Un helvası nasıl yapılır? Un helvası tarifi ve malzemeleri
Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan un helvası, hem düşük maliyetli olması hem de kolayca hazırlanması nedeniyle en çok tercih edilen tatlılardan biri olarak biliniyor. Özellikle kadınlar pratik bir şekilde un helvasını nasıl yapacaklarını araştırıyor. Peki, un helvası nasıl yapılır? un helvası malzemeleri neler? Pratik un helvasının yapılışı nasıl?
Tatlı krizlerinde bir numaralı alternatiflerden biri olan un helvasının nasıl yapıldığı, son günlerde merak konusu oldu. Diğer tatlılara göre görece daha düşük kalorili olan un helvası, kısık ateşte pişirildiği taktirde daha güzel olmasıyla bilinir. İşte, tereyağı ve unun mükemmel uyumunun kanıtı olan un helvasının yapılışı ve malzemeleri...
UN HELVASI NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
2,5 su bardağı un
200 gram tereyağ
3 çorba kaşığı sıvıyağ
2 su bardağı süt
2 su bardağı toz şeker
YAPILIŞI
İlk olarak derin bir tencerede tereyağını eritip içerisine bir miktar sıvı yağ ekleyin. Ardından unu ilave ederek kısık ateşte yavaş yavaş karıştırarak, un kahverengi kıvama gelene kadar bekleyin. Bu işlemi yaparken bir yandan da oda sıcaklığındaki sütün içerisinde şekeri eritin. İstediğiniz kıvama gelen una şerbeti ekleyin ve tahta kaşığa yapışmayacak kıvama gelince ocaktan alın ve bir süre dinlenmeye bırakın. Son aşamada damak zevkinize göre tarçın, ceviz ya da fındık gibi ürünlerle süsleyerek servis edin. Afiyet olsun...
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