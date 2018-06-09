Şimdi, hepsinin tam zamanı!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Hürriyet Pazar
ysonmez@hurriyet.com.tr
09.06.2018 - 12:07, Son Güncelleme:

Şimdi, hepsinin tam zamanı!

Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
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Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
Şimdi, hepsinin tam zamanı!

İklim değişikliği; toprak, su ve havanın kirlendiği bir gerçek. Ama bütün bu olumsuzluklara rağmen doğanın olağanüstü renkli ve hareketli olduğu günlerdeyiz. Tabiatın yenilenişinden ilham almak için ülkemizin dört bir yanındaki güzellikler bizleri bekliyor.

Avrupa’nın dört longozu da burnumuzun dibinde

Şimdi, hepsinin tam zamanı

Denize akan derelerin getirdiği kumları biriktirerek kıyıda set oluşturması ve dere ağzını kapatması sonucu akarsuyun biriktiği yerde oluşan özel ekosistemlere longoz deniyor. Ve ne şanslıyız ki Avrupa’da hiç bulunmayan longozlardan ülkemizde tam dört tane var: İğneada longoz ormanı 

(Kırklareli), Acarlar longoz ormanı (Sakarya), Sarıkum longoz ormanı (Sinop) ve Bursa’daki Karacabey longoz ormanı... Longozlar bugünlerde en çok canlı çeşitliliğini görebileceğiniz yerler arasında.

Ihlamur ormanı hepimizi çağırıyor

Ihlamur çiçeklerinin de buram buram koktuğu günler... Bursa Karacabey’deki devasa ıhlamur ormanına giderek hem subasar ormanını görmek hem de ıhlamur kokusunu doyasıya içine çekerek eve ıhlamur çiçekleriyle dönmek için ideal zaman. Karacabey’e gitmişken gökyüzüne bakmayı da ihmal etmeyin. Geçen günlerde Doğa Derneği burada, Türkiye’de uçarken görebileceğiniz en büyük kuşlardan olan akpelikanlardan 4 bin 500 birey saydı.

Leylek yavruları uçmaya hazırlanıyor

Şimdi, hepsinin tam zamanı

Hayatlarımızın binlerce yıllık tanıkları leyleklerin, dünyaya getirdiği yeni yavruları bugünlerde uçma denemeleri yapmaya hazırlanıyor. Leylek yavrularının bu çabalarını görmenin, onların takırtılarını dinlemenin bugünler tam zamanı… Leylekleri bu dönemde en iyi ve en yakından görebileceğiniz yer Beyşehir Gölü Milli Parkı’ndaki Yeşildağ Leylekler Vadisi. Burada leylekleri yavrularıyla birlikte görüp fotoğraflayabilirsiniz.

Uğurböceklerinin göç şöleni...

Şimdi, hepsinin tam zamanı

Kahramanmaraş’ın Çimen Dağı Uludaz Tepesi civarı bugünlerde muhteşem bir göç şölenine sahne oluyor. Tahminlere göre yaklaşık 50 milyon uğurböceği bölgede toplanarak Uludaz Tepesi”ne doğru göç ediyor. Civar köylerdeki çocuklarla birlikte “Uçuçböceği, annen sana terlik pabuç alacak” tekerlemesini söyleyerek üzerinize konan uğurböceklerinin göç yolculuğuna şahitlik edebilirsiniz.

İnci kefalinin zorlu yolculuğu başladı

Şimdi, hepsinin tam zamanı

Dünyadaki en eşsiz olaylardan biri olan inci kefali göçü Van’da başladı. Milyonlarca balık sodalı sudan tatlı suya ulaşmak için akarsu ağızlarında sıraya girdi. Suyun akış yönünün tersine devam eden ve inanılmaz görüntüler sunan bu göçe tam da tanıklık edeceğimiz günler. Sadece, Van Gölü’nün tuzlu ve yüksek derecede sodalı sularında yaşayabilen, endemik bir balık türü olan bu canlı, en fazla yedi yıl yaşıyor ve üç yaşında üremeye başlıyor.

Kayıp bitki 130 yıl sonra yeniden bulundu

Şimdi, hepsinin tam zamanı

Türkiye’ye özgü endemik türler arasında olan ve sadece Amasya’da yetişen ‘bağhavacıvası’ adlı bitki, Amasya Üniversitesi’nden akademisyenlerle Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlilerinin çalışmaları sonucu, yaklaşık 130 yıl sonra yeniden bulunarak
kayıt altına alındı.

 

Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
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