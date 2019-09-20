Türk sinemasında unutulmaz izler bıraktı
Türk sinemasının klasiklerinden "Hababam Sınıfı", "Süt Kardeşler" ve "Canım Kardeşim" filmlerinin yönetmeni Ertem Eğilmez, vefatının 30'uncu yılında anılıyor.
Yapımcı ve yönetmen Eğilmez, Trabzon'da 18 Şubat 1929'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Konya'da tamamlayan Eğilmez, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi.
Ertem Eğilmez, 1953'te askere gidene kadar kısa bir süre bakkal dükkanı çalıştırdı. Vatani görevinin ardından Arif Bolat kitabevinde çalışan Eğilmez, Refik Erduran ile 1954'te Çağlayan Yayınevi'ni kurdu. Usta isim, aynı yıl Erduran ve Haldun Sel ile "Tef" adlı mizah dergisini çıkardı. Eğilmez'in çıkardığı cep kitapları yayın dünyasında yoğun ilgi gördü.
Sinemaya 1961'de "Efe" adlı şirketi kurarak adım atan Eğilmez, aynı yıl "Yaman Gazeteci" adlı filmle yapımcılığa başladı.
Başarılı isim, 1964'te Nahit Ataman ile "Arzu Film" şirketini kurduktan sonra "Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi" adlı filmle yönetmenlik serüvenine başladı.
Ertem Eğilmez, yönetmen olarak güldürü niteliğinde birçok komedi filmine imza atarken, 1965'te "Senede Bir Gün", 1968'de "Nilgün" ve "İngiliz Kemal", 1970'de ise "Küçük Hanımefendi" adlı romanları sinemaya uyarladı.
Geniş izleyici kitlesinin beğenisini kazanan, Türkan Şoray, Selda Alkor, Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit gibi star oyuncuların yer aldığı popüler aşk filmlerini yöneten Eğilmez, 1966'da çektiği "Bir Millet Uyanıyor" filmiyle, "1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali"nde "En İyi Tarihsel Film" ödülüne değer görüldü.
Usta yönetmen, genellikle aynı oyuncu kadrosunu kullanırken, Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal, İlyas Salman, Halit Akçatepe, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi oyuncuların Türk sinemasında varlık göstermesine öncülük etti.
"Arzu Film güldürüleri" olarak anılan filmlerde zaman zaman toplumsal eleştiriye yer vererek dikkati çeken Eğilmez, 1973'te çektiği "Canım Kardeşim" filmiyle Türk sinemasında yapmacıklıktan uzak sinemacılık anlayışını, iç yakan bir öyküyle beyaz perdeye aktardı.
Kariyeri boyunca 44 film yönetti, 5 senaryo kaleme aldı
Eğilmez, 1975'te Rıfat Ilgaz'ın kaleme aldığı "Hababam Sınıfı" romanını sinemaya uyarladı. "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" filminin gördüğü büyük ilginin ardından, 1976'da "Hababam Sınıfı Uyanıyor", 1977'de "Hababam Sınıfı Tatilde", 1981'de ise "Hababam Sınıfı Güle Güle" filmiyle "Hababam Sınıfı" adlı müzikal tiyatro oyununu izleyiciyle buluşturdu.
Yönetmen olarak Türk sinemasındaki değişimleri takip eden, bu değişimlere göre sürekli kendini yenileyen Eğilmez, 1980-1981 sezonunda "Kanlı Nigar" adlı müzikli oyunu sahneledi.
Başarılı yönetmen Eğilmez, bir süre uzak kaldığı sinemaya, 1984'te "Namuslu" adlı filmle geri döndü. "Namuslu" ve "Banker Bilo" filmleriyle, Türkiye'nin temel sorunlarını kendi mizah anlayışıyla ele alan usta isim, son olarak 1988'de yönettiği "Arabesk" filmiyle gişede büyük bir başarı elde etti.
Eğilmez, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 1967'de "En İyi Tarihi Film Ödülü", 1970'te "En İyi Yönetmen Ödülü", 1972'de ise "En İyi 2. Film Ödülü"nü kazandı.
Meslek hayatı boyunca 44 film yöneten, 5 senaryo kaleme alan ve 97 filmin yapımcılığını üstlenen Eğilmez, 21 Eylül 1989'da İstanbul'da, 60 yaşında vefat etti.
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