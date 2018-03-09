Yemeği kendisi yesin

Bebek ve çocukların yemeği kendilerinin yemesi neden önemli?

- Kendini beslemek, çocukların kendi bedenlerinin yapabileceklerini ve dünya üzerindeki güçlerini fark etmeleri için önemli bir fırsat. Bu şekilde öz bakım becerilerinin ilk adımları atılır. Ayrıca çocuğa yediği yemeğe dokunma, koklama ve bakma imkânı tanır. Kendi kendine yerken çocuk birçok duyusunu kullanır ve bu süreçte çok şey öğrenir. Sert/yumuşak, parlak/soluk, tatlı/ekşi, keskin kokulu/yumuşak kokulu... Onlar koca bir dünyayı keşfetmeye çalışırken, yemekleri hızla yutup, bitirip kalkmasını beklememek gerek. Vakit tanımak, oynamasına izin vermek gerek. Kendi kendini besliyor olmak, çocukların kontrolde ve güçlü hissetmelerine de yardımcı olur. Çünkü çocuk artık bedeninin gönderdiği açlık ve iştah sinyallerini okuyabilir, doğal bir şekilde bedenin ihtiyacını, ihtiyaç duyduğu kadarıyla karşılayabilir.

Yemek istemediklerinde uçak geliyor ve alkış gibi numaraların denenmesi yanlış mı?

- Biraz motivasyonda sakınca yok ancak masum gibi görünen abartılı yüreklendirmeler ve alkışlar, çok doğal olması gereken bir akışa müdahale etmek oluyor. Bu ödül-ceza durumunun fazla ileri götürüldüğü hallerin ileri yaşlarında aşırı yeme ya da anoreksi gibi yeme bozuklukları, duygusal iniş çıkışlarda aşırı yeme ya da iştahtan kesilme gibi sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Anne ve babaların sofradaki gerginliğinin altında ‘çocuğum yeterince gelişmezse’ korkusu yatıyor. Doktoru gelişimini normal buluyorsa, çocuk neşeli ve hareketliyse yeterince yiyor demektir. Öncelikle bu kaygıdan kurtulmak gerek.

Bir bebeğin yemekle sağlıklı bir ilişki kurması ne anlama geliyor?

- Ne kadar yiyeceğine bebek-çocuk karar vermelidir. Acıkınca vücudundan nasıl sinyaller geliyor, doymak nasıl bir his, bunları anlamasına, değerlendirmesine ve buna göre hareket etmesine izin vermiyoruz. Halbuki bu onun en büyük hakkı. Bu duyguları tanımlayıp değerlendirebilen, açlık hissini kendi kendine dilediği miktarda giderebilen bir çocuk yemekle sağlıklı bir ilişki kurmuştur. Annesi üzülmesin diye tabağını zorla bitiriyorsa, cezadan korkarak ya da ucunda bir ödül varsa o ödülü almak için yemeğini yiyorsa bu çocuğun yemekle olan ilişkisi sağlıklı değildir.

Havuçlu enerji topları

Malzemeler

1 bardak fındık, 4 kaşık yulaf, 1/4 bardak rendelenmiş havuç, 2 kaşık kuru üzüm, 5 kaşık bal, 1/2 çay kaşığı tarçın, 1 kaşık zeytinyağı, 1 paket hindistancevizi tozu.

Yapılışı

Fındıkları fırında 120 derecede, 5 dakikada bir karıştırarak kavurun. Sıcakken zeytinyağı ve bal ilave ederek rondolayın. Yulaf ezmesini rondoda un haline getirin. Diğer malzemeleri ilave edip yoğurun. Yuvarlayarak şekil verin. Hindistancevizi tozuna bulayıp servis edin. Hindistancevizi tropik bir meyve olduğundan alerjik olabilir. Çocuğunuz alerjikse bu tarifi hindistancevizi ununu kullanmadan uygulayın.

Anne Bunu Kendim Yiycem!

Seda Sümer

204 sf.

40.06 TL.

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