Sufle nasıl yapılır? Çikolatalı sufle yapımı ve malzemeleri
Adını duyduğunuz zaman bile ağzınızın sulanacağı enfes bir lezzet olan suflenin yapımı son günlerde merak ediliyor. Fransa kökenli bir tatlı olan bir çikolatalı lezzeti evlerinde pratik ve ucuz şekilde yapmak isteyen vatandaşlar, çikolatalı sufle tarifini sorguluyor. Peki, sufle nasıl yapılır? Çikolatalı suflenin malzemeleri neler?
Gencinden yaşlısına, erkeğinden kadınına herkesin büyük bir iştahla tükettiği tatlıların başında gelen sufle, çikolatalı tatlıların en kısa zamanda pişenlerinden biri. İçinden gelen akışkan çikolatası ve enfes hamuruyla yiyen kişilere keyifli anlar yaşata sufleyi, püf noktalarına uyarak yapmak oldukça pratik. İşte, hem pratik hem de bir o kadar lezzetli sufle tarifi, malzemeleri ve yapılışı hakkında tüm bilgiler...
En gözde ve lezzetli tatlılarından biri olan sufleyi evde kolayca yapmanız hiç de zor değil. Tatlı krizlerinde en çok tercih edilen lezzetlerden olan suflenin yapılışı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İşte, sufle tarifi...
MALZEMELER
3 adet yumurta
4 yemek kaşığı toz şeker
170 gr bitter çikolata
2 yemek kaşığı un
1 tutam tuz
110 gr tereyağı
Süslemek için pudra şekeri ve çilek
YAPILIŞI
İlk olarak, Tereyağı ve küp şeklinde kesilmiş bitter çikolatayı, kısık ateşte benmari usulü eritin. Eridikten sonra soğuması için 2 dakika kadar bekletin. Muffin kaplarını katı yağ ile yağlayın ve biraz un serpiştirerek beklemeye bırakın. Başka bir kapta yumurtaları tuz ve şekerle birlikte iyice çırpın. Daha sonra karışıma unu da ekleyip karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız karışıma eritilmiş yağlı bitter çikolatayı yavaş yavaş akıtarak ve aynı zamanda karıştırarak yedirin. Hazır olan çikolatalı karışımı muffin kalıplarına paylaştırın.
200 derece ısınmış fırında yaklaşık olarak 10-15 dakika civarı pişirin. Oda sıcaklığında 2 dakika beklettikten sonra ters çevirerek servis tabağına çıkartın. Pudra şekeri ve çilekle ile süsleyerek sıcak servis edin. Afiyet olsun...
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