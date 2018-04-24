İrem Sultan Cengiz'e Moskova Film Festivali'nden ödül!
Erkan Kolçak Köstendil'in yazıp yönettiği "Resmin Aklımda Kaldı Izdırap" adlı sinema filmi, "SUMA" adlı bölümüyle Moskova Film Festivali'nde (Moscow Indie Film Festival) 7 ödül birden kazandı.
Güzel oyuncu İrem Sultan Cengiz, "SUMA" adlı hikayede canlandırdığı Çingene rolüyle Moskova Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Cengiz, canlandırdığı rolle büyük beğeni topladı.
İrem Sultan Cengiz canlandırdığı rolle ilgili olarak; "Hayatın içinde mücadele eden bir genç kızı oynadım. Annesi ile birlikte yaşayan, geçimini sağlamak için kağıt toplayan bir karakter. Kendisini aşka kapatmış biri de değil. Bu durumu karşı tarafa sezdirmeyen, duygularını kendi içerisinde yaşayan bir karakter." dedi.
"BÜYÜK KEYİF"
İrem Sultan Cengiz; "Erkan Kolçak Köstendil ile çalışmak büyük keyif. Yalnızca iyi bir oyuncu ve yönetmen değil, yazı alanında da çok başarılı. İlk defa oynadığım kısa bir filmle Moskova Film Festivali'nde ödül kazanmak beni sevindirdi" dedi.
Erkan Kolçak Köstendil'in yazıp yönettiği "Resmin aklımda kaldı ızdırap" adlı uzun metrajlı sinema filmi "Su" , "Suma", "Anason" ve "Şeker" adlı 4 farklı hikâyeden oluşuyor. 20 dakikalık "Suma" adlı hikâyede İrem Sultan Cengiz ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç başrolleri paylaşıyor.
Uluslararası Moskova Film Festivali'nin kısa film bölümünde yarışan "SUMA" ; En İyi Yönetmen (Erkan Kolçak Köstendil), En İyi Kadın Oyuncu (İrem Sultan Cengiz), En İyi Erkek Oyuncu (Batuhan Yüzgüleç), En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Esma Çamalan), En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Zeynel Akbaş) ve En İyi Müzik (Taylan Erdağ) dallarında ödüle lâyık görüldü.
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