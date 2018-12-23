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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

İki kere iki dört; yılın en güçlü ekibi bu!

Hakan GENCE
Hakan GENCE
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Hakan GENCE
Hakan GENCE
İki kere iki dört; yılın en güçlü ekibi bu!

Bolca aksiyon, bir tutam romantizm ve dozunda komedi... Kanal D’de yayımlanan, 2018’in en iddialı işlerinden ‘Muhteşem İkili’nin dikkat çekici dörtlüsü İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin, Özge Gürel ve Öykü Karayel’le buluştuk. Yeni yıl dileklerini, 2018 değerlendirmelerini ve geçen yılın aşk raporlarını aldık.

Öykü Karayel

Zulmü ve bütün insanlık suçlarını silerdim

* Sizin için 2018’in sen büyük sürprizi neydi?

- Evlendim.

* Evlilik hayatta neleri değiştirdi?

- Hiçbir şeyi desem çok mu havalı olur? Gerçekten değiştirmedi ama.

* 2019’la ilgili dilekleriniz?

- Koşullar kötüye gitse de kimsenin umutsuzluğa alışmadığı, herkesin emeklerinin karşılığını maddi-manevi aldığı, sağlıklı, huzurlu bir sene.

* Enteresan bir yılbaşı anınız var mı?

- Can (Bonomo) bana yılbaşı gecesi evlenme teklif etmişti.

* Dünya adına geçen yıla bakışınız ne?

- Endişe verici.

* 2018’den bir olayı silme şansınız olsa ne olurdu?

- Zulmü ve bütün insanlık suçlarını silerdim.

İniş çıkışlarımın bile kendi içinde bir ritmi var

* Peki 2019’da dünyada bir şeye son verme şansınız olsa...

- Ekonomik kriz. İşsizliğin, yoksulluğun artması bir yana, dünyanın birçok ülkesinde yaşanan ekonomik dengesizlikler gerilemeye sebep oluyor. Kaydedilen gelişmeler, emekler boşa gidiyor.

* Alabildiğine sakinsiniz. Sizin denizde hiç mi dalga yok?

- İniş çıkışlarım oluyor. Ama artık onun bile kendi içinde bir ritmi var. Ne zaman öfkeleniyorum, bana neler huzur veriyor, az çok bilince telaşlanmıyorum herhalde.

* Dizide canlandırdığınız karakter eşinin aşırı kontrolcülüğüne dayanamadığı için ayrılıyor. Erkeklerin kadınlar üzerinde kurduğu bu baskı hakkında ne söylersiniz?

- Aslında bu kavramları insan olmak üstünden kursak, her şey daha net oluyor. Zaten herhangi bir insan, bir diğerinin üstünde psikolojik veya fiziksel baskı kurmaya kalkarsa sıkıntı çıkar. Bize yaratılırken verilmiş özgür iradeyi, insanlar birbirinin elinden zorla almaya çalışıyor, buna kimsenin hakkı olamaz. Ama niye böyle oluyor? Sevmeyi algılayış biçimlerimiz, rollerimiz, toplumsal bir yığın altbenliğimiz üzerine biraz düşünmek lazım.

İki kere iki dört; yılın en güçlü ekibi bu

Kerem Bürsin

Dünyaya bakıyorum, utanıyorum

* Nasıl özetlersiniz 2018’i?

- Tecrübe ve öğrenme senesiydi. Yapımcılık konusunda adımlar atmaya başladım.

* Yeni yıl ritüelleriniz var mı?

- Dünya döngüsünü tamamlıyor, enerjisel anlamda bir şey var. O ana sarhoş girmek bir fırsatı tepmek gibi geliyor. 00.00’dan beş dakika önce sessiz bir yere kapanıyor, dua edip isteklerimi söylüyor, geçen sene için teşekkür ediyorum.

