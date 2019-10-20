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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Pazar
gcoskunarda@hurriyet.com.tr / Fotoğraflar: Murat ŞAKA
20.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yükselen semt! Yeniköy’ün yeni cep haritası

Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
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Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
Yükselen semt! Yeniköy’ün yeni cep haritası

İnsanların yol gitmekten sıkılması, kendi mahallesinde yemek, içmek ve eğlenmek istemesi bugüne kadar birçok semti amaçlananın tersine popüler bir yer haline getirdi. Karaköy, Topağacı, Teşvikiye ve Arnavutköy’den sonra bu trend sahil hattında ilerlemeye devam ediyor. 25-30 yıllık klasikleriyle bilinen Yeniköy’e son iki yılda 10, son dört yıldaysa 20’ye yakın mekân açıldı. Şehrin yeni popüler lokasyonunu adım adım gezerek, bilinmesi gereken adreslerin künyesini çıkardık.

Zeki Müren’li kebapçı

ESKİ ÂDET

* İki ay önce açıldı; pazartesi hariç her gün 17.00-02.00 arası hizmet veriyor. 

* Et restoranı ama 20 çeşit mezesiyle ünlü. ‘Bir çeşit kebap’ ve lahmacun ana yemeğin favorileri. 

* Oturduğunuz sandalyeden masa örtüsüne kadar her şey eski âdetlere göre dekore edilmiş. Rakı çay bardağında servis ediliyor. Müzik listesinin başında Zeki Müren ve Erol Evgin yer alıyor.
Çarşambaları Yunan gecesi var.

* Kişi başı ortalama içkisiz 150-200 TL.

* Rezervasyon için: (0212) 223 57 58

Yükselen semt Yeniköy’ün yeni cep haritası

Üst katında yoga yapılıyor

7. EV KAHVE VE ÖTESİ
* Beş ay önce açıldı; pazartesi günleri hariç 09.00-20.00 arası hizmet veriyor.

* Üçüncü nesil kahvelerle öne çıkan 7. Ev’de sabahları kahvaltı servisi mevcut. Ekşi maya ekmeği üzerine avokado poşe ve çiğ brokoli
salatası favori lezzetlerden. Avokado poşe 27 lira.

* Mahallelinin sık uğradığı yaz-kış kullanılan bahçesi mevcut. Üst katında yoga, nefes çalışmaları ve astroloji gibi birçok atölye çalışması düzenleniyor.

* Özel organizasyonlara müsait.

* (0533) 516 33 17

Yükselen semt Yeniköy’ün yeni cep haritası

Deniz mahsullü içliköfte

AZUR

* Bir yıl önce açıldı; her gün 10:00-00:00 arasında öğle ve akşam yemeklerinde hizmet veriyor.

* Denize sıfır, açık ve kapalı alan olmak üzere, iki katta 300 kişilik kapasitesi var.

* Mönüde klasik deniz mahsullerinin yeniden yorumlanmış halleri bulunuyor: Turna tarama, iskorpit seviçe ve deniz mahsullü içliköfte...

* Geniş bir kavı ve kokteyl mönüsü mevcut.

* Akşamları yer bulmak için: (0212) 299 97 98

Türk-Akdeniz mutfağı

ARAKA

* Bir yıl önce açıldı. Pazartesi günleri kapalı. Pazar sabahı 10.00’da kahvaltı servisi var. Diğer günler 12.00’de açılıyor.

* Modern Türk-Akdeniz mutfağı mönüsü mevsime göre değişkenlik gösteriyor.

* Mekânın, sanatçı ve iş insanlarından oluşan karışık bir müdavim kitlesi var.

* Dükkân çok sade ama masa düzeninde ince düşünülmüş detaylar göze çarpıyor.

* Kişi başı içkisiz ortalama yemek fiyatı 150, içkili 200 TL civarında.

* Cuma ve cumartesi günleri rezervasyon gerekiyor. (0212) 223 72 23

Yükselen semt Yeniköy’ün yeni cep haritası


Semtin vitrini olan Köybaşı Caddesi haftasonları çok hareketli. Yan yana dizilen mekânların hemen hepsi, kalburüstü yerler. Aralarında iki ay önce açılanı da var 35 senedir aynı yerde hizmet veren de...

Üst katında teras var

FONDURALI

* Önümüzdeki haftalarda açılacak; pazartesi hariç 13.00-02.00 arası hizmet verecek.

* Sarıyer’in eski ismi olan Fonduralı, iki katlı. Terasta Boğaz manzarası var.

* Füzyon mutfakta deniz ürünleri ağırlıkta. Şefin şimdiden tavsiyesi lüfer carpaccio. Barmenin imza kokteylinin içinde mürekkepbalığı mürekkebi bulunuyor. Kokteyl fiyatları ortalama 60 lira olacak.

* Perşembe, cuma ve cumartesileri canlı müzik ve ardından DJ performansı olacak.

Demet Akalın müdavimi

FİKO OCAKBAŞI

* İki yıl önce açıldı; her gün 12.00- 00.00 arasında hizmet veriyor.

* Favori lezzetlerinin başında Fiko lahmacun adındaki dev lahmacun, Fiko şiş ve Adana Kebabı geliyor. Kaburga kokoreç de ilgi çeken ürünlerden.

* Geniş şarap kavının yanı sıra, acı biberle yapılan ‘Fiko Special’ kokteyl talep görüyor.

