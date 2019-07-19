Dilşad Çelebi kimdir? İşte, hayatı ve yer aldığı diziler
Yer aldığı dizilerle tanınan ancak bir süredir gözler uzak bir yaşam seçen Dilşad Çelebi, son yıllarda yazdığı çocuk kitaplarıyla gündemde. Beren Saat, Mert Fırat, Onur Saylak gibi isimlerle çalışan Dilşad Çelebi'nin üç çocuk kitabı var. Peki, Dilşad Çelebi kimdir? İşte, hayatı ve yer aldığı diziler
Gençlik dönemlerinde dövüş sanatları ile yakından ilgilenen Dilşad Çelebi, lise eğitimini tamamladıktan sonra lisansını Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri alanında tamamladı. Mezun olduktan sonra ise oyunculuk yapmaya başlayan Dilşad Çelebi’nin ilk dizisi Derdest oldu, bu dizide Canan karakterine hayat verdi. Tuba Büyüküstün, Cansel Elçin ve Onur Saylak’ın başrollerini canlandırdığı 2013 yılında ise Beren Saat, Mert Fırat, Engin Hepileri, Nejat İşler ve Zafer Alagöz gibi güçlü isimlerin başrollerini paylaştığı İntikam dizisinin kadrosunda yer aldı, bu dizide Selin karakterine hayat verdi. Son olarak Eve Dönüş dizisiyle ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu, 2016 yılında hayatını, Frapan Grubu’nun solisti Samet Evci’yle birleştirdi.
Oyuncu kimliğiyle tanınan Dilşad Çelebi’nin Şatşat Nereye, Yıldızsız Ülke 2: Kunikul'un Peşinde ve Tomris olmak üzere üç çocuk kitabı var.
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