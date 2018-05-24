Peynirli omlet nasıl yapılır? Pratik kahvaltılık omlet tarifi
Hafta içi yoğun çalışma temposundan dolayı aile ile kahvaltı yapılamaması herkesin şikayetçi olduğu bir durum. Bu durumu hafta sonu telafi etmek isteyen kişiler, kolayca yapabilecekleri pratik ve bir o kadar da lezzetli kahvaltılık tarifleri sorguluyor. Türk kahvaltı kültürü denilince ilk akla gelen yemeklerden biri de hiç kuşkusuz omlet. Çeşitli sebzeler ve peynirle renklendirilen bir tarif olan omletin nasıl yapıldığını ve tarifini merak eden vatandaşlar, peynirli omlet tarifini sorguluyor. Peki, peynirli omlet nasıl yapılır? Omlet yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalar neler?
Hafta sonu kahvaltılarının baş tacı, hem ekonomik hem de pratik, adını duyduğunuz zaman bile ağzınızın sulanacağı enfes bir lezzet olan peynirli omletin nasıl yapıldığı son günlerde merak ediliyor. İşte, hafta sonları adeta "hayat kurtaran" her yaş grubundan insanın severek tükettiği peynirli omlet tarifi...
PEYNİRLİ OMLET NASIL YAPILIR?
Karnınız aç ve kahvaltı yapmak istiyorsunuz ama çok vaktiniz mi yok? Ya da ailece uzun bir adadan sonra toplandınız ve kahvaltı mı yapacaksınız? O halde tam bir protein deposu olan omlet size göre! Ekonomik olduğu kadar pratik de olan peynirli peynirli omletin yapımını, malzemelerini ve püf noktalarını sizler için derledik.
MALZEMELER
1 adet yumurta
1 çay kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı kaşar peyniri rendesi
Tuz
HAZIRLANIŞI
İlk olarak 1 adet yumurtayı bir kapta iyice çırpın. Bir yandan da tereyağını küçük bir tavada eritin. Çırptığınız yumurtayı tavaya dökün ve tuzu da ilave edin. Üzerine daha önceden hazırladığınız kaşar rendesini serpin. Altı kızarınca omleti ters yüz edin. Diğer tarafta tamamıyla kızarınca son olarak tabağa alarak sıcak şekilde servis edin. Afiyet olsun...
PÜF NOKTASI
Omlet yapımında dikkat edilmesi gereken ilk kural yumurtaların taze olmasıdır. Ayrıca omlet için kesinlikle çırpıcı kullanılmamalı, çatal tercih edilmelidir.
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