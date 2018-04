Çatlasanız da patlasanız da o taksiye bineceksiniz

1- Hollanda Meclisi aşağıdakilerden hangisini suç olmaktan çıkardı?

a- Krala hakaret

b- Doutzen Kroes’e hakaret

c- Hollandalılığı aşağılama

d- Yurtdışında Hollandalıya yakışmayan hareketler sergileme

e- Turuncu rengin estetik olmayan kullanımı 2- İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı’na göre Uber kullanan neymiş?

a- İşbirlikçi

b- Ajan

c- Vatan haini

d- Dış güçlerin maşası

e- Haliç’te yaşayan Simon



3- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi dolar meselesi ile ilgili yüreklere su serpti. Ne dedi?

a- Her çıkışın bir inişi vardır

b- Genel bir yükseliş var, bu bize özel bir yansıma değil

c- Kurdaki artış gerçekleri yansıtmıyor

d- Gerçek kurda bir artış yok, bu yansıyan kur

e- Türkiye’de fazla dolar yok, o yüzden kurun ne olduğu bizi çok ilgilendirmiyor

4- Mark Zuckerberg, ABD Temsilciler Meclisi’nde ifade veriyor. Hangisini dedi?

a-Verileri sattım ama bir sorun niye sattım

b-O veriler benim

c- Benim de verilerim çalındı

d- Şirketimiz uluslararası bir komplo ile karşı karşıya büyük hedef ekonomimiz

e- Bu site kaça dönüyor biliyor musunuz?

5- Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin Cumhurbaşkanları Oturumu’nda konuşan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ne merkezlerine dikkat çekti?

a- Çağrı merkezleri

b- SPA merkezleri

c- Şantiyeye dönen kent merkezleri

d- Trol merkezleri

e- Hacamat merkezleri

6- Kahramanmaraş’ta bir firma umreye götürmek için anlaştığı 68 kişiyi onun yerine nereye götürdü?

a- Uzungöl’e

b- Balıklıgöl’e

c- İstiklal Caddesi’ne

d- Dubai’ye

e- Pursaklar’a

Cevaplar: 1-A, 2-C, 3-C, 4-C, 5-D, 6-A