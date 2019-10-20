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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Pazar
ysonmez@hurriyet.com.tr
20.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kelebekler uçsun, orkideler coşsun!

Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
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Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
Kelebekler uçsun, orkideler coşsun!

Sonbahar Türkiye’ye yaban hayatını, hassas canlıları, bereketli vadileri, nadide bitkileri, doğa harikası sahil, göl ve şelaleleri koruyacak güzel haberler getirdi.

Munzur Vadisi canlılarına müjde!
Dersim’deki Munzur Vadisi Milli Parkı üzerinde yapımı planlanan Kaletepe Hidroelektrik Santralı projesinin iptali için 10 yıl önce açılan dava sonuçlandı. Milli Park Kanunu’na aykırılık, ekosistem dengelerinin bozulması, yaban hayatının tahribi gerekçeleriyle oybirliğiyle iptal kararı alındı. Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin kararı, vadi içindeki diğer projeler için de emsal teşkil ediyor.

Kelebekler uçsun, orkideler coşsun


Kaputaş Plajı kötü yoldan döndü
Doğal güzelliğiyle dünyada en çok tanınan plajlarımızdan olan Kaputaş’tan otoyol geçirilmesine izin veren Antalya Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu kararı mahkeme tarafından iptal edildi, proje rafa kalktı. Kaş-Kalkan arasındaki 28 kilometrelik yeni otoyol projesine meslek odaları ve yöre halkının açtığı davada mahkeme üç ay önce de “ÇED gerekli değildir” kararını iptal etmişti.
Kelebekler uçsun, orkideler coşsun

Göle, vadiye, şelaleye hassas koruma
Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi, Konya’nın Karatay ilçesindeki Obruk Gölü, Osmaniye’nin Sumbas ilçesindeki Şarlak Şelalesi, ‘doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi’ sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı’nın kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edildi.

Kelebekler uçsun, orkideler coşsun

Orkideleri kurtaracak buluş Samsun’dan geldi
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Prof. Dr. Yasemin Özdener Kömpe, Prof. Dr. İbrahim Özkoç ve Dr. Vildan Akın Mutlu’nun yürüttüğü ve TÜBİTAK’ın desteklediği projeyle dünyada ilk kez salep orkidesi tohumdan yetiştirildi. Doğadan yumru toplama ihtiyacını ortadan kaldıran uygulamayla bu nadide bitkinin illegal yollarla ve hızla yok edilmesinin önüne geçilebilecek.
Kelebekler uçsun, orkideler coşsun


 

 

 

 

 

Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
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