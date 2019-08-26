Burak Tozkopran'ın zor anları!
Oyuncu Burak Tozkoparan ve Hayal Köseoğlu’nun başrollerini paylaştığı 'Sesinde Aşk Var ' filminin halk galası önceki gün Bursa Zafer Plaza'da gerçekleştirildi.
Gösterim sırasında Burak Tozkoparan, hayranı olan genç kızlardan yoğun ilgi gördü. Hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektiren Burak Tozkopran, izdihamdan dolayı filmin gösterildiği salona girmekte zorlandı. Tozkopran, ' Filmimize ve bizlere gösterilen ilgiden çok mutlu oldum. Bu denli büyük bir sevgiyi hissetmek beni güçlendirdiyor. Onlara layık olmak için daha da çok çalışacağım 'dedi.
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