İrem Sultan Cengiz'e Moskova Film Festivali'nden ödül!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Keyif
24.04.2018 - 14:41, Son Güncelleme:

İrem Sultan Cengiz'e Moskova Film Festivali'nden ödül!

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İrem Sultan Cengiz'e Moskova Film Festivali'nden ödül!

Erkan Kolçak Köstendil'in yazıp yönettiği "Resmin Aklımda Kaldı Izdırap" adlı sinema filmi, "SUMA" adlı bölümüyle Moskova Film Festivali'nde (Moscow Indie Film Festival) 7 ödül birden kazandı.

Güzel oyuncu İrem Sultan Cengiz, "SUMA" adlı hikayede canlandırdığı Çingene rolüyle Moskova Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Cengiz, canlandırdığı rolle büyük beğeni topladı.

İrem Sultan Cengiz canlandırdığı rolle ilgili olarak; "Hayatın içinde mücadele eden bir genç kızı oynadım. Annesi ile birlikte yaşayan, geçimini sağlamak için kağıt toplayan bir karakter. Kendisini aşka kapatmış biri de değil. Bu durumu karşı tarafa sezdirmeyen, duygularını kendi içerisinde yaşayan bir karakter." dedi.

"BÜYÜK KEYİF"

İrem Sultan Cengiz; "Erkan Kolçak Köstendil ile çalışmak büyük keyif. Yalnızca iyi bir oyuncu ve yönetmen değil, yazı alanında da çok başarılı. İlk defa oynadığım kısa bir filmle Moskova Film Festivali'nde ödül kazanmak beni sevindirdi" dedi.

Erkan Kolçak Köstendil'in yazıp yönettiği "Resmin aklımda kaldı ızdırap" adlı uzun metrajlı sinema filmi "Su" , "Suma", "Anason" ve "Şeker" adlı 4 farklı hikâyeden oluşuyor. 20 dakikalık "Suma" adlı hikâyede İrem Sultan Cengiz ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç başrolleri paylaşıyor.

Uluslararası Moskova Film Festivali'nin kısa film bölümünde yarışan "SUMA" ; En İyi Yönetmen (Erkan Kolçak Köstendil), En İyi Kadın Oyuncu (İrem Sultan Cengiz), En İyi Erkek Oyuncu (Batuhan Yüzgüleç), En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Esma Çamalan), En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Zeynel Akbaş) ve En İyi Müzik (Taylan Erdağ) dallarında ödüle lâyık görüldü.

İrem Sultan Cengize Moskova Film Festivalinden ödül

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