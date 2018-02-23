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HÜRRİYET CUMARTESİ

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    Sıkı bir dönüş

    Hürriyet Haber
    23.02.2018 - 14:08 | Son Güncelleme:

    “Tam da Zerrin’lik” diyebileceğimiz bir şarkıyı seslendiriyor: ‘Beni Tanıma’. Sesini bütün duygusuyla verebildiği/kattığı bir şarkı olmuş. Çok özlenmiş bir Zerrin Özer var karşımızda. Ferah ferah hasret giderilebilir.

    Sıkı bir dönüşŞehrazat’ın yazdığı olağanüstü güzellik ve etkileyicilikteki ‘Beni Tanıma’, yıllar yıllar önce, popüler müziğimizin en iyi ve farklı yorumcularından Gönül Akkor’un dönüş şarkılarından biri olmuştu. Sezen Aksu’nun büyük hayranlık duyduğu Akkor, Aksu’nun desteğiyle yeniden stüdyoya girmiş ve ‘Dönüş’ albümünü yapmıştı. Albümün tamamı iyiydi ve şarkıların hepsi, Akkor’a ve sesinin rengine yakışır şarkılardı. Bir bilen seçmişti nihayetinde; Aksu, diva katında gördüğü Akkor’un yıllar sonraki dönüşünü, düğün/bayrama çevirmek istemiş ve başarmıştı. ‘Beni Tanıma’ (albümde ‘Tanıma Beni’) en sevilen şarkılarından olmuştu. Bir yandan o eski ve güzel arabesk çağına götürüyordu dinleyenleri, bir yandan da Akkor’un o muazzam ses rengini, bütün güzelliğiyle açığa çıkarıyordu. Şarkıyı yıllar sonra Nükhet Duru da (Ferda Anıl Yarkın ve Yılmaz Morgül de) söyledi. Ve çok güzel söyledi; zaten Duru, neyi güzel söylememiştir ki?

    Sıra Zerrin’de

    Şimdi de Zerrin Özer’in sesinden yankılanıyor şarkı. Özer de muazzam bir sese sahip yorumculardan. Ama 80 ve 90’lı yıllarının aksine, 2000 ve sonrasında eski günlerdeki çizgisini sürdüremedi ve çok keskin iniş/çıkışlar yaşadı. Bunun başta gelen sebebi de ona yaraşacak şarkıları bir türlü bulamayışıydı. Bahis konusu bu dönemde elbette iyi şarkılar da yaptı ama bunlar azınlıktaydı ve hep iyiye alıştırdığı dinleyicisine bu kadarı yetmemişti.

    Şimdiyse, “Tam da Zerrin’lik” diyebileceğimiz bir şarkıyı seslendiriyor. Sesini bütün duygusuyla verebildiği/kattığı bir şarkı olmuş. Çok özlenmiş bir Zerrin Özer var karşımızda. Ferah, ferah hasret giderilebilir. Keşke şarkının videosu da bu duyguya/hasrete eşlik edebilseydi. Başrolde Zerrin Özer değil, gelin(lik) var ve böyle yapmış olmanın, dizilerden seyirci çalma dışında nasıl bir amacı/niyeti var, belli değil.

    Sıkı bir dönüş
    Beni Tanıma, Zerrin Özer (5 üzerinden 4 yıldız)

    Etiketler: Beni Tanıma , Zerrin Özer , türkçe pop
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