Tüller, tüyler ve hayaller...Ece Sükan Paris’ten bildiriyor

Erkek moda haftasının ve bazı markaların ‘Pre-fall’ koleksiyon sunumlarının hemen akabinde gerçekleşen Paris Couture Haftası’na Chanel, Valentino, Givenchy modaevleri ve ünlü şarkıcı Celine Dion damgasını vurdu. İkonik Fransız aktris Catherine Deneuve’ün efsane tasarımcı Yves Saint Laurent tasarımlı couture kıyafetleri Christie’s Müzayede Evi tarafından satışa çıkarıldı.

Her ‘haute-couture’ moda haftasında sorulan ve koleksiyonları bu eksende sorgulatan “Couture giyim modern olabilir mi?” sorusu yine sergilenen defilelerde akıllardaki soruydu. Özellikle de son yıllardaki hazırgiyim sektörünün birbirine benzer ve hatta yer yer sıradan olarak adlandırabileceğimiz, ticari koleksiyonlar sunmasına karşılık, couture koleksiyonları işte o beklenen heyecanı ve yaratıcılığı tatmin ediyor. Dior’un Musée Rodin’in içine bir ‘sirk’ kurması, Chanel’in Grand Palais içerisine bahçeli bir villa seti yaratması gibi izleyicilere tümden bir deneyim yaşatan defileler Paris Couture Haftası’nın öne çıkan rüya setleriydi.

GIVENCHY



Riccardo Tisci’den bayrağı devraldığından beri çizgisinin Givenchy modaevi ile uygun olup olmadığı tartışılan Clare Wright Keller, artık çok daha kendinden emin ve güçlü koleksiyonlara imza atıyor. Özellikle de Sussex Düşesi Meghan Markle’ın gelinliği ve sonrasında da giydiği birçok kıyafette imzası bulunan tasarımcı en son ‘British Fashion Awards’da yine Meghan Markle’ın sürpriz sunumu ile ‘yılın tasarımcısı’ ödülünü aldığından beri.. Modaevinin tarihi mirasını en modern şekilde yorumlamaya en büyük önemi vermesi, zaman zaman fazla klasik ve şaşırtmayan tasarımların güvenli limanında kalmasına yol açsa da, beraber çalıştığı Vogue Paris‘ in moda editörü Suzanne Koller ile işbirliğiyle heyecan yaratıyor.

CHANEL



Grand Palais içinde kurduğu bambaşka set tasarımları ile moda haftasının en sürprizli şovunu gerçekleştirme unvanını elinde tutan Karl Lagerfeld, bu kez dışarda kar fırtınası devam ederken izleyicileri İtalyan bir villanın havuzlu, palmiyeli bahçesinde ağırlıyordu. Koleksiyonu için 18.yüzyıl siluetlerinden ve detaylarından ilham alan tasarımcı, el boyama işlemeler, kurutulmuş çiçeklerin nakşedildiği organze, şifon ve danteller, deriler ve modaevinin imzası haline gelen tüvitleri atölyenin müthiş işçiliği ile harmanlamıştı. Finalde gümüş çiçeklerle işlenmiş bir mayo-gelinlik villanın bahçesinde salınırken, İtalya’nın ikonik şarkıcısı ‘Mina’ nin 1 hit parçası ‘Parole Parole’ modellere eşlik ediyordu. İlk defa defile sonunda selam vermeye ‘çok yorgun’ olduğu için çıkmayan Lagerfeld, yine moda haftasının en görkemli şovlarından birine imza atmayı başarmıştı.

VALENTINO



Kreatif direktör Pierpaolo Piccioli son yıllarda her koleksiyonu ile moda haftasının yıldızı olmayı başarıyor. Modernizmin tanımını her daim yeniden yapan tasarımcı, couture koleksiyonu için klasik kodları yine muazzam bir işçilikle yaşatmak ve izleyicinin hayal dünyasına hizmet etmeyi tercih ediyor. Şiirsel bir müzik eşliğinde çoğunluğu siyahi modellerden oluşan defilede, capcanlı renkler, görkemli siluetler ile final sahnesi adeta bir tabloyu andırıyordu. Geleneksel couture formları ve yer yer barok detaylar ile eski klasik Hollywood ihtişamını yaşatan bir koleksiyon sundu Piccioli. Önümüzdeki Oscar ödül töreninde de beklendiği gibi, bu ödül sezonunda Altın Küre ve Critics Choice Ödül Töreni’nde Lady Gaga’nın tercihi olan tasarımcının couture şovunun ön sırasında ise son birkaç yıldır kendini moda camiası ile yeniden yaratan Celine Dion yer alırken, şovu izlerken verdiği duygusal tepkileri, internette çok paylaşıldı.

Bizimkisi bir aşk hikâyesi…



İkonik Fransız aktris Catherine Deneuve’ün neredeyse yarım yüzyıllık göz kamaştırıcı YSL haute couture gardrobu ünlü müzayede evi Christie’s tarafından satışa çıkarıldı. Satış günü öncesi 4500 kişi ön gösterimi ziyaret etti. Öne çıkan parçalar arasında ikonik yıldızın François Truffaut ve Alfred Hitchcock ile buluştuğunda giydiği YSL’nin 1969 koleksiyonundan işlemeli gece elbisesi de vardı. Ve 5 saat süren satışın totalı 1,025,581 euro‘yu buldu. Çoğu satıldı ama 30 Ocak’a kadar kalanlar online olarak halen satışta, ilgilenenlere duyurulur.