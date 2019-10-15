Abdülmecit Efendi Köşkü nerede? İçimdeki Çocuk sergisi ne zamana kadar devam edecek?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriAbdülmecit Efendi Köşkü nerede? İçimdeki Çocuk sergisi ne zamana kadar devam edecek?
GeriKeyif Abdülmecit Efendi Köşkü nerede? İçimdeki Çocuk sergisi ne zamana kadar devam edecek?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 15.10.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Abdülmecit Efendi Köşkü nerede? İçimdeki Çocuk sergisi ne zamana kadar devam edecek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abdülmecit Efendi Köşkü nerede? İçimdeki Çocuk sergisi ne zamana kadar devam edecek?

Osmanlı İmparatorluğu’nın son döneminin önemli yapılarından biri olan Abdülmecid Efendi Köşkü, 16. İstanbul Bienali süresince Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç koleksiyonundan eserler ile ‘İçimdeki Çocuk’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Abdülmecit Efendi Köşkü, pazartesi hariç haftanın her günü 11:00 ile 19:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Peki, Abdülmecit Efendi Köşkü nerede? İçimdeki Çocuk sergisi ne zamana kadar devam edecek?

Abdülmecid Efendi Köşkü, 16. İstanbul Bienali süresince Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi ağırlıyor. Ömer M. Koç’un tüm safhalarını titizlikle takip ettiği sergi, ülkemizden ve dünyadan 60 kadar sanatçının 17’nci yüzyıldan günümüze geniş bir döneme yayılan 100’den fazla yapıtını bir araya getiriyor. Koç Holding’in 2007-2026 yılları arasında sponsorluğunu üstlendiği İstanbul Bienali’nin şehre getirdiği dinamizm vesilesiyle hazırlanan sergi, Koç Topluluğu’nun kültürel mirası yaşatma ve sanata genel erişimi yaygınlaştırma hedefleriyle buluşuyor ve bu alanlardaki kararlılığının bir kez daha altını çiziyor.

İçimdeki Çocuk sergisi,10 Kasım 2019'a kadar, pazartesi hariç haftanın her günü 11.00 - 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Abdülmecid Efendi Köşkü , Kuzguncuk’taki Bağlarbaşı Korusu içinde yer almaktadır.

Abdülmecit Efendi Köşkü Tarihi

1880-1885 arasında eski Mısır Hıdivi İsmail Paşa tarafından av köşkü olarak yaptırıldığı düşünülür. Mimarı belli değildir. Kimi kaynaklarda mimarının Alexandre Vallaury olduğu belirtilir ancak bu konuda kesin bilgi yoktur. İsmail Paşa’nın ölümünden sonra oğullarından Mahmud Hamdi Paşa’ya intikal eden köşk, Sultan Abdülhamid tarafından bedeli Hazine-i Hassa’dan ödenmek suretiyle satın alınmış ve Şehzade Abdülmecid Efendi’ye tahsis edilmiştir.

Köşk, Şehzade Abdülmecid Efendi tarafından yazlık konut olarak kullanılmış; onun sanatsever kişiliği nedeniyle dönemin sanatçı, edebiyatçı ve siyasetçilerinin sık sık toplandığı bir kültür merkezi işlevi görmüştür. Harem binaları ve müştemilat yapıları yok olan köşkün günümüze ulaşan üç katlı selamlık binası Koç Topluluğu tarafından sosyal tesis olarak kullanılmaktadır

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Doğum kiloları çok konuşulmuştu... İşte Fahriye Evcen'in son hali!
Okan Kurt ile yeniden evlenecek mi?
İhanet iddialarına Kıvanç'tan açıklama
'Hayatımıza kocaman bir giriş yaptın Kuzey'