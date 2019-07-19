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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
19.07.2019 - 08:35, Son Güncelleme:

Dilşad Çelebi kimdir? İşte, hayatı ve yer aldığı diziler

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Dilşad Çelebi kimdir? İşte, hayatı ve yer aldığı diziler

Yer aldığı dizilerle tanınan ancak bir süredir gözler uzak bir yaşam seçen Dilşad Çelebi, son yıllarda yazdığı çocuk kitaplarıyla gündemde. Beren Saat, Mert Fırat, Onur Saylak gibi isimlerle çalışan Dilşad Çelebi'nin üç çocuk kitabı var. Peki, Dilşad Çelebi kimdir? İşte, hayatı ve yer aldığı diziler

Gençlik dönemlerinde dövüş sanatları ile yakından ilgilenen Dilşad Çelebi, lise eğitimini tamamladıktan sonra lisansını Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri alanında tamamladı. Mezun olduktan sonra ise oyunculuk yapmaya başlayan Dilşad Çelebi’nin ilk dizisi Derdest oldu, bu dizide Canan karakterine hayat verdi. Tuba Büyüküstün, Cansel Elçin ve Onur Saylak’ın başrollerini canlandırdığı 2013 yılında ise Beren Saat, Mert Fırat, Engin Hepileri, Nejat İşler ve Zafer Alagöz gibi güçlü isimlerin başrollerini paylaştığı İntikam dizisinin kadrosunda yer aldı, bu dizide Selin karakterine hayat verdi. Son olarak Eve Dönüş dizisiyle ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu, 2016 yılında hayatını, Frapan Grubu’nun solisti Samet Evci’yle birleştirdi.

Oyuncu kimliğiyle tanınan Dilşad Çelebi’nin Şatşat Nereye, Yıldızsız Ülke 2: Kunikul'un Peşinde ve Tomris olmak üzere üç çocuk kitabı var.

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