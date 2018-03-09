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HÜRRİYET CUMARTESİ
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    Parlayanlar

    Aslı Barış abaris@hurriyet.com.tr
    09.03.2018 - 13:26 | Son Güncelleme:

    Neon renkler furyası, tam gaz devam! Bahar kendini gösterirken giysilerinizle ışıldayın, sıcak günleri enerjik bir şekilde karşılayın!

    Barbara Palvin’in Fendi giysileri kadar makyajı da neon modasını yakalıyor

    Mango’nun trikosu jean pantolonlarla çok iyi durur. 89.95 TL.

    Parlayanlar

    H&M’in çorap botu kesinlikle dikkat çekici. 199 TL.

    Parlayanlar

    Koton’un bu puf puf paltosu, değişken bahar havasında iş görür. 99.95 TL.

    Parlayanlar

    Italia Independent’ın bu havalı çerçevesi, Beymen’de indirimde. 262 TL.

    Parlayanlar

    Vakkorama’da mikro çanta modasını yakalayacağınız modeller var. 298 TL.

    Parlayanlar

    Sporda da ışıldamak için adres Penti25 TL.

    Parlayanlar

    Zara’nın asimetrik eteğini sloganlı tişörtlerle birlikte giyebilirsiniz. 159 TL.

    Parlayanlar

    Oysho’da neon modasını yakalayan yağmurluklar bulabilirsiniz. 199.95 TL.

    Parlayanlar

    Etiketler: neon , neon renkler , ilkbahar modası
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