Hadi ipucu ‘Gündökümü’, ‘Günlerin Tortusu’ ve ‘Yazılı Günler’ eserlerinin yazarı kimdir?
Hadi’nin 25 Ekim tarihli ipucu bu kez edebiyat dünyasından geldi. İpucunda ‘Gündökümü’, ‘Günlerin Tortusu’ ve ‘Yazılı Günler’ eserlerinin yazarı soruldu. Söz konusu yazar, Türk edebiyatının üç büyük yazarı da kendisine büyüleyici aşk şiirleri yazmıştır.
‘Gündökümü’, ‘Günlerin Tortusu’ ve ‘Yazılı Günler’ eserlerinin yazarı 4 Temmuz 2003 tarihinde hayatını kaybeden Tomris Uyar’dır.
Türk öykü yazarı ve çevirmen Tomris Uyar, 1941 yılında dünyaya geldi. İngiliz Kız Ortaokulu'nda, şimdiki adı Robert Kolej olan Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde eğitim gördü (1961). İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne bağlı Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi (1963).
Cemal Süreya ve Ülkü Tamer ile beraber Papirüs dergisi kurucularından olan Uyar’ın deneme, eleştiri ve kitap tanıtma yazıları Yeni Dergi, Soyut, Varlık gibi dergilerde yayımlandı. On öykü derlemesinden Yürekte Bukağı ile 1979, Yaza Yolculuk ile 1986 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazandı. 60’ı aşkın çevirisi kitaplaşan Uyar’ın günlükleri, “Gündökümü” genel başlığı altında, yayımlandı. Yürekte Bukağı ve Yaza Yolculuk öykü kitapları ile Sait Faik Hikâye Armağanı'nı aldı.
İlk evliliğini şair Ülkü Tamer ile yapan Tomris Uyar'ın evliliği Eylül isimli kızlarının sütten boğulması üzerine son buldu.
Tomris Uyar, şair Turgut Uyar ile evlidir ve Hayri Turgut Uyar isimli, İTÜ'de öğretim görevlisi bir oğulları vardır. 2003 yılında kanser nedeniyle vefat eden yazarın kabri Zincirlikuyu Mezarlığı'ndadır.
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