Haber Giriş: 07.01.2020 - 15:08,
Gökhan Bölükçü’nün yeni şarkısı çıktı
Çukur dizisinde seslendirdiği ‘Haydar Haydar’ türküsü ile adını duyuran Gökhan Bölükçü’nün son şarkısı Siyah tüm dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.
Şarkının sözleri ve bestesi daha önce Mustafa Sandal, Öykü Gürman ve Nihan Akın’a şarkı veren Selcen Gür’e ait. Tüm çalışmalarında kadın dayanışmasını ön planda tutan Tara Müzik’in sahibi Selcen Gür bu son şarkısının düzenlemesini de aranjör Oya Erkaya Ayman’a teslim etti.
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