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Hürriyet Cumartesi Haberleri

HÜRRİYET CUMARTESİ

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    Podyumdan dolaba

    Aslı Barış abaris@hurriyet.com.tr
    02.03.2018 - 11:18 | Son Güncelleme:

    New York, Londra ve Milano Moda Haftaları geride kaldı. Peki 2018 sonbaharında neler giyeceğiz? Trendleri şu anda mağazalarda bulacağınız parçalarla yakalayalım.

    Top model Kaia Gerber’ın üzerindeki bu Chanel tasarım gibi ‘vintage’ havalı parçalar sizi vitrinlerde karşılayacak.

    Uzun eldivenler New York Moda Haftası’nda karşımıza çıktı. Üzerine bilezik de takmak özellikle ‘in’. Mudo’da farklı alternatifler var. 19.90 TL.

    Podyumdan dolaba

    Büstiyerlerden pantolonlara kurdele her yerde olacak. H&M’in bu modeline göz atın. 49.99 TL.

    Podyumdan dolaba

    Renkli ekose akımı devam ediyor. Bershka’nın bu parçası rahat ve şık. 112 TL.

    Podyumdan dolaba

    Pembe-kırmızı artık birlikte kullanılıyor. Zara’nın çantasında olduğu gibi. 129.95 TL.

    Podyumdan dolaba

    Payetli pantolonlar çok moda. Bunları payetli ceketle giymek de revaçta. ‘sade’ bir görünüm için, pantolonu tişörtle takımlayın. BKZ: Roman’ın bu modeli. 169 TL.

    Podyumdan dolaba

    Vatka takmaya hazır olun: 80’lerden yadigâr çoğu parça geri döndü. Mango’nun kırmızı tasarımı ile akımı yakalayın. 119 TL.

    Podyumdan dolaba

    Maksimalist parçalar ve farklı desenleri birlikte kullanma eğilimi, özellikle Milano’da karşımıza çıktı. Machka’daki bu ceketi parlak lacivert bir pantolonla kullanabilirsiniz. 283 TL.

    Podyumdan dolaba

    Suni kürklü parçalar yine vitrinlerde. Marks&Spencer’ın bu atkısını farklı parçalarla birlikte takabilirsiniz. 69 TL.

    Podyumdan dolaba

    Etiketler: 2018 modası , sonbahar modası , Moda Haftası
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