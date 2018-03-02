Haydi şimdi bütün eller havaya!

Şarkılarla anlatıyor

Mehmet Erdem / PEOPLE

Mehmet Erdem’in buğulu sesinin hep çok seveni oldu. Erdem sahnede hem kendi şarkılarını seslendiriyor hem de cover’lar yapıyor. Onur Baştürk, Erdem’in canlı müzikteki başarısının sırrının; dinleyicileriyle çok fazla konuşmadan, şarkılarla iletişim kurması olabileceğini söylüyor. People, her pazartesi, 22.30’dan sonra. Tel: (0212) 230 00 73.

Tıklım tıklım dolduruyor

Deniz Seki / PEOPLE

O cezaevinde geçirdiği zor zamanlarda bugünlerin hayalini çok kurmuştu belki ama sevenleri de bugünleri iple çekmişti. Esin Övet, “İlk günden beri Deniz Seki mekânı tıklım tıklım dolduruyor” diyor. People, her salı, 22.30’dan sonra. Tel: (0212) 230 00 73.

13 yıldır sahnede

Bengü Beker / ANY

Müziğe 14 yaşında, güzel sanatlar lisesi eğitimiyle

başladı. 13 yıldır sahnede. Takipçileri ondan en çok MFÖ’nün ‘Sude’si ve Asu Maralman’ın ‘Bağrı Yanık Dostlara’ şarkılarını dinlemeyi seviyor. Her pazar Any’de sahne alıyor. 18.00-22.00 saatleri arasında. Tel: (0212) 265 32 69.

Yarışmadan sahnelere...

Dicle Olcay / GİZLİ KALSIN

Yıldızı ‘O Ses Türkiye’de parladı. Murat Boz’un solisti oldu. Şimdi de canlı müzik deyince akla gelen ilk yerlerden biri olan Gizli Kalsın’da çıkıyor. Ağırlıklı olarak 90’lar pop söyleyen Olcay için Onur Baştürk, “Onun sahne aldığı geceler bir başka oluyor” diyor. Cuma-pazar, 01.00’den sonra.

Hem cover hem kendi besteleri

Yol Project / HAZİNE

Abi-kardeş olan Zeki Açabey ve Orçun Açabey müzik yolculuğuna 90’ların başında 3’Gen olarak başladı. Ekip daha sonra ‘Yol Project’ ismini aldı. Repertuvarlarında popüler Türkçe ve yabancı şarkıların yanı sıra kendi besteleri de var. Cuma-pazar, Hazine Cihangir, Tel: (0212) 243 21 48. Cumartesileri Suadiye Monc Live, Tel: (0216) 410 39 37.

Popüler şarkılara caz düzenlemeleri

Lapsus / NO:42

Vokalde Açelya Sakarya, gitarda Hüseyin Balcı’dan oluşan grup 2014’te kuruldu. Popüler şarkılara caz düzenlemeleri yapıyorlar, özgün beste çalışmaları da var. No : 42 Alsancak/İzmir, her salı, 23.00’ten sonra... Tel: (0232) 421 35 42.

80’ler, 90’lar Türkçe pop

Aykut Gürel & Friends Band / SOPRANO'S BODRUM

Aykut Gürel’in bu ekipteki arkadaşları şöyle: Aydın Karabulut, Erhan Akhan, Özkan Demir, Onur Güntav, Pınar Arpınar, Gamze Sargın. Ekip ağırlıklı olarak 80’ler ve 90’lar Türkçe pop çalıyor. Bazen de yabancı şarkılardan bir seçki sunuyor. Soprano’s Bodrum, cuma-cumartesi 22.30’dan sonra. Tel: (0252) 313 03 56.

Yer bulmak zor

Ebru Gündeş / GÜNAY

Onun dinleyici kitlesi, hakkında çıkan haberlerden hiç etkilenmiyor. Repertuvarında kendi şarkıları ağırlıkta olsa da o da arada 90’lardan şarkılar seslendiriyor. Esin Övet, “Her zaman yer bulmak zor. Ön sıralar iki bin liradan alıcı buluyor” diyor. Günay Restoran, program aylık belirleniyor,

www.gunayrestaurant.com.tr’den açıklanıyor. Tel: (0212) 230 44 44.

Eski yeni Türkçe şarkılar

Hale Özbaş / SALATA MESA

37 yaşındaki sanatçı İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Batı Müziği, viola bölümü mezunu. 16 yaşından beri profesyonel olarak müzisyenlik yapıyor. 2011’den beri de Ankara Salata Mesa’da sahneye çıkıyor. Repertuvarında eski yeni Türkçe şarkılar var. Cumartesi’leri, Salata Mesa’da, 01.00’den sonra... Tel: 0 (312) 241 12 01.

İkinci baharını yaşıyor

Cenk Eren / PEOPLE

O, canlı müziğin önde gelen isimlerinden biriydi. Hâlâ öyle. Esin Övet onun için, “Bu mekânda adeta ikinci baharını yaşıyor. Sosyetenin hanımları her hafta masaları onun için dolduruyor” diyor. People, her perşembe 22.30’dan sonra. Tel: (0212) 230 00 73.

ÇEŞİTLİ YAYINLARIN KENT YAZARLARI SEÇTİ

Savaş Özbey - Hürriyet kent yazarı

Senem Bal - İstanbul Life Yayın Yönetmeni

Çağdaş Ertuna - Milliyet kent yazarı

Onur Baştürk - Hürriyet kent yazarı

Esin Övet - Habertürk kent yazarı

Levent Çelikay - Bitter Dergisi Yayın Yönetmeni

Banu Şen - Hürriyet İzmir yazarı