* Müdavimlerden biri de Demet Akalın.

* Kişi başı içkisiz ortalama fiyat 200 TL.

* Hafta sonları rezervasyon önemli: (0212) 223 28 58

Yükselen semt Yeniköy’ün yeni cep haritası

Tam bir mahalle barı

CAFE PERO
* İki yıl önce açıldı; hafta içi 10.00-00.00; hafta sonu 10.00-02.00 arası hizmet veriyor.

* Pazarları denizin üstündeki yarı açık bölümünde kahvaltı servisi var.

* Müdavimleri daha çok Yeniköylüler. Özellikle hafta içi tam bir mahalle barı. Hafta sonu ünlüler akın ediyor.

* İşletme müdürü Alican Ergün, muhabbet seviyesinde pub müziği çaldıklarını ve mekânın 18.00 sonrası daha keyifli olduğunu söylüyor.

* En favori kokteyllerinin başında ‘herbal addiction’ ve ‘Pero mule’ geliyor.

* Pero burger 54, lazanya 52 TL. m(0212) 223 77 77

Nohut mayalı özel ekmek

QUMRU KUMRU

* İki yıl önce açıldı; her gün 10.00- 01.00 arası hizmet veriyor.

* Gökmen Yüksel, “Kumruyu kumru yapan nohut mayalı özel ekmeğidir.

O ekmek olmazsa yaptığınız başka bir sandviç oluyor. Bizim ekmeklerimiz İzmir’den özel geliyor” diyor.

* Kumrunun yanı sıra ‘başkan burger’ de çok satılıyor. Kumru 18 TL.

* Geceleri kumru kuyruğu oluyor. Alkollü mekânlardan çıkanlar soluğu burada alıyor.

* (0212) 223 23 34

Yükselen semt Yeniköy’ün yeni cep haritası

Kulaktan kulağa yayıldı

APARTIMAN

* İki yıl önce açıldı; pazartesi hariç 10.00-01.00 arası hizmet veriyor.

* Önce mahalle sakinlerinin, sonra kulaktan kulağa yayılarak pek çok İstanbullunun uğrak yeri oldu.

* Mönü, ‘bu hafta mönüsü’ ve daha sabit ve hızlı atıştırmalıkların bulunduğu ‘bu ayın mönü’sü olarak ikiye ayrılıyor.

* Kişi başı içkisiz ortalama yemek fiyatı 80, içkili 170 TL.

* Rezervasyon gerekiyor. (0212) 223 44 77


3 YILLIK VE ÜSTÜ OLANLAR...

Tüm ürünler ev yapımı

CAFE SOCIETY

* Dört yıl önce açıldı; her gün 09.00 - 00.30 arasında hizmet veriyor.

* Mahallenin üçüncü nesil kahve için butik adreslerinden biri.

* Dükkânda satılan tüm ürünler (kek, poğaça, sandviç gibi) ev yapımı. Fiyatlar 8.5-17 TL arası değişiyor.

* Mekânda yaşlı bir çifti de hemen yan masasında bilgisayarında çalışan bir freelancer’ı da görmek mümkün.

* (0212) 262 36 43

Yükselen semt Yeniköy’ün yeni cep haritası

Bisiklet tamiri de yapıyorlar

SEDONA

* Beş yıl önce açıldı; her gün 07.00- 00.00 arası hizmet veriyor.

* Kendi kavurdukları üçüncü nesil kahve, ev yapımı sandviç ve tatlılar tutuluyor. Kahveler 15, atıştırmalıklar 10 TL.

* Sedona’nın özelliği bisiklet kafe olması. Bisiklet ve bisiklet malzemesi satışının yanı sıra bisiklet tamiri ve yedek parça satışı da bulunuyor.

* Kafenin kapalı alanında kitap okuyan, ders çalışan ya da bilgisayarından iş yapan insanları görmek mümkün. Küçük bir toplantı odası da
mevcut.

* (0212) 262 44 44

Yükselen semt Yeniköy’ün yeni cep haritası


Atıştırma tabağı tutuluyor

KÜFELİK

* Dört yıl önce açıldı; her gün 10.00 - 02.00 arasında hizmet veriyor.

* Yeniköy’deki meyhane sırasını bozan ilk pub’lardan.

* İthal ve yerli çok sayıda bira mevcut.

* Atıştırma tabakları iş çıkışı en çok tercih edilen ürünlerden.

* Hafta sonları serpme kahvaltı servisleri var. Kişi başı 40 TL.

* (0212) 262 96 96

Yükselen semt Yeniköy’ün yeni cep haritası

50 yıllık Emek Cafe: Menemenin sahildeki en eski adresi.

31 yıllık Emek Mantı: Sadece mantı değil, çiğbörek ve içliköftesiyle Yeniköy’e kök salmış durumda.

30 yıllık Vagabondo’s Pizzeria: Boğaz kıyısında bir Yeniköy klasiği. Atmosfer romantik, kışın şömine yanıyor. İtalyan lezzetleriyle meşhur.

15 yıllık Gazebo: Pazar kahvaltısı meşhur, yer bulmak zor.

10 yıllık Molka: Müdavimlerin masaları dahi belli. Kepekli pizzası tavsiye ediliyor.

Yükselen semt Yeniköy’ün yeni cep haritası


 

 

 

 

 

 

 

 

Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
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