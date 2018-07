Jennifer’dan al tavsiyeyi...

1 - Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir AVM imar barışı için başvuru yaptı. AVM neyin üzerine yapılmıştı?

a. Dolgu alanının

b. Antik kentin

c. Milli parkın

d. Mudanya Kaymakamlığı’nın

e. Kervansarayın

2 - NASA, astronotların uzayda kullanması için bir süper kahramandan esinlenerek alet tasarladı. Hangi kahramanın aparatı bu buluşa ilham verdi?

a. Örümcek Adam’ın eldiveni

b. Superman’in pelerini

c. Silver Surfer’ın sörfü

d. Kaptan Amerika’nın kalkanı

e. Demir Adam’ın maskesi



3 - İstanbul’u terk eden ünlüler kervanına aşağıdaki ünlülerden hangisi, hangi beldeyle katıldı?

a. Çelik-Karabük

b. Hüsnü Şenlendirici-Fethiye

c. Burak Kut-Eğirdir

d. Hakan Altun-Bodrum

e. Burhan Çaçan-Darende



4 - Jennifer Lopez’in hanımlara erkeklerle ilgili verdiği tavsiye çok konuşuldu. Neydi o tavsiye?

a. Erkekleri kadrolu olarak değil, sözleşmeli olarak istihdam edin

b. 33 yaşından genç erkekler gereksizdir

c. Erkeğin raf ömrü takribi dört yıldır, o süre zarfında tüketilmesi gerekir

d. Erkekler çiçektir

e. Siz kariyere odaklanın, erkek konusuna çok takılmayın



5 - Arda Turan’ın oğlunun adı belli oldu. Nedir?

a. Adam

b. Adam Can

c. Can Adam

d. Arda Can

e. Can



6 - Hangisi kentsel dönüşüm alanı ilan edildi?

a. Sultanahmet Meydanı

b. Kuzguncuk

c. Rumeli Hisarı

d. Büyükada

e. Ortaköy

7 - Vücudunun yüzde 90’ı siyah mürekkeple boyalı olan dövme meraklısı Adam Curlykale bıçak altına yattı ve estetik görünmediği gerekçesiyle bir uzvunu aldırdı. Hangi uzvuydu bu?

a. Burnu

b. Kulakları

c. Penisi

d. Ayak parmakları

e. Dili



Cevaplar: 1-B, 2-A, 3-D, 4-B, 5-E, 6-B, 7-C