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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.11.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

"Uçmak - Hezarfen Ahmed Çelebi" perde açtı

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"Uçmak - Hezarfen Ahmed Çelebi" perde açtı

İstanbul Devlet Tiyatrosu (İDT) tarafından "Uçmak - Hezarfen Ahmed Çelebi" oyununun prömiyeri yapıldı.

Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tiyatroseverlerle buluşan oyunun öncesinde, dün son yolculuklarına uğurlanan usta oyuncular Yıldız Kenter ve Jale Birsel anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de yer alan Hezarfen Ahmed Çelebi'nin hikayesini anlatan oyuna, izleyiciler yoğun ilgi gösterdi. Oyunun yönetmeni ve Devlet Tiyatroları Başrejisörü Hakan Çimenser, izleyiciler tarafından ayakta alkışlanan oyunun ardından sahnede yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çok büyük bir özveriyle iki aydır çalışıyorlar ve topu hiçbir zaman yere düşürmediler. Güzel bir oyun yaptığımızı düşünüyorum. Fakat bu oyunun benim için başka bir anlamı var. Rahmetli ağabeyim tarihe meraklı ve çok önemli bir insandı benim için. Böyle bir projeyi oluşturmam için sürekli bana destek oldu." diye konuştu.

Çimenser, Hezarfen gibi hikayelerin devam edeceğini ve oyunu birbiriyle bağlantılı bir üçlemeyle tamamlayacaklarını dile getirdi. Oyunda "Hezarfen Ahmed Çelebi"yi Tolga Evren, "Lagari Hasan Çelebi"yi Emir Çiçek, "Evliya Çelebi"yi ise Fikret Urucu canlandırıyor.

Dizdar Orhan Kurtuldu, Ebru Unurtan Urağ, Erdoğan Aydemir, Zuhal Acar, Efe Erkekli, Onur Ulutaş, Bilal Ercan, Eray Cezayirlioğlu, Kubilay Ünal ve Ömer Faruk Çalışkan'ın aralarında bulunduğu geniş bir kadronun yer aldığı oyunun müzikleri Fırat Akarcalı, koreografisi Orçun Okurgan tarafından yapıldı.
Dekor tasarımı Şirin Dağtekin Yenen, kostüm tasarımı Çevren Sarayoğlu, ışık tasarımı ise Akın Yılmaz imzası taşıyan, video mapping yöntemi uygulanan "Uçmak - Hezarfen Ahmed Çelebi" oyununda, minyatür sanatçısı Hilal Arpacıoğlu'nun çalışmaları da sahneye yansıtılıyor.

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