* Dünya adına geçen yılı nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Dünyaya bakıyorum, utanıyorum. İnsanlık adına da hepimizin utanması gereken bir yıldı. İklim meselesi, sağlık, açlık; sorumsuz bir şekilde ilerliyoruz. Bunun yanında kadın hakları açısından kötü bir sene olmadı. #MeToo hareketi dünyaya yayıldı. Güzel bir kıvılcım yaratıldı.

* Dizideki partneriniz İbrahim Çelikkol. İki yakışıklı, yetenekli başrol. Ego savaşı hiç yaşanmıyor mu?

- Asla. İbo’yla birbirimizi anlamak üzerine bir süreç geçirdik. Tüm yaşadıklarımız bizi kuvvetli bir arkadaşlığa götürdü.

Komik miyim bilmem ama kesinlikle ciddi biri değilim

* Canlandırdığınız MKC karakteri gibi komik bir tarafınız var mı?

- Kendimle dalga geçmeyi seviyorum. Komik miyim bilmiyorum ama kesinlikle ciddi biri değilim.

* Oynadığınız dizilerde sizi en az bir kere üstsüz görüyoruz. Rol için de olsa ekranda soyunmak rahatsız ediyor mu?

- Karakter denize girecekse soyunması normal ama bir kafenin ortasında kahve içerken üstünü çıkarıyorsa bu saçma.

* Siz dövüşürken soyundunuz ama...

- Emin ol, Kerem olarak buna çok itiraz ettim.

* 2018 aşk raporunuzu alabilir miyim?

- Aşk çok iyi. Çok sevdiğim biriyle birlikteyim (Serenay Sarıkaya). Nerede olursan ol, o kişi yanındaysa hayat güzel.

* Kadın haklarıyla ilgili bir konuşmanız bu sene gündem oldu...

- O konuşma 2016’da yapıldı, yeni gündeme geldi. Aslında bu, insan haklarına giren bir şey. “Kadın ve erkeğin farkı yoktur” demiyorum. Elbette var. Ama asıl yaratılan farklar, kadının potansiyelini yerle bir ediyor. Aşağılama ve maço bir tavra doğru gidiyor. Buna karşıyım.

İki kere iki dört; yılın en güçlü ekibi bu

İbrahim Çelikkol

Dileğim, her insanın korkulardan arınması

* Hayatınızdan neler aldı 2018 ya da size neler kazandırdı?

- Her yıl olduğu gibi 2018’in de aldıkları ve kazandırdıklarıyla birlikte düşüncelerim, tutumlarım, sözcüklerim ve görüşlerim biraz daha şekil değiştirdi. 30’lu yaşlarımın ortasındayım ve hatalarımı, doğrularımı, özgürlüklerimi, sorumluluklarımı daha net görebiliyorum.

* Türkiye ve dünya adına geçen yılı nasıl değerlendirirsiniz?

- ‘Sahip olmak-yapmak-olmak’ değer diziliminde geçen bir sene daha görüyorum. Maalesef bu, insanlığın ortak zihniyeti. Bunu tersine çevirmek gerektiğini düşünüyorum.

* 2018’den bir olayı silme şansınız olsa neyi seçerdiniz?

- Her birimiz için tek dileğim, yeni yılla birlikte her insanın içinde taşıdığı ıstıraplardan, korkulardan, endişelerden kendini arındırabilmesi. Sonrasının iyilikler ve güzellikler getireceği inancındayım.

Aşk, yaş aldıkça kuvvetlenen bir şeymiş, yeni öğrendim

* Dizideki karakteriniz Barca, intikam ve adalet peşinde. Bu kavramlar size ne ifade ediyor? Sizce günümüzde ne kadar adiliz?

- Adalet kavramının hayatımdaki önemini beni tanıyanlar iyi bilir. Adaletli insan her gece kafasını yastığa rahat koyar, iç hesaplaşmaların esiri olmaz ve her yeni güne bu doygunlukla başlar. Şöyle bir düşünüyorum da siz söyleyebilir misiniz günümüzde ne kadar adiliz?

* Barca’nın geçmişinde büyük travmalar var. Sizin en büyük travmanız neydi?

