Çatlasanız da patlasanız da o taksiye bineceksiniz

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Hürriyet Pazar
Mehmet İREN
14.04.2018 - 14:11, Son Güncelleme:

Çatlasanız da patlasanız da o taksiye bineceksiniz

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Çatlasanız da patlasanız da o taksiye bineceksiniz

Sarı öfke meselesi zıvanadan çıktı. Artık ağızdan ne çıkıyor, kulağa ne gidiyor belli değil. Dolar artıyor bir de ama sıkıntı yok çünkü tam öyle değil. Şöyle bir haftanın tozunu alalım mı?

1- Hollanda Meclisi aşağıdakilerden hangisini suç olmaktan çıkardı?
a- Krala hakaret
b- Doutzen Kroes’e hakaret
c- Hollandalılığı aşağılama
d- Yurtdışında Hollandalıya yakışmayan hareketler sergileme
e- Turuncu rengin estetik olmayan kullanımı

Çatlasanız da patlasanız da o taksiye bineceksiniz
2- İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı’na göre Uber kullanan neymiş?
a- İşbirlikçi
b- Ajan
c- Vatan haini
d- Dış güçlerin maşası
e- Haliç’te yaşayan Simon
Çatlasanız da patlasanız da o taksiye bineceksiniz

3-  Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi dolar meselesi ile ilgili yüreklere su serpti. Ne dedi?
a- Her çıkışın bir inişi vardır
b- Genel bir yükseliş var, bu bize özel bir yansıma değil
c- Kurdaki artış gerçekleri yansıtmıyor
d- Gerçek kurda bir artış yok, bu yansıyan kur
e- Türkiye’de fazla dolar yok, o yüzden kurun ne olduğu bizi çok ilgilendirmiyor
Çatlasanız da patlasanız da o taksiye bineceksiniz

4- Mark Zuckerberg,  ABD Temsilciler Meclisi’nde ifade veriyor. Hangisini dedi?
a-Verileri sattım ama bir sorun niye sattım
b-O veriler benim
c- Benim de verilerim çalındı
d- Şirketimiz uluslararası bir komplo ile karşı karşıya büyük hedef ekonomimiz
e- Bu site kaça dönüyor biliyor musunuz?

5- Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin Cumhurbaşkanları Oturumu’nda konuşan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ne merkezlerine dikkat çekti?
a- Çağrı merkezleri
b- SPA merkezleri
c- Şantiyeye dönen kent merkezleri
d- Trol merkezleri
e- Hacamat merkezleri

6- Kahramanmaraş’ta bir firma umreye götürmek için anlaştığı 68 kişiyi onun yerine nereye götürdü?
a- Uzungöl’e
b- Balıklıgöl’e
c- İstiklal Caddesi’ne
d- Dubai’ye
e- Pursaklar’a

Cevaplar: 1-A, 2-C, 3-C, 4-C, 5-D, 6-A

 

 

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