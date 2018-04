1 - TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik’in “Olmasa da olur” dediği şey nedir?

a- Kâğıt para

b- Çalışanların sigortaları

c- Grev hakkı

d- Mülkiyet hakkı

e- İskenderun Limanı

2 - Aşağıdakilerden hangisi millilik ve yerliliğiyle, yükselip duran dolar ve euro kuru oyununu bozacak?

a- Milli ve yerli para

b- Milli ve yerli döviz büroları

c- Milli ve yerli borsa

d- Milli ve yerli IMF

e- Milli ve yerli kredi kartı



3 - Devlet Bahçeli’nin “Kararını değiştirmelidir” tavsiyesinin adresi aşağıdakilerden hangisidir?

a- Abdullah Gül

b- Murat Boz

c- Beşiktaş

d- Hollanda hükümeti

e- İstanbul Valiliği



4 - Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı sinirlendi ve kime ekmek vermeyeceklerini açıkladı?

a- Parasını vermeyene

b- Tam buğday ekmek isteyenlere

c- Canan Karatay’a

d- Vücut kitle endeksi itibariyle obezite sınırında olanlara

e- Fırıncıya gerekli hürmeti göstermeyen kimseye



5 - “Bu sene ‘Nutuk’u üç kere okudum” cümlesi kime aittir?

a- Serel Yereli

b- Hülya Koçyiğit

c- Bekir Bozdağ

d- Mustafa Ceceli

e- Aziz Yıldırım







Cevaplar: 1-C, 2-A, 3-C, 4-C, 5-E