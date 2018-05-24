Peynirli omlet nasıl yapılır? Pratik kahvaltılık omlet tarifi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Keyif
24.05.2018 - 16:42, Son Güncelleme:

Peynirli omlet nasıl yapılır? Pratik kahvaltılık omlet tarifi

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Peynirli omlet nasıl yapılır? Pratik kahvaltılık omlet tarifi

Hafta içi yoğun çalışma temposundan dolayı aile ile kahvaltı yapılamaması herkesin şikayetçi olduğu bir durum. Bu durumu hafta sonu telafi etmek isteyen kişiler, kolayca yapabilecekleri pratik ve bir o kadar da lezzetli kahvaltılık tarifleri sorguluyor. Türk kahvaltı kültürü denilince ilk akla gelen yemeklerden biri de hiç kuşkusuz omlet. Çeşitli sebzeler ve peynirle renklendirilen bir tarif olan omletin nasıl yapıldığını ve tarifini merak eden vatandaşlar, peynirli omlet tarifini sorguluyor. Peki, peynirli omlet nasıl yapılır? Omlet yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalar neler?

Hafta sonu kahvaltılarının baş tacı, hem ekonomik hem de pratik, adını duyduğunuz zaman bile ağzınızın sulanacağı enfes bir lezzet olan peynirli omletin nasıl yapıldığı son günlerde merak ediliyor. İşte, hafta sonları adeta "hayat kurtaran" her yaş grubundan insanın severek tükettiği peynirli omlet tarifi...

PEYNİRLİ OMLET NASIL YAPILIR?

Karnınız aç ve kahvaltı yapmak istiyorsunuz ama çok vaktiniz mi yok? Ya da ailece uzun bir adadan sonra toplandınız ve kahvaltı mı yapacaksınız? O halde tam bir protein deposu olan omlet size göre! Ekonomik olduğu kadar pratik de olan peynirli peynirli omletin yapımını, malzemelerini ve püf noktalarını sizler için derledik.

MALZEMELER

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı kaşar peyniri rendesi

Tuz

HAZIRLANIŞI

İlk olarak 1 adet yumurtayı bir kapta iyice çırpın. Bir yandan da tereyağını küçük bir tavada eritin. Çırptığınız yumurtayı tavaya dökün ve tuzu da ilave edin. Üzerine daha önceden hazırladığınız kaşar rendesini serpin. Altı kızarınca omleti ters yüz edin. Diğer tarafta tamamıyla kızarınca son olarak tabağa alarak sıcak şekilde servis edin. Afiyet olsun...

PÜF NOKTASI

Omlet yapımında dikkat edilmesi gereken ilk kural yumurtaların taze olmasıdır. Ayrıca omlet için kesinlikle çırpıcı kullanılmamalı, çatal tercih edilmelidir.

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