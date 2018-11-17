Tohumunda iyilik var
İşte iyilik dolu bir etkinlik: Yılbaşı Alışveriş Festivali... Etkinliğin geliri otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için kullanılıyor. Bu vesileyle buluştuğumuz Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı’nın genel müdürü Betül Selcen Özer, etkinliği ve erken teşhisin önemini anlattı.
Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, ‘otizm spektrum bozukluğu’ olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla çalışıyor. Onlar için yılın en önemli günleri yaklaştı. 21-22 Kasım’da düzenlenen Yılbaşı Alışveriş Festivali... Neden mi önemli? Çünkü bugünlerde elde edilecek gelirlerle erken tanı için gerekli bursların ücretleri karşılanmış olacak.
“Otizmin görülme sıklığı günümüzde çok büyük bir hızla artıyor” diyor Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı’nın genel müdürü Betül Selcen Özer... Durumun ciddiyetini rakamlarla anlatıyor: “Bugün doğan her 68 çocuktan birinin otizm riski ile dünyaya geliyor. Dünyada her 20 dakikada bir çocuk otizm tanısı alıyor. Dünyada kabul edilen 68’de 1 oranını ele alarak Türkiye için yaptığımız nüfus projeksiyonuna göre, ülkemizde 0-18 yaş yaklaşık 352 bin otizmli çocuk ve gencimizin, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerden faydalanmak için beklediğini söyleyebiliriz.”
Özer, festivalin önemini ve detaylarını şöyle anlattı: “Türkiye’deki vakıf ve derneklerin en önemli sorunu çalışmalarının devamlılığını, sürdürülebilirliğini sağlamak için kaynağa ihtiyaç duymaları. Faaliyetlerimizi devam ettirebilmek için birçok etkinliği hayata geçirdik. Bunlardan en önemlisi, düzenlediğimiz Alışveriş Festivali. Bu sene 11. yılı kutluyoruz. Etkinliğimiz 21 ve 22 Kasım’da 10.00-21.00 arasında Four Seasons Hotel at the Bosphorus’a gerçekleşecek. Alışveriş Festivali’nde ziyaretçiler, birbirinden özel 120’yi aşkın markadan alışveriş yapabilecek, uzmanlardan kişisel gelişim söyleşileri dinleyebilecek, 11. yılımıza özel 11 hediye çekilişimize katılarak keyifli bir gün geçirecekler.”
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