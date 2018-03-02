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Hürriyet Cumartesi Haberleri

HÜRRİYET CUMARTESİ

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    Haydi şimdi bütün eller havaya!

    Hürriyet Haber
    02.03.2018 - 12:20 | Son Güncelleme:

    Gece hayatında birkaç sezondur Türkçe canlı müzik yükselişteydi. Bu trend, 2018 kışında zirveye oturdu. Artık mekânlar eğlenceyi bir DJ setine değil, canlı performans sergileyen müzisyenlere emanet ediyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de dinleyebileceğiniz en iyi canlı müzik seçenekleri...

    Şarkılarla anlatıyor
    Mehmet Erdem / PEOPLE
    Mehmet Erdem’in buğulu sesinin hep çok seveni oldu. Erdem sahnede hem kendi şarkılarını seslendiriyor hem de cover’lar yapıyor. Onur Baştürk, Erdem’in canlı müzikteki başarısının sırrının; dinleyicileriyle çok fazla konuşmadan, şarkılarla iletişim kurması olabileceğini söylüyor. People, her pazartesi, 22.30’dan sonra. Tel: (0212) 230 00 73.

    Haydi şimdi bütün eller havaya

    Tıklım tıklım dolduruyor
    Deniz Seki / PEOPLE
    O cezaevinde geçirdiği zor zamanlarda bugünlerin hayalini çok kurmuştu belki ama sevenleri de bugünleri iple çekmişti. Esin Övet, “İlk günden beri Deniz Seki mekânı tıklım tıklım dolduruyor” diyor. People, her salı, 22.30’dan sonra. Tel: (0212) 230 00 73.

    Haydi şimdi bütün eller havaya

    13 yıldır sahnede
    Bengü Beker / ANY
    Müziğe 14 yaşında, güzel sanatlar lisesi eğitimiyle
    başladı. 13 yıldır sahnede. Takipçileri ondan en çok MFÖ’nün ‘Sude’si ve Asu Maralman’ın ‘Bağrı Yanık Dostlara’ şarkılarını dinlemeyi seviyor. Her pazar Any’de sahne alıyor. 18.00-22.00 saatleri arasında. Tel: (0212) 265 32 69.

    Haydi şimdi bütün eller havaya

    Yarışmadan sahnelere...
    Dicle Olcay / GİZLİ KALSIN
    Yıldızı ