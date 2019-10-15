Abdülmecit Efendi Köşkü nerede? İçimdeki Çocuk sergisi ne zamana kadar devam edecek?
Osmanlı İmparatorluğu’nın son döneminin önemli yapılarından biri olan Abdülmecid Efendi Köşkü, 16. İstanbul Bienali süresince Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç koleksiyonundan eserler ile ‘İçimdeki Çocuk’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Abdülmecit Efendi Köşkü, pazartesi hariç haftanın her günü 11:00 ile 19:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Peki, Abdülmecit Efendi Köşkü nerede? İçimdeki Çocuk sergisi ne zamana kadar devam edecek?
Abdülmecid Efendi Köşkü, 16. İstanbul Bienali süresince Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi ağırlıyor. Ömer M. Koç’un tüm safhalarını titizlikle takip ettiği sergi, ülkemizden ve dünyadan 60 kadar sanatçının 17’nci yüzyıldan günümüze geniş bir döneme yayılan 100’den fazla yapıtını bir araya getiriyor. Koç Holding’in 2007-2026 yılları arasında sponsorluğunu üstlendiği İstanbul Bienali’nin şehre getirdiği dinamizm vesilesiyle hazırlanan sergi, Koç Topluluğu’nun kültürel mirası yaşatma ve sanata genel erişimi yaygınlaştırma hedefleriyle buluşuyor ve bu alanlardaki kararlılığının bir kez daha altını çiziyor.
İçimdeki Çocuk sergisi,10 Kasım 2019'a kadar, pazartesi hariç haftanın her günü 11.00 - 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Abdülmecid Efendi Köşkü , Kuzguncuk’taki Bağlarbaşı Korusu içinde yer almaktadır.
Abdülmecit Efendi Köşkü Tarihi
1880-1885 arasında eski Mısır Hıdivi İsmail Paşa tarafından av köşkü olarak yaptırıldığı düşünülür. Mimarı belli değildir. Kimi kaynaklarda mimarının Alexandre Vallaury olduğu belirtilir ancak bu konuda kesin bilgi yoktur. İsmail Paşa’nın ölümünden sonra oğullarından Mahmud Hamdi Paşa’ya intikal eden köşk, Sultan Abdülhamid tarafından bedeli Hazine-i Hassa’dan ödenmek suretiyle satın alınmış ve Şehzade Abdülmecid Efendi’ye tahsis edilmiştir.
Köşk, Şehzade Abdülmecid Efendi tarafından yazlık konut olarak kullanılmış; onun sanatsever kişiliği nedeniyle dönemin sanatçı, edebiyatçı ve siyasetçilerinin sık sık toplandığı bir kültür merkezi işlevi görmüştür. Harem binaları ve müştemilat yapıları yok olan köşkün günümüze ulaşan üç katlı selamlık binası Koç Topluluğu tarafından sosyal tesis olarak kullanılmaktadır
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