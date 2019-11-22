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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.11.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

Balet Bahri Gürcan: "Fransa'ya hoca olarak gelmek benim için gurur verici"

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Balet Bahri Gürcan: "Fransa'ya hoca olarak gelmek benim için gurur verici"

Ankara Devlet Opera ve Balesinin (ADOB) eski baş baletlerinden Bahri Gürcan, Fransa'da genç dansçılara eğitim vermenin gurur verici olduğunu belirtti.

Gürcan, Toulouse'da bulunan Fransa'nın önemli bale topluluklarından La Junior Company'nin sanat yönetmeni François Mauduit'in daveti üzerine, genç balerin ve baletlere yönelik hazırlanan "master class" programına katılımına ilişkin konuştu.

Daha önce Fransa'da dansçı olarak bulunduğunu, pazartesiden bu yana da Toulouse'da genç balerin ve baletlere eğitim verdiğini söyleyen Gürcan, "Hoca olarak buraya gelmek benim için gerçekten gurur verici. Güzel ve keyifli geçiyor. Benim için de çok güzel bir deneyim. Tabii hoca olarak yurt dışına çok az sayıda kişi gidiyor." dedi.

Gürcan, dansçı olarak dünyanın birçok yerinde bulunduğunu, iki yıldır eğitim verdiğini ve Fransa'nın hoca olarak ilk yurt dışı deneyimi olduğunu anlattı.
7 öğrencisinin dünyanın önemli konservatuvarlarını kazandığını aktaran Gürcan, bu nedenle Fransa'ya hoca olarak davet edildiğini dile getirdi.
Gürcan, Türk balesinin iyi bir konumda olduğunu ancak katedilmesi gereken çok yol bulunduğunu, bunun için öncelikle Türkiye'nin kendi ekol ve stilini yaratması gerektiğine vurguladı. Böylelikle Türk balesinin çok güzel noktalara ulaşabileceğini kaydeden Gürcan, Türkiye'deki dansçıların çok iyi olduğunun altını çizdi.

Gürcan, Fransız genç dansçıların çok küçük yaştan itibaren teknik olarak ciddi anlamda mesafe katettiğini sözlerine ekledi.

Dansa adanmış bir ömür

Bahri Gürcan, 1990'da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Ana Sanat Dalı'ndan mezun olduktan sonra Fransız bale topluluğu Jeune Ballet de France'dan davet alarak Paris'te dans etti.

ADOB'a 1993 yılında baş balet olarak katılan Gürcan, Portekiz, Hong Kong, Almanya, İngiltere, Avusturya, Fransa, Hırvatistan, Belçika, İspanya, Rusya, Çin, Filipinler, Tayvan, Tayland, Belçika, İspanya ve Macaristan'da gösterilere çıktı.

Gürcan hala ADOB'da repetitör olarak dansçıları çalıştırıyor, aynı zamanda da Dünya Dans Merkezi'nde sanat yönetmeni olarak görev yapıyor.

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