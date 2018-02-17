Karda zordur yarışmak...

Madalya koleksiyoncusu

Marit Björgen’in 37 yaşında olimpiyat tarihine adını yazdırmak için önünde sadece bir yarış kaldı. Norveçli kayaklı koşucu, geçen hafta bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı. Kazanacağı bir madalya onu, Kış Oimpiyatları tarihinin en çok madalya kazanan (şu ana kadar 12 madalyası var) iki sporcusundan biri yapacak ve vatandaşı Ole Einner Bjorndalen’in sahip olduğu unvana ortak edecek. (Gün ve saati: 25 Şubat Pazar 09.15)

Pisti kim süpürecek bakalım?

Kış Olimpiyatları’nın en huzur verici sporu körlingde madalyalardan sadece bir tanesi sahibini buldu. Erkekler ve kadınlarda olimpiyat şampiyonunu izlemek ve bu oyunu anlamak için iki şansımız daha var. Kadınlarda Kanada’yı yenerek sürpriz yapan Güney Koreliler sonuna kadar gidebilecek mi? (Gün ve saati: 24 Şubat Cumartesi 09.35, 25 Şubat Pazar 03.05)

Altınları dörtleyelim…

Tarihte erkek ya da kadın hiçbir sporcu alp disiplininde aynı olimpiyatta dört altın madalya birden kazanmadı. Amerikalıların yeni fenomeni Mikaele Shiffrin henüz 22 yaşında bu başarıyı elde edebilir. Shiffrin iki altın madalya kazanması durumunda da tarihe geçecek. (Gün ve saati: 21 Şubat Çarşamba 11.00, 23 Şubat Cuma 08.30)





Zamanımızın ‘Üşütük Popolar’ı…

‘Üşütük Popolar’ filminin üzerinden 30 sene geçmiş olsa da Jamaika’nın her kış olimpiyatı tecrübesinde, onları ilk kez duyar gibi hayret ediyoruz. Bu olimpiyatta Jamaikalılar yalnız değil, yanlarında tarihin Afrika kıtasından çıkan ilk bobsleigh takımı, Nijerya da var. Oyunlarda Jamaikalılar ve Nijeryalılar ne yapar diyenler için bobsleigh yarışlarını kaçırmamak lazım. (Gün ve saati: 20 Şubat Salı 14.50 ve 16.01, 21 Şubat Çarşamba 16.00)





Bir olimpiyat çınarı

Noriaki Kasai 45 yaşında hâlâ hayalinin peşinden koşuyor. Sekizinci kez katılarak en çok olimpiyat gören sporcu oldu. Ama o bununla da yetinmiyor. Olimpiyatlardaki ilk madalyasını kazanmasının üzerinden 24 yıl geçmişken bir olimpiyat madalyası daha kazanarak spor tarihinin en güzel hikâyelerinden birini yazmak istiyor. (Gün ve saati: 19 Şubat Pazartesi 15.30)

Sürat, onlara felaket değil zafer getirecek…

İlk haftanın tamamında heyecan düzeyi en yüksek spor dalıydı sürat pateni. İkinci haftada da bu heyecan devam edecek. Hollandalılar madalya sayılarını daha artırmak, Güney Koreliler ise spor geleneklerindeki en önemli iki spor dalından biri olarak gördükleri bu branşta beklentileri karşılamak için piste çıkacaklar. (Gün ve saati: 18 Şubat Pazar 14.56, 19 Şubat Pazartesi 14.53, 21 Şubat Çarşamba 15.52 ve 16.17, 23 Şubat Cuma 13.00)

‘It’s hokey...

Kış Olimpiyatları’nın en fazla ilgi gören sporlarından biri buz hokeyidir. Bu olimpiyatta NHL oyuncuları yer almasa da buz hokeyi heyecanından bir şey kaybetmedi. Kadınlar ve erkeklerde olimpiyat şampiyonları bu hafta belli olacak. Çoğu Avrupa’da oynayan oyunculardan kurulu ABD takımı şampiyon olabilecek mi? (Gün ve saati: 22 Şubat Perşembe 07.10, 25 Şubat Pazar 07.10)