- Barca’nın travmalarının en büyüğü, en yakınını yani eşini kaybetmesi. Ben de çocuk denebilecek yaşta en yakınımı, babamı kaybettim.

* Sizce bu travmaları, yeni ilişkiler ve aşk iyileştirir mi?

- Aşk saf ve koşulsuz olunca iyileştirme konusunda daha iyisini görmedim.

* O halde sizin 2018 aşk raporunuzu alabilir miyim?

- Aşk, yaş aldıkça kuvvetlenen bir şeymiş, bunu ben de yeni öğrendim. Teşekkürler 2018!

* Eşiniz Mihre Hanım’a duyduğunuz aşk sizde neleri değiştirdi?

- Onun sükûneti, huzuru benim ruhumu sakinleştirdi.

İki kere iki dört; yılın en güçlü ekibi bu

Özge Gürel

Hayvan hakları yasası yürürlüğe konsun 

*  Geçen yıl nasıldı sizin için?

- 2018 bana ihtiyacım olan netliği sağladı. Emin olamadığım, kafamı karıştıran şeyler artık daha net, yol daha açık.

* 2019’la ilgili dilekleriniz?

- Kendi adıma olanlar bana kalsın; ülkem adına hayvan hakları yasalarının bir an önce yürürlüğe konmasını istiyorum.

* Yeni yıl ritüelleriniz neler?

- Sevdiklerimle en iyi hissettiğim yerde yeni yıla girmenin uğuruna inanıyorum.

* 2019’da Türkiye ve dünyada bir şeye son verecek olsanız neyi seçerdiniz?

- Adaletsizliği; her alanda, her şartta. Adalet tüm güzelliklerin başlangıcı. Her acının en temelinde tüm canlılar için bir adaletsizlik yattığına inanıyorum.

* Rol arkadaşlarınız Öykü, İbrahim ve Kerem’i nasıl anlatırsınız?

- Öykü tam bir kız arkadaş. Kerem hep nazik, eğlenceli. İbrahim müthiş koruyucu, kollayıcı.

* Canlandırdığınız Nilüfer çok net, fütursuz. Ne kadar siz?

- Nilüfer bana en benzeyen karakter. Eğlenceliyim demek tuhaf ama en azından vakit geçirmesi keyifli biri olduğumu biliyorum. Anlatıldığında değil de zaman geçirdikçe anlaşılan biriyim sanırım.

Olayları kişisel almam, çalışkanım, toparlayıcıyım

* Zor ve kolay yanlarınız neler?

- Enerjim çok hızlı değişiyor; bu hem iyi hem de kötü. Sabırsızım, o zamanlarda tahammülsüzüm; bu zor tarafım. Olayları kişisel almam, uzatmam, çalışkanım, toparlayıcıyım; bunlar da mis gibi kolaylaştırır hayatı.

* Aşk sizin hayatınızda nerede?

- Tam merkezinde; onun enerjisi hayatımın her yerine yayılıyor.

* Erkek arkadaşınızla (Serkan Çayoğlu) aynı mesleği yapmak nasıl yansıyor?

- Büyük avantaj. Birbirimizi anlamak, destek olmak çok kolay. Aynı yolda farklı şeyler görüp birbirinizle paylaşıyorsunuz, daha ne olsun...

* Birlikteyken ana konunuz sanat mı?

- Filmler, kitaplar hakkında da tartışıyoruz, en iyi burger konusunda da...

İki kere iki dört; yılın en güçlü ekibi bu

Dünyanın en çok konuşulan yapımları arasında
Muhteşem İkili’, kasım ayında 43 bin tweet’le, uluslararası televizyon iletişim platformu The Wit’in verilerine göre dünya çapında en çok konuşulan yapımlar listesinin ikinci sırasına yerleşti. Dizi her perşembe 20.00’de Kanal D’de.

İki kere iki dört; yılın en güçlü ekibi bu

İki kere iki dört; yılın en güçlü ekibi bu

 

 

 

 

Hakan GENCE
Hakan GENCE
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