Hayvanseverin 5 kış ödevi

Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) hayata geçirdiği Türkiye Yaban Hayatı İlkyardım Hattı’nı (0850. 203 09 93) arayanlar, karşılarında yaban hayatı konusunda uzman veteriner olan Dr. Ahmet Emre Kütükçü’yü buluyor. Kütükçü yıllardır Türkiye’nin yaban hayatında başı dara düşen hayvanların peşinden koşturuyor.

İster memeliler ve kuşlar gibi sıcakkanlı olsun, ister sürüngenler gibi soğukkanlı olsun, yabani hayvanların yaşamsal faaliyetlerini yerine getirebilmeleri için enerjiye ihtiyacı olduğunun altını çizen Kütükçü, şunları söylüyor: “Hayvanlar vücut sıcaklıklarını korumak için çok enerji harcarlar. Öyle ki bir büyük baştankara soğuk birkaç gecenin ardından, ağırlığının yaklaşık yüzde 10’unu kaybedebilir. Bir hayvanın ne kadar soğuk şartlara dayanabileceği kürk yapısı, yağ dokusu ve vücut kitlesine göre değişiklik gösterebilir. Ancak 7 derecenin altındaki sıcaklıklar birçok hayvan için ölümcül.” Kütükçü, dışarıda yaşayan hayvanların soğuk şartlarda hayatta kalmaları için yapabileceklerimizi şöyle sıralıyor:

En önemlisi, soğuk şartlarından korunabilecekleri bir barınma alanı. Bunlar, hayvanı hava akımından koruyacak, zemini kuru kulübeler olabilir.

Diğer önemli konu, soğuk havada kaybettikleri kaloriyi yerine koyabilmeleri için yiyecek bulabilmeleri. Bu amaçla ıslanmaması ve bozulmaması için yiyebilecekleri kadar kuru mamayı ulaşabilecekleri noktalara bırakabilirsiniz.

Özellikle sıcaklığın sıfırın altına düştüğü dönemlerde sokaklarda yaşayan hayvanlar için içebilecekleri suya ulaşmak zorlaşıyor. Bu amaçla su kapları sık sık kontrol edilip buz tutmalarının engellenmesi gerekir.

Yabani kuşları sadece dondurucu soğuklarda veya kar yağdığında besleyin. Beslemeyi belli aralıklarla yapın. Kuru üzüm, meyve, yulaf taneleri ve buğday kepeği gibi seçenekler sunulabilir. Bunları zemine yakın bir yere serpiştirin. Çekirdek de kuşlar tarafından en sevilen yiyeceklerden.

Zorda olan hayvanlara sırtınızı dönmeyin. Mümkünse hızlıca bir veteriner hekime götürmek iyi bir çözüm olur. Eğer bulduğunuz hayvan evcil değilse WWF- Türkiye yardıma muhtaç yaban hayvanlarıyla karşılaşanlara müdahale konusunda danışmanlık veriyor. Bununla birlikte sokak hayvanlarının tedavisi ve bakımı için bulunduğunuz yerin belediyesine başvurarak yardım alabilirsiniz.



