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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
Gizem Coşkunarda
20.04.2018 - 19:43, Son Güncelleme:

Picasso hayatı boyunca ‘Nasıl devrim yapabilirim’ sorusuyla yaşadı

Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
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Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
Picasso hayatı boyunca ‘Nasıl devrim yapabilirim’ sorusuyla yaşadı

National Geographic’in Genius (Deha) dizisinin ikinci sezonunda Pablo Picasso’nun hayat hikâyesi ele alınıyor. Picasso’nun olgunluk yıllarını canlandıran ise kendisi gibi Málaga doğumlu İspanyol yıldız Antonio Banderas. Yıldızı Budapeşte’deki setinde ziyaret ettik: “Picasso’nun gölgesi hep hayatımdaydı.”

Deha’ dizisinde canlandırdığınız Picasso’yla ortak noktalarınız var mı?
- Aynı ülke ve aynı şehirde doğan insanlar olarak bir bağımız var aslında. Bu önemli çünkü ben Franco’nun İspanya’sında doğdum. Faşist bir diktatörlük altında yaşıyorduk ve bu yüzden İspanya’da, özellikle de Málaga’da uluslararası kahramanlarımız yoktu. Doğduğum yerden iki mahalle ötede doğmuş Picasso. Annem her sabah okula giderken, “Bak burası Picasso’nun doğduğu ev” derdi. Bu yüzden Pablo Picasso erken yaşlardayken hayatımda önemli bir figür haline geldi. Picasso’nun gölgesi hep hayatımdaydı. İkimiz de farklı zamanlarda ve koşullarda hayatın macerasını yaşamak için Málaga’dan çıktık. Bu, aramızdaki en güçlü bağ bence.
 Rolünüze nasıl hazırlandınız?
- Ressam olmak istediğimden değil ama çekimde kullanacağım malzemelere aşina olmak için üç ya da dört resmini yeniden yaratmaya çalıştım. Geniş çaplı araştırmalar yapıp hayatını farklı kaynaklardan okuyarak karmaşık kişiliğini kavramaya çalıştım. Kolay bir karakter değil, hayatına bağlı bir dizi gizem var.
Bu bilinmez tarafı sizi zorladı mı?
- Aslında bu rolü mumya müzesinde bir esere dönüşeceğimi düşünerek kabul etmemiştim. En çok bu makyaj kısmı zorladı sanırım (gülüyor). Evet, Picasso hakkında kesin bir kanıya varamamak beni gerçekten zorladı. Bir sürü kaynak araştırılıyor ve neyi neden yaptığı ortaya çıkmıyor. Günün sonunda kimse Picasso’dan ‘Guernica’ gibi siyasi bir tablo da beklemezdi ama etkinlendiği için yaptı. Benim görüşüm; Picasso hiç büyümeyen bir çocuk. Çocukken “pasta istiyorum” diye tutturabilirsiniz. Ve bu tatlı görünür. 65 yaşında bir insanın böyle davranması ise tehlikelidir. Picasso içindeki çocuğu hiç büyütmemiş bence, 65 yaşındayken de çocuksu duygularıyla hareket etmiş.

Picasso hayatı boyunca ‘Nasıl devrim yapabilirim’ sorusuyla yaşadı

‘Deha: Pablo Picasso’nun ilk bölümü yarın akşam National Geographic’te.

Robert Rodrigues, Almodóvar gibi birçok dâhi yönetmenle çalıştınız. Sizi nasıl etkilediler?
- Bir defa öncelikle dâhi nedir sorusunun cevabını bulmalıyız (gülüyor). Bir işte başarılı olan herkes dâhi değildir bana göre. Kural dışı davranan ve kendi fikirlerine inancı tam olan kişiler gerçek bir dâhidir bence. Onlar toplum tarafından kabul edilen normların dışında aykırı bir hayat sürerler. Tıpkı Picasso gibi. Bugün Avrupa’nın birçok şehrinde sokak sanatçıları görürsünüz. Beş dakikada sizin muhteşem bir portrenizi çizer. Başarılı mıdır? Evet. Dâhi midir? Hayır. Picasso hayatı boyunca “Nasıl devrim yapabilirim” sorusuyla yaşadı. Onu dâhi yapan da bu özellikleri oldu. Almodóvar ve Robert’a gelirsek, onlarla çalıştığım ve arkadaşlık ettiğim için şikâyet edemem ama karmaşık ve zor olduklarını söyleyebilirim (gülüyor).
Tutkusuz bir hayat düşünemiyorum
Picasso dünya savaşı döneminde bile hiç vazgeçemeden resim yapmaya devam etti ve her zaman devrim hakkında düşündü. Bu çok derin bir tutku. Sizin hayatta derin tutkularınız var mı?
- Tutkusuz bir hayat düşünemiyorum ben. Her şeye karşı tutkuluyumdur. En başta ailem ve çocuklarım gelir, işime de derin bir tutkuyla bağlıyımdır.
Daha önce bir televizyon dizisi deneyiminiz olmuş muydu?
- Uzun yıllar önce kısa bir deneyim olmuştu. 1993 yılında ‘Il Giovane Mussolini’ adlı dizide Mussolini’nin hayatını oynamıştım ama üç bölüm sürmüştü. Bu daha farklı bir deneyim. Bir sinema filminde iki saatiniz var ama ben bu dizide toplam 10 saat Picasso’yu oynuyorum. Ne kadar müthiş bir zaman ve derinlik. Fakat her seferinde en basitinden aynı makyaj ve ışığa ihtiyacınız oluyor. Picasso’ya benzemek ve yaşlı efekti vermek için yüzüme uygulanan makyaj 4.5-5 saate sürüyor.
 Yürütücü yapımcı Ken Biller sizi görmek için Londra’ya geldiğinde ne teklif edileceğinden haberiniz yokmuş, doğru mu?
- Aslında doğru. Yapımcı Ron Howard’ın adını duyduğumda “Bu iyi bir şey” dedim. Her zaman iyi projeler başarmıştır. Einstein’ın hayatının anlatıldığı ‘Deha’ dizisinin ilk sezonunu da izlemiştim zaten. Picasso’yu oynayacağım için hiç düşünmeden kabul ettim.
Picasso’nun Françoise Gilot’dan olan kızı Paloma ile tanıştığınız doğru mu?
- Evet doğru. Gilot hayatta ve şu an 96 yaşında, New York’ta yaşıyor. Kızı Paloma ile Los Angeles’ta Picasso için düzenlenen bir etkinlikte tanışmıştım. O tarihte bir gün Picasso’nun hayatını oynama fikri aklıma bile gelmezdi.
 Picasso’ya dönüşürken yaptığınız tüm bu araştırmalar sonrası bir gün onunla tanışma şansınız olsaydı kendisine ne söylerdiniz?
- “Málaga’ya gel” derdim. “Malagueta plajında uzun bir yürüyüş yap; şehrinin, insanlarının ne kadar değiştiğini, ne kadar güçlendiğini gör” derdim.

Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
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