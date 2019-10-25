Genç Bi Şenlik 26 Ekim'de!
"Genç Bi Şenlik Öğrenci Komitesi ve Koşanadam organizasyonuyla düzenlenen “Genç Bi Şenlik” için geri sayım başladı.
Mor ve Ötesi, Ceza, Gripin, Fatma Turgut, RedKeys Music ve Ece Seçkin'in sahneye çıkacağı şenlik 26 Ekim'de Küçükçiftlik Park'ta gerçekleşecek.
Bahçe sahnesinde Şanışer ve Sokrat St, Ati242 ile gün boyu enerji hiç düşmeyecek!
Şenlik, sosyal sorumluluk, atölye çalışmaları, veliler için özel lounch alanı, color up etkinliği, teknoloji, kültür, sanat ve spor etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.
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