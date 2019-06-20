İkimiz de mağduruz
Serap Zincir ve İrem Derici aynı şarkıda ‘pişti’ oldu. Zincir, hayranı olduğu Sezen Aksu’nun imzasını taşıyan “Kaçın Kurası”nı yorumladı ve şarkıyı single olarak yayınladı.
Derici de aynı esere “Mest Of” adlı proje albümünde yer verdi. Serap Zincir, ‘mağduriyet’ yaşadıklarını söyledi: “Ben şarkıyı aldığımda ‘Başka birisi daha söyleyecek mi’ diye sordum, ‘hayır’ cevabını aldım. Bunun üzerine müzikseverlerin beğenisine sundum. Klibim yayınladıktan sonra İrem Derici’nin de şarkıyı albümüne koyduğunu öğrendim. Burada ikimiz de çalışmamızı aynı dönemde paylaştığımız için mağduruz.”
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