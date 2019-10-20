Kelebekler uçsun, orkideler coşsun!
Sonbahar Türkiye’ye yaban hayatını, hassas canlıları, bereketli vadileri, nadide bitkileri, doğa harikası sahil, göl ve şelaleleri koruyacak güzel haberler getirdi.
Munzur Vadisi canlılarına müjde!
Dersim’deki Munzur Vadisi Milli Parkı üzerinde yapımı planlanan Kaletepe Hidroelektrik Santralı projesinin iptali için 10 yıl önce açılan dava sonuçlandı. Milli Park Kanunu’na aykırılık, ekosistem dengelerinin bozulması, yaban hayatının tahribi gerekçeleriyle oybirliğiyle iptal kararı alındı. Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin kararı, vadi içindeki diğer projeler için de emsal teşkil ediyor.
Kaputaş Plajı kötü yoldan döndü
Doğal güzelliğiyle dünyada en çok tanınan plajlarımızdan olan Kaputaş’tan otoyol geçirilmesine izin veren Antalya Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu kararı mahkeme tarafından iptal edildi, proje rafa kalktı. Kaş-Kalkan arasındaki 28 kilometrelik yeni otoyol projesine meslek odaları ve yöre halkının açtığı davada mahkeme üç ay önce de “ÇED gerekli değildir” kararını iptal etmişti.
Göle, vadiye, şelaleye hassas koruma
Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi, Konya’nın Karatay ilçesindeki Obruk Gölü, Osmaniye’nin Sumbas ilçesindeki Şarlak Şelalesi, ‘doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi’ sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı’nın kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edildi.
Orkideleri kurtaracak buluş Samsun’dan geldi
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Prof. Dr. Yasemin Özdener Kömpe, Prof. Dr. İbrahim Özkoç ve Dr. Vildan Akın Mutlu’nun yürüttüğü ve TÜBİTAK’ın desteklediği projeyle dünyada ilk kez salep orkidesi tohumdan yetiştirildi. Doğadan yumru toplama ihtiyacını ortadan kaldıran uygulamayla bu nadide bitkinin illegal yollarla ve hızla yok edilmesinin önüne geçilebilecek.
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