Tarihe geçecek

Fransızların en gözde sporcularından Martin Fourcade ülke spor tarihine geçmenin eşiğinde. Üç olimpiyat altını bulunan Fourcade bir altın madalya daha kazanırsa olimpiyatlarda dört altın kazanan ilk Fransız olacak. Bunun için de elinde tek bir şansı bulunuyor PyeongChang 2018’de. (Gün ve saati: 18 Şubat Pazar 14.15)



Snowboard’u da unutmayalım…

PyeongChang 2018 dört ana branşın yer aldığı ilk kış olimpiyatı. Snowboard’da big air, alp disiplininde takım karışık ile sürat pateninde takip yarışları ikinci haftanın dikkat çeken mücadeleleri olacak. (Gün ve saati: 23 Şubat Cuma 03.30, 24 Şubat Cumartesi 04.00, 06.28 ve 15.30)

Veda vakti…

Kapanış törenleri çoğu zaman beklentileri çok fazla karşılamaz. Fakat PyeongChang 2018 için bunu söyleyemeyiz. Güney Kore’nin geleneksel yönünü öne çıkaran açılış töreninin aksine K-Pop’un zirve yapacağı bol sürprizli bir kapanış töreni bizi bekliyor. (Gün ve saati: 25 Şubat Pazar 14.00)



Çıkan kısmın özeti...

Oyunların ilk bölümü bize ilginç hikâyeler sundu. İşte bu toplamdan derlediğimiz notlar…

Damgayı onlar vurdu…

229 kişi geldiler ve PyeongChang 2018’in en fazla dikkat çeken figürleri oldular. Kuzey Koreli ponpon kızlar bildiğimiz ponpon kız kavramından farklı olsa da tribünde yer aldıkları her müsabakada verdikleri destek ile kendilerinden bahsettirmeyi başardılar. Hatta bazen olimpiyatın bile önüne geçtiler.

Koreliler birleşip bir gol atabildi!

Kimse beklemiyordu Kuzey ve Güney Koreliler aynı forma altında sahaya çıksın ama oldu. Tek forma altında, ‘Kore’ ismiyle kadınlar buz hokeyi karşılaşmalarında sahaya çıktılar. 3 mağlubiyet alıp 20 gol yiyip 1 gol atsalar da, yıllardır ikiye bölünmüş bir ulusu bir kere de olsa birleştirmeyi başardılar.

‘Mucizevi’ başarı…

Mark McMorris’in 11 ay önce kayarken geçirdiği kaza sonucunda hayatta kalması mucize, yaşasa bile bir daha ayağa kalkması ve yürümesi imkânsız denilirken, o önce ayağa kalktı, olimpiyat elemelerini geçti, geçen hafta ise snowboard gibi zor bir spor dalında olimpiyat madalyasını kazanarak gerçek anlamda bir mucizeye imza attı.



2018 Kış Olimpiyat Oyunları’nda büyük ilgi gören Kuzey Koreli bu kızlar, adeta ‘ponpon kızlar’ kavramını da yeniden tanımladı.

Bizimkiler ne yaptı?

Türkiye, oyunlara dört dalda sekiz sporcu ile katılıyor. Fatih Arda İpçioğlu, kayakla atlamada olimpiyat tarihinde yarışan ilk Türk sporcu oldu. Sporcumuz, normal tepe bireysel elemelerinde son sırada yer aldı. Alp disiplininde Özlem Çarıkçıoğlu, dev slalomda 58 sporcu arasında 57’nci sırada yer alırken, slalomda ise birinci turu tamamlayamadı. Kayaklı koşuda erkekler sprintte Hamza Dursun 71., Ömer Ayçiçek 77. sırada yer alarak elemeleri geçemedi. Kadınlarda Ayşenur Duman 10 km serbestte 86. oldu. Artistik buz pateninde Alper Uçar-Alisa Agafonova çifti buz dansı, alp disiplininde Serdar Deniz dev slalom ve slalomda ikinci hafta mücadele edecek. Başka bir ülkede olsak aldıkları derecelere bakar, ellerinden gelenin en iyisi bu mu diye sorardık. Fakat Türkiye’de bu sporcuların olimpiyata katılmaları bile içinde bulundukları koşullar dikkate alınırsa gerçekten önemli ve takdir edilesi.

Not: PyeongChang 2018 Kış Olimpiyat Oyunları’nı Eurosport 1 ve 2’nin yanı sıra TRT Spor’dan izleyebilirsiniz.