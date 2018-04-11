İrmik helvası nasıl yapılır? İrmik helvası tarifi ve malzemeleri
Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan İrmik helvası, düşük maliyetli olması hem de kolayca hazırlanması nedeniyle en çok tercih edilen tatlılardan biri olarak biliniyor. Özellikle kadınlar pratik bir şekilde irmik helvasını nasıl yapacaklarını araştırıyor. Peki, irmik helvası nasıl yapılır? İrmik helvası malzemeleri neler? Pratik irmik helvasının yapılışı nasıl?
Tatlı krizlerinde bir numaralı alternatiflerden biri olan irmik helvasının nasıl yapıldığı, son günlerde merak konusu oldu. Diğer tatlılara göre nispeten daha düşük kalorili olan ve damak zevkinize göre portakallı, fıstıklı, bademli ve sütlü gibi türlerini tercih edebileceğiniz irmik helvasının yapılışı oldukça kolay. İşte, en pratik şekilde yapabileceğiniz irmik helvası tarifi ve malzemeleri
İRMİK HELVASI TARİFİ
MALZEMELER
250 gr margarin
500 gr irmik
50 gr çam fıstığı
4,5 su bardağı kaynar su
3,5 su bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı tarçın
YAPILIŞI
İlk olarak geniş ve derin bir tencerede 250 gr margarini eritin. Daha sonra 500 gr irmiği ve 50 gr fıstığı tencereye koyun ve orta ateşte fıstıklar pembeleşene kadar kavurun. Fıstıklar pembeleşince 4,5 su bardağı kaynar suyu azar azar ve dikkatli bir şekilde tencereye ekleyin. Burada damak zevkinize göre fıstık yerine başka malzemelerde tercih edebilirsiniz. 1-2 dakika karıştırın. Son olarak 3,5 su bardağı toz şekeri tencereye ekleyin ekleyin. Karıştırarak suyu tamamen çekmesini sağlayın. Altını kapatıp, 15-20 dakika dinlendirdikten sonra üzerine 2 çam fıstığı ve tarçın ekleyerek servis yapın. Eğer yaz mevsimindeyseniz dondurma ile de servis edebilirsiniz.
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