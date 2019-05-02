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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.05.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

Leonardo Da Vinci'nin 500'üncü ölüm yıldönümü

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Leonardo Da Vinci'nin 500'üncü ölüm yıldönümü

Avrupa kültürünün altın çağı olan Rönesans döneminin (15. ve 16. yüzyıl) önde gelen isimlerinden Leonardo da Vinci ölümünün 500. yıl dönümünde anılıyor.

İtalya'nın Floransa kenti yakınlarındaki Anchiano köyünde 15 Nisan 1452 tarihinde dünyaya gelen Da Vinci, en çok ressam kimliğiyle tanınsa da aynı zamanda astronom, matematikçi, heykeltıraş, filozof, mimar, mühendis ve bilim insanı olarak yaptığı çalışmalarla biliniyor.

Kariyerinin neredeyse tamamını İtalya'da yapan Da Vinci, daha sonra bu ülkede kendisine gereken değerin verilmediğini düşünerek, dönemin Fransa Kralı 1. Fransuva'nın davetiyle 64 yaşında Amboise'ye taşınmış ve hayatının son yıllarını buradaki Clos Luce Kalesi'nde geçirmişti.

Da Vinci, Fransa'ya giderken kendisinin en çok sevdiği 3 eserini (Mona Lisa, Kayalıklar Bakiresi, Meryem ve Çocuk İsa Azize Anna ile) yanında götürürken, bu eserler bugün Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergileniyor.

Mattarella ve Macron, Da Vinci için bir araya geldi

Leonardo Da Vincinin 500üncü ölüm yıldönümü


Bıraktığı eserleriyle evrensel bir deha olarak tüm dünyadan saygı gören Da Vinci, ikili diplomatik ilişkilerinin en zorlu olduğu bir dönemde İtalya ve Fransa Cumhurbaşkanlarını da bir araya getirdi. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ölümünün 500. yıl dönümünde Leonardo da Vinci'nin Clos Luce Kalesi'ndeki mezarını birlikte ziyaret etti. 

Mattarella ve Macron, 2. Dünya Savaşı'nın ardından İtalya ve Fransa'nın en derin diplomatik krizini yaşadığı bir dönemde bir araya gelmiş oldu.

Öte yandan, Da Vinci'nin 500. ölüm yıl dönümü dolayısıyla başta Toscana bölgesi ve Floransa kenti olmak üzere İtalya genelinde de çeşitli kültürel etkinlikler yapılacak.

Da Vinci'nin en önemli eserleri

İtalyan ressamın "insanlık tarihinin en başarılı tablosu" olarak gösterilen en önemli eseri Mona Lisa olarak bilinir. Da Vinci, 1503 tarihinde "sfumato" tekniğiyle yaptığı 77x53 cm büyüklüğündeki tabloyu, yapım aşamasında hiç yanından ayırmayarak, gittiği her yere götürdü. Piramit ve geometrik şekillerin kullanılmasıyla oluşan tablodaki kadın yüzünün nasıl bir duygu ifadesi içerdiği halen tartışılıyor.
Milano Dükü Lodovico Sforza'nın talebi üzerine Da Vinci yaptığı "Son Akşam Yemeği" (1495-1498), Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesinde önce yediği son akşam yemeğini anlatır. Milano'daki Santa Maria delle Grazie Kilisesi'nde bulunan boyutu 4,5x8,8 metre olan dünyaca ünlü fresk, İsa'nın havarileriyle birlikte yemek yiyip, şarap içerken tasvir edilmesi sebebiyle Hristiyan dünyasında uzun yıllardır tartışma konusu olagelmiştir.

Da Vinci'nin "Beşaret" adlı tablosu İncil'den esinlenerek yapılan bir tablo olup, Cebrail meleğinin Meryem Ana'nın karşısında diz çökerek bir haberi müjdelemesini içerir. Tablo Floransa'daki Uffizi Galerisi'nde sergilenmektedir.

Anatomi alanında da çalışmalar yapan ve insan kadavralarını inceleyen Da Vinci, "Vitruvius Adamı" adını verdiği çizimiyle insan vücudunun oranlarını ön plana çıkarmıştır. 1492'de yapıldığı tahmin edilen çıplak erkek figürü olan Vitruvius Adamı Venedik kentindeki Akademi Galerisi'nde sergileniyor.


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