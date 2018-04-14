* Viking kralı Ragnar’a dönüşüm hikâyeniz nasıldı?

- Senaryo çok bilgilendiriciydi, bana çok yol gösterdi.

* İzleyiciye ‘Vikingler’ gibi barbar bir topluluğu sevdirmenin sırrı ne?

- Kabul ediyorum dizideki karakterlerin neredeyse hepsi kötü ve şiddet dolu şeyler yapıyordu. Bu yüzden seyircinin diziyi takip etmesi ve devamlılıklarını bozmamaları için bir sürü farklı şey denedik.

* Bu kadar kan, şiddet dolu geçen dört sezondan size ne kaldı?

- Eğlenceli bir iş ve iyi bir eğitimdi. Oyunculuk ve senaryo dili adına çok şey öğrendim.

* Karaktere fazla girip barbar Ragnar’a dönüştüğünüz oldu mu?

- O adam benim içimde de herkeste olduğu kadar var. Yine de bazen insanların kafasına bir baltayla vurmak istiyorum (Gülüyor).

* Dördüncü sezonda veda ettiniz. Şimdi altıncı sezonun hazırlıkları yapılıyor. Geri döner misiniz?

- Ragnar ölmesi gereken zamanda öldü. Hayır, dönmem; artık bitti.

* Savaş alanlarının acımasız savaşçısından sonra ‘Lean On Pete’ isimli bir festival filminde oynamak nasıldı?

- Daha kolaydı. Vücut geliştirmeyle uğraşmak zorunda değilsiniz. Ayrıca çekmesi çok daha hızlı. Filmdeki karakterim pek iyi ve olgun bir baba değil, yine de çocuğunu çok seviyor. Bazı noktalarda çocuğu ondan daha olgun davranıyor ve ona babalık yapabiliyor.



Aslışah Alkoçlar’la tanışmadım bile

* Türkiye ziyaretiniz sırasında sizi en etkileyen ne oldu?

- İnsanlar çok güzel, iyi ve yardımsever. Kadınlar da güzel ve çekici.



* Zor mudur bir Vikingin kalbine girmek?

- Bu konuda oldukça kolay bir insanım. Eğlenceli ve kocaman bir kalbi olan kadınlar ilgimi çekiyor.



* Aslışah Alkoçlar’la ilgili aşk dedikodularınız çıktı...

- Tanışmadım bile! Güzel mi?



* Evet... Türk oyuncular hakkında fikriniz var mı peki?

- Hayır, sinefil değilim.



Şakacı Travis



Röportaj bittikten sonra mekândan ayrılmak üzereydim ki birden sanki biri bacağıma bir tekme atıyor. Dönüp bakıyorum, koskoca Ragnar Lodbrok karşımda. E bildiğin ortaokul şakası bu! Anlıyorum ki barbar kralın ruhunda muzip bir adam yatıyor.

Oldukça basit bir adamım

Çiftlikte yetiştim. Tabii her oyuncunun içinde olduğu kadar karanlık bir tarafım da olabilir. Yine de genelde insanlara sarılmak istiyorum.





