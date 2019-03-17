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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Pazar
17.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Berlin’den Bebek’e çocuklar sokağa döküldü

Serkan OCAK
Serkan OCAK
serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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Serkan OCAK
Serkan OCAK
serkan.ocak@hurriyet.com.tr
Berlin’den Bebek’e çocuklar sokağa döküldü

Hürriyet Pazar olarak Polonya’daki İklim Zirvesi’nden bu yana izliyoruz 16 yaşındaki Greta Thunber’i. İsveç Parlamento Binası önünde tek başına başlattığı eylem bugün adım adım büyüdü, etkileri Türkiye’ye de ulaşan bir öğrenci hareketine dönüştü. Bu kez Bebek’te Greta’nın neler başardığına tanık olduk.

Aslında her şey geçen yaz başladı. İsveçli Greta, her cuma İsveç Parlamento Binası’na giderek oturma eylemi yaptı. Eylül ayına kadar da bu protestosunu sürdürdü. Cuma günleri okula gitmeyen Greta’nın hedefi siyasileri iklim değişikliği konusunda hareket geçirmekti.
Greta, geçen yazdan bu yana pekçok önemli organizasyona katıldı, konuşmalar yaptı. Konuşmalarının ne kadar etkili olduğuna Polonya’nın Katowice kentinde İklim Zirvesi’nde tanık oldum. Genel kurul salonunda onlarca üst düzey bürokrata ‘ayar veren’ bir konuşma yaptı.
Konuşmanın ezberletip ezberletilmediğini test etmek için de konuşmasının ardından Greta’yı koridorda yakalayıp birkaç soru sordum. Bu kız bir kurgu değildi. Zaten asperger sendromu nedeniyle de yalan dahi söyleyemiyordu. İnanılmazdı!
Greta, 15 Mart’ta tüm dünya gençlerine bir çağrı yaptı. Öğrencilerden okullarını asmalarını, siyasileri iklim değişikliği konusunda harekete geçmeleri için uyarmalarını istedi. Türkiye’de de Greta’ya ilk yanıt 11 yaşındaki Atlas Sarrafoğlu’ndan geldi.
Atlas, hazırladığı video ve yazılarla 15 Mart’ta Bebek Parkı’nda olacağını duyurdu. O da tıpkı Greta gibi akranlarına seslenerek destek talebinde bulundu. Cuma, Bebek Parkı’nda bu seslere kulak veren yaklaşık 200 çocuk, anne-babasıyla ve hazırladıkları pankartlarla Bebek’teydi.
Önce Atlas konuştu, sonra diğer çocuklar... Kısa bir yürüyüşün ardından hep birlikte oturma eylemi yapıldı. Greta’nın talebi yerine getirildi. Dünyanın diğer şehirlerinde olduğu gibi...

Berlin’den Bebek’e çocuklar sokağa döküldü

1 milyon çocuk yürüdü
En çarpıcı fotoğraflar Berlin’den gelmeye başladı. Onbinlerce çocuk sokaklarda yürüdü. Yeni Zelanda’daki öğrenciler geleneksel dansları haka yaparak büyüklere uyarıda bulundu. Avustralya’dan, Hindistan’da, İrlanda’dan Amerika’ya kadar dünyanın 123 ülkesinde 1400’e yakın şehirde eylemler yapıldı. 350.org, 1 milyona yakın çocuğun Greta ile dayanışma için okulu astığını duyurdu.
Türkiye’de Ayvalık’ta çocuklar çevre için grev yaptı. Atatürk heykelinin altına oturan çocuklar, “Ne kömür, ne petrol, ne nükleer, temiz enerji bize yeter” dedi. Antalya Ulupınar Çıralı İlkokulu’nda öğrenciler iklimin resmini yaparak seslerini duyurmaya çalıştı. Beylikdüzü’nde dört öğrenci dersi asıp koridorunda iklimle hazırladıkları dövizleri açtı.

 

Serkan OCAK
Serkan OCAK
serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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