereceği sıra dışı bu konserde hem piyano çalıp, hem de dans ederek seslendireceği parçalar ile izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Odelia Sever’ın 12 Eylül Perşembe akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde vereceği sıra dışı konser, aynı zamanda Howden Group’un tüm dünyada düzenlediği Sosyal Sorumluluk Projesi’nin Türkiye bacağı olarak Darüşşafaka Cemiyeti'nin "eğitimde fırsat eşitliği" misyonuna katkı sağlayacak.
#iyilikresitali isimli bu konserin geliri Darüşşafaka'da okuyan babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, 927 yetenekli öğrencinin nitelikli bir eğitimle geleceğe hazırlanması için Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlanacak.
3.5 YAŞINDA PİYANOYA BAŞLADI
Odelia Sever 3.5 yaşında piyanoya başladı ve kısa süre içerisinde yeteneklerini tüm dünyaya gösterdi. Yaratıcı tarzını geliştirdiği Londra'daki Kraliyet Müzik Akademisi'nde master yaptıktan sonra dünyanın dört bir yanında konserler verdi. Kariyeri boyunca Zarastro Trio, Amadeud Quartet ve Arjantinli bir tango beşlisi olan Tangobar gibi birçok müzik grubu ile çalıştı. Odelia Sever, birçok sanat eserini bir araya getirdiği ve yardımcı yönetmen olarak görev yaptığı İsrail Opera Binası'nda klasik piyano projeleri üzerinde çalıştığı solo performanslar sunmaya devam ediyor.

 

 

 

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