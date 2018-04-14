Çatlasanız da patlasanız da o taksiye bineceksiniz
Sarı öfke meselesi zıvanadan çıktı. Artık ağızdan ne çıkıyor, kulağa ne gidiyor belli değil. Dolar artıyor bir de ama sıkıntı yok çünkü tam öyle değil. Şöyle bir haftanın tozunu alalım mı?
1- Hollanda Meclisi aşağıdakilerden hangisini suç olmaktan çıkardı?
a- Krala hakaret
b- Doutzen Kroes’e hakaret
c- Hollandalılığı aşağılama
d- Yurtdışında Hollandalıya yakışmayan hareketler sergileme
e- Turuncu rengin estetik olmayan kullanımı2- İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı’na göre Uber kullanan neymiş?
a- İşbirlikçi
b- Ajan
c- Vatan haini
d- Dış güçlerin maşası
e- Haliç’te yaşayan Simon
3- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi dolar meselesi ile ilgili yüreklere su serpti. Ne dedi?
a- Her çıkışın bir inişi vardır
b- Genel bir yükseliş var, bu bize özel bir yansıma değil
c- Kurdaki artış gerçekleri yansıtmıyor
d- Gerçek kurda bir artış yok, bu yansıyan kur
e- Türkiye’de fazla dolar yok, o yüzden kurun ne olduğu bizi çok ilgilendirmiyor
4- Mark Zuckerberg, ABD Temsilciler Meclisi’nde ifade veriyor. Hangisini dedi?
a-Verileri sattım ama bir sorun niye sattım
b-O veriler benim
c- Benim de verilerim çalındı
d- Şirketimiz uluslararası bir komplo ile karşı karşıya büyük hedef ekonomimiz
e- Bu site kaça dönüyor biliyor musunuz?
5- Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin Cumhurbaşkanları Oturumu’nda konuşan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ne merkezlerine dikkat çekti?
a- Çağrı merkezleri
b- SPA merkezleri
c- Şantiyeye dönen kent merkezleri
d- Trol merkezleri
e- Hacamat merkezleri
6- Kahramanmaraş’ta bir firma umreye götürmek için anlaştığı 68 kişiyi onun yerine nereye götürdü?
a- Uzungöl’e
b- Balıklıgöl’e
c- İstiklal Caddesi’ne
d- Dubai’ye
e- Pursaklar’a
Cevaplar: 1-A, 2-C, 3-C, 4-C, 5-D, 6-A
Yorumları Göster
Yorumları Gizle