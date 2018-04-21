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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Keyif
21.04.2018 - 23:34, Son Güncelleme:

Sufle nasıl yapılır? Çikolatalı sufle yapımı ve malzemeleri

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Sufle nasıl yapılır? Çikolatalı sufle yapımı ve malzemeleri

Adını duyduğunuz zaman bile ağzınızın sulanacağı enfes bir lezzet olan suflenin yapımı son günlerde merak ediliyor. Fransa kökenli bir tatlı olan bir çikolatalı lezzeti evlerinde pratik ve ucuz şekilde yapmak isteyen vatandaşlar, çikolatalı sufle tarifini sorguluyor. Peki, sufle nasıl yapılır? Çikolatalı suflenin malzemeleri neler?

Gencinden yaşlısına, erkeğinden kadınına herkesin büyük bir iştahla tükettiği tatlıların başında gelen sufle, çikolatalı tatlıların en kısa zamanda pişenlerinden biri. İçinden gelen akışkan çikolatası ve enfes hamuruyla yiyen kişilere keyifli anlar yaşata sufleyi, püf noktalarına uyarak yapmak oldukça pratik. İşte, hem pratik hem de bir o kadar lezzetli sufle tarifi, malzemeleri ve yapılışı hakkında tüm bilgiler...

SUFLE NASIL YAPILIR?

En gözde ve lezzetli tatlılarından biri olan sufleyi evde kolayca yapmanız hiç de zor değil. Tatlı krizlerinde en çok tercih edilen lezzetlerden olan suflenin yapılışı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İşte, sufle tarifi...

MALZEMELER

3 adet yumurta

4 yemek kaşığı toz şeker

170 gr bitter çikolata

2 yemek kaşığı un

1 tutam tuz

110 gr tereyağı

Süslemek için pudra şekeri ve çilek

YAPILIŞI

İlk olarak, Tereyağı ve küp şeklinde kesilmiş bitter çikolatayı, kısık ateşte benmari usulü eritin. Eridikten sonra soğuması için 2 dakika kadar bekletin. Muffin kaplarını katı yağ ile yağlayın ve biraz un serpiştirerek beklemeye bırakın. Başka bir kapta yumurtaları tuz ve şekerle birlikte iyice çırpın. Daha sonra karışıma unu da ekleyip karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız karışıma eritilmiş yağlı bitter çikolatayı yavaş yavaş akıtarak ve aynı zamanda karıştırarak yedirin. Hazır olan çikolatalı karışımı muffin kalıplarına paylaştırın.

200 derece ısınmış fırında yaklaşık olarak 10-15 dakika civarı pişirin. Oda sıcaklığında 2 dakika beklettikten sonra ters çevirerek servis tabağına çıkartın. Pudra şekeri ve çilekle ile süsleyerek sıcak servis edin. Afiyet olsun...

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