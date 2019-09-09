“Kral Midas’ın Hazinesi Yedirmezler Aga” 13 Eylül’de vizyonda!
Yapımcılığını Cinemedya ve Murat Şahin’in üstlendiği yönetmenliğini Mesut Çetin’in yaptığı, başrolünde İsmail Baki Tuncer yer aldığı "Kral Madis'in Hazinesi Yedirmezler Aga" sinema filmi, 13 Eylül'de vizyona giriyor.
Oyuncu kadrosuna Orhan Aydın, Ufuk Kaplan , Serkan Şengül, Yaşar Alptekin ,Tevfik İnceoğlu Aleyna Dalveren, Hayta İsmail , Seda Keskol ve Mehmet Ali Tuncer olmak üzere birçok usta ismin dahil olduğu film, Eskişehir’de ve Frig Vadisi’nde zorlu koşullar altında çekildi. Bir define macerasının anlatıldığı “Kral Midas’ın Hazinesi-Yedirmezler Aga”, komik öyküsünün yanı sıra iddialı aksiyon sahneleriyle de dikkat çekiyor.
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