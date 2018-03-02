Podyumdan dolaba

Uzun eldivenler New York Moda Haftası’nda karşımıza çıktı. Üzerine bilezik de takmak özellikle ‘in’. Mudo’da farklı alternatifler var. 19.90 TL.





Büstiyerlerden pantolonlara kurdele her yerde olacak. H&M’in bu modeline göz atın. 49.99 TL.





Renkli ekose akımı devam ediyor. Bershka’nın bu parçası rahat ve şık. 112 TL.





Pembe-kırmızı artık birlikte kullanılıyor. Zara’nın çantasında olduğu gibi. 129.95 TL.





Payetli pantolonlar çok moda. Bunları payetli ceketle giymek de revaçta. ‘sade’ bir görünüm için, pantolonu tişörtle takımlayın. BKZ: Roman’ın bu modeli. 169 TL.





Vatka takmaya hazır olun: 80’lerden yadigâr çoğu parça geri döndü. Mango’nun kırmızı tasarımı ile akımı yakalayın. 119 TL.





Maksimalist parçalar ve farklı desenleri birlikte kullanma eğilimi, özellikle Milano’da karşımıza çıktı. Machka’daki bu ceketi parlak lacivert bir pantolonla kullanabilirsiniz. 283 TL.





Suni kürklü parçalar yine vitrinlerde. Marks&Spencer’ın bu atkısını farklı parçalarla birlikte takabilirsiniz. 69 TL.



