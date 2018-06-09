Şimdi, hepsinin tam zamanı!
İklim değişikliği; toprak, su ve havanın kirlendiği bir gerçek. Ama bütün bu olumsuzluklara rağmen doğanın olağanüstü renkli ve hareketli olduğu günlerdeyiz. Tabiatın yenilenişinden ilham almak için ülkemizin dört bir yanındaki güzellikler bizleri bekliyor.
Avrupa’nın dört longozu da burnumuzun dibinde
Denize akan derelerin getirdiği kumları biriktirerek kıyıda set oluşturması ve dere ağzını kapatması sonucu akarsuyun biriktiği yerde oluşan özel ekosistemlere longoz deniyor. Ve ne şanslıyız ki Avrupa’da hiç bulunmayan longozlardan ülkemizde tam dört tane var: İğneada longoz ormanı
(Kırklareli), Acarlar longoz ormanı (Sakarya), Sarıkum longoz ormanı (Sinop) ve Bursa’daki Karacabey longoz ormanı... Longozlar bugünlerde en çok canlı çeşitliliğini görebileceğiniz yerler arasında.
Ihlamur ormanı hepimizi çağırıyor
Ihlamur çiçeklerinin de buram buram koktuğu günler... Bursa Karacabey’deki devasa ıhlamur ormanına giderek hem subasar ormanını görmek hem de ıhlamur kokusunu doyasıya içine çekerek eve ıhlamur çiçekleriyle dönmek için ideal zaman. Karacabey’e gitmişken gökyüzüne bakmayı da ihmal etmeyin. Geçen günlerde Doğa Derneği burada, Türkiye’de uçarken görebileceğiniz en büyük kuşlardan olan akpelikanlardan 4 bin 500 birey saydı.
Leylek yavruları uçmaya hazırlanıyor
Hayatlarımızın binlerce yıllık tanıkları leyleklerin, dünyaya getirdiği yeni yavruları bugünlerde uçma denemeleri yapmaya hazırlanıyor. Leylek yavrularının bu çabalarını görmenin, onların takırtılarını dinlemenin bugünler tam zamanı… Leylekleri bu dönemde en iyi ve en yakından görebileceğiniz yer Beyşehir Gölü Milli Parkı’ndaki Yeşildağ Leylekler Vadisi. Burada leylekleri yavrularıyla birlikte görüp fotoğraflayabilirsiniz.
Uğurböceklerinin göç şöleni...
Kahramanmaraş’ın Çimen Dağı Uludaz Tepesi civarı bugünlerde muhteşem bir göç şölenine sahne oluyor. Tahminlere göre yaklaşık 50 milyon uğurböceği bölgede toplanarak Uludaz Tepesi”ne doğru göç ediyor. Civar köylerdeki çocuklarla birlikte “Uçuçböceği, annen sana terlik pabuç alacak” tekerlemesini söyleyerek üzerinize konan uğurböceklerinin göç yolculuğuna şahitlik edebilirsiniz.
İnci kefalinin zorlu yolculuğu başladı
Dünyadaki en eşsiz olaylardan biri olan inci kefali göçü Van’da başladı. Milyonlarca balık sodalı sudan tatlı suya ulaşmak için akarsu ağızlarında sıraya girdi. Suyun akış yönünün tersine devam eden ve inanılmaz görüntüler sunan bu göçe tam da tanıklık edeceğimiz günler. Sadece, Van Gölü’nün tuzlu ve yüksek derecede sodalı sularında yaşayabilen, endemik bir balık türü olan bu canlı, en fazla yedi yıl yaşıyor ve üç yaşında üremeye başlıyor.
Kayıp bitki 130 yıl sonra yeniden bulundu
Türkiye’ye özgü endemik türler arasında olan ve sadece Amasya’da yetişen ‘bağhavacıvası’ adlı bitki, Amasya Üniversitesi’nden akademisyenlerle Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlilerinin çalışmaları sonucu, yaklaşık 130 yıl sonra yeniden bulunarak
kayıt altına alındı.
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