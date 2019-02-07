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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
07.02.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Bu hafta hangi filmler vizyona girdi? 8 yeni film vizyonda

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Bu hafta hangi filmler vizyona girdi? 8 yeni film vizyonda

Hafta sonu tatili öncesi vizyona giren filmler merak konusu oldu. Hafta sonu tatilini film keyfi ile taçlandırmak isteyen sinemaseverler, bu hafta vizyona giren filmlere dair detayları öğrenmek istiyor. Peki, sinemada hangi filmler var? Bu hafta hangi filmler vizyona girdi?

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta, 3'ü yerli 8 film vizyona girecek. Haftanın en çok dikkat çeken filmi ise, Muammer Koçak ve Serdar Gözelekli'nin yönetmenliğini birlikte yaptığı 'New York in New York' oldu.  İşte, haftanın filmleri...

"Sisters Biraderler"

Fransız film yönetmeni Jacques Audiard'ın, Kanadalı roman yazarı Patrick DeWitt'in "Sisters Kardeşler" adlı kitabından uyarladığı "Sisters Biraderler" izleyici ile buluşacak.

Başrollerini John C. Reilly ve Joaquin Phoenix'in paylaştığı filmde başarılı ikiliye Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed, Rebecca Root, Allison Tolman, Rutger Hauer, Carol Kane, David Gasman ve Philip Rosch eşlik ediyor.

1850'lerin Oregon'unda geçen film, iki farklı doğaya sahip yörenin şöhretli tetikçi kardeşlerinin Commodore'dan aldıkları emir doğrultusunda peşine düştükleri kişiyi öldürmeye çalışmalarını konu ediniyor.

"Sarayın Gözdesi"

Yorgos Lanthimos'un yönetmenliğini üstlendiği "Sarayın Gözdesi" adlı filmin başrollerinde, Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone, Nicholas Hoult, Mark Gatiss, Joe Alwyn ve James Smith oynuyor.

Deborah Davis ve Tony McNamara'nın senaryosunu yazdığı film, İngiltere Kraliçesi'nin her şeyiyle yakından ilgilenen Lady Sarah'ın, saraya yeni gelen genç bir kız ile arasında başlayacak olan gözdelik mücadelesini anlatıyor.

"Asla Gözlerini Kaçırma"

Florian Henckel von Donnersmarck yönetmenliğindeki "Asla Gözlerini Kaçırma" adlı filmde Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer, Saskia Rosendahl ve Oliver Masucci rol aldı.

Tarihi dram türündeki film, Doğu Almanya'dan kaçarak Batı Almanya'da kendine bir hayat kurmaya çalışan fakat Nazi rejimi altında geçmiş çocukluğunun izlerinden kurtulamayan Alman sanatçı Kurt Barnert'in hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

"New York in New York"

Muammer Koçak ve Serdar Gözelekli'nin yönetmenliğini birlikte yaptığı "New York in New York", bir kaza sonrası yolları kesişen üç kişinin hikayesini konu ediniyor.

Çağın Türker'in senaryosunu kaleme aldığı filmde, Rafael Cemo Çetin, Mine Kılıç, Ahmet Yıldırım ve Ahmet Utlu rol aldı.

"Babamın Kemikleri"

Goncagül Sunar, Cem Davran, Tanju Tuncel ve Ömer Aydede'nin rol aldığı Özkan Çelik yönetmenliğindeki "Babamın Kemikleri", erken yaşta köyünü terk eden bir adamın yıllar sonra annesinin son isteğini yerine getirmek için köyüne dönüşünü anlatıyor.

"Sir-Ayet"

Onur Aldoğan'ın yönettiği, Demet Oran, Aydan Akboğa, Sinan Taşkan, Gizem Terzi, Ali Burak Küçük ve İlayda Özenses'in rol aldığı "Sir-Ayet", psikolojik sorunlar yaşayan annesini üç arkadaşıyla birlikte ziyaret etmeye giden genç bir kızın ve annesinin hikayesi etrafında dönüyor.

"Lego Filmi 2"

Mike Mitchell ve Trisha Gum'un yönettiği animasyon türündeki yapım "Lego Filmi 2", sinir bozucu seviyede iyimser Emmet Brickowski'nin uzaydan gelen bir istilacıya karşı koymak için verdiği mücadeleyi konu alıyor.

"Mucize Uğur Böceği"

Ding Shi'nin yönetmenliğini yaptığı haftanın bir diğer animasyon filmi "Mucize Uğur Böceği" ise Altın Kanyon adındaki vadedilmiş cenneti bulmaya çalışan hayvanların öyküsünü anlatıyor.

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