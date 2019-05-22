'Tek Yürek' setini ziyaret ettiler
T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu ile birlikte TRT 1’in sevilen dizisi Tek Yürek’in setini ziyaret etti.
Silivrikapı Buz Pisti ve Spor Tesisi’nde gerçekleştirilen çekimin ardından oyuncularla bir araya gelen Kasapoğlu, tüm ekibi başarılarından dolayı kutladı. Başrollerini Tayanç Ayaydın, Vildan Atasever, Hilmicem İntepe, Anıl Tetik, Alpay Kemal Atalan, Eslem Akar, Atakan Yılmaz, Tugay Bahşi, Arda Aranat, Kaan Altay Köprülü’nün paylaştığı dizi her perşembe akşamı izleyici ile buluşmaya devam ediyor.
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