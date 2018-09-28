Beşamel sos nedir? Beşamel sos nasıl yapılır?
Dünya mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan, et yemeklerinden sebze yemeklerine kadar birçok yemeğe yakışan beşamel sosun ne olduğu ve nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Türk mutfağında son yıllarda popüler olan bu sosu, daha önce duymayan ve tatmayan vatandaşlar, beşamel sos hakkında bilgi almak ve beşamel sos nasıl yapılır öğrenmek istiyor. Peki, beşamel sos nedir? Beşamel sos nasıl yapılır?
Beşamel sos veya orijinal adıyla Sauce béchamel, Fransız kökenli beyaz bir yemek sosudur. Özellikle lazanya gibi hamur işlerinde kullanılmaktadır. Bu sos genellikle başka soslar ekleneceği zaman ilk basamak olarak sürülmektedir. Fransız mutfağının ana soslarından kabul edilen bu sos, un ve süt ile elde edilir. Unun oranına göre, sosun kıvamı değişmektedir. İşte, "Beşamel sos nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı...
MALZEMELER
1 küçük kahve fincanı un
4 yemek kaşığı tereyağı
2,5 su bardağı süt
Tuz
YAPILIŞI
İlk olarak tereyağını tavaya alın, yağ erimeye başlayınca unu ilave edin ve kavurmaya başlayın. Un kokusu çıkıp rengi değişene kadar kadar kavurma işlemine devam edin. Bu sırada azar azar sütü ilave edin. Bir yandan da karışımın topaklaşmasını engellemek için, sürekli karıştırın ve tuzu ekleyin. Sosunuz kıvam alınca (Muhallebi Kıvamı) ocağın altını kapatın. Beşamel sosunuzu üzerinde kullanmak istediğiniz yemeğe ilave edin ve karıştırın.
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