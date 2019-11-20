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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.11.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filmi ne zaman vizyona girecek?

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'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filmi ne zaman vizyona girecek?

Türk spor tarihine damga vuran halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminin vizyon tarihi merak konusu oldu. Yakın zaman önce aramızdan ayrılan Naim Süleymanoğlu'nun başarılarla dolu hayat hikayesini ilk yıllardan beri anlatacak filmin vizyona giriş tarihi, sinemaseverler tarafından araştırılıyor. İşte, 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filmi'nin vizyon tarihi...

Çekimleri; Avustralya'nın Melburn şehriyle, Bulgaristan, Türkiye, Moskova, Brezilya, İngiltere ve ABD'de gerçekleşen 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminde 19 bin 800 figürasyon kullanıldı. Çekimleri tamamlanan film şimdi vizyon tarihi için gün sayıyor. İşte, 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filmi hakkında tüm ayrıntılar...

Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" adlı film, 22 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak. Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" adlı film, 22 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Müziklerine Fahir Atakoğlu'nun imza attığı filmde, Süleymanoğlu'nu oyuncu Hayat Van Eck canlandırdı.

Filmde usta haltercinin babası Süleyman Süleymanoğlu'nu Yetkin Dikinciler, annesi Hatice Süleymanoğlu'nu Selen Öztürk, halter sporuna yeteneğini fark eden ve onu dünya spor arenasına taşıyan ilk antrenörü Enver Türkileri'yi ise Gürkan Uygun oynayacak.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Levent Ülgen, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Bülent Alkış, Kemal Başar, Maria Rumenava Sotirova, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe, Uğur Güneş ve İsmail Hacıoğlu rol alıyor.

Daha önce 25 Ekim'de gösterime girmesi planlanan filmin vizyon tarihi, 22 Kasım'a ertelendi.

"Dünyanın En İyi Sporcusu" seçilen Naim Süleymanoğlu, kariyerinde 47 dünya rekoruna, 6 Avrupa şampiyonluğu ile 7 dünya şampiyonluğuna imza atmasının yanı sıra 3 olimpiyat altın madalyasının da sahibi oldu. Kendi ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçen Süleymanoğlu, dünya rekoruna ilk olarak 15 yaşındayken imza attı.

 

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