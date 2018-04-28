Olmasa da olur
Sizce bazı şeyler olmasa da olur değil mi? Neler mesela? Bakalım sizin listenizle TÜSİAD Başkanı’nın listesi arasında benzerlik çıkacak mı? Haftanın kıyısında şöyle bir gezintiye ne dersiniz?
1 - TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik’in “Olmasa da olur” dediği şey nedir?
a- Kâğıt para
b- Çalışanların sigortaları
c- Grev hakkı
d- Mülkiyet hakkı
e- İskenderun Limanı
2 - Aşağıdakilerden hangisi millilik ve yerliliğiyle, yükselip duran dolar ve euro kuru oyununu bozacak?
a- Milli ve yerli para
b- Milli ve yerli döviz büroları
c- Milli ve yerli borsa
d- Milli ve yerli IMF
e- Milli ve yerli kredi kartı
3 - Devlet Bahçeli’nin “Kararını değiştirmelidir” tavsiyesinin adresi aşağıdakilerden hangisidir?
a- Abdullah Gül
b- Murat Boz
c- Beşiktaş
d- Hollanda hükümeti
e- İstanbul Valiliği
4 - Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı sinirlendi ve kime ekmek vermeyeceklerini açıkladı?
a- Parasını vermeyene
b- Tam buğday ekmek isteyenlere
c- Canan Karatay’a
d- Vücut kitle endeksi itibariyle obezite sınırında olanlara
e- Fırıncıya gerekli hürmeti göstermeyen kimseye
5 - “Bu sene ‘Nutuk’u üç kere okudum” cümlesi kime aittir?
a- Serel Yereli
b- Hülya Koçyiğit
c- Bekir Bozdağ
d- Mustafa Ceceli
e- Aziz Yıldırım
Cevaplar: 1-C, 2-A, 3-C, 4-C, 5-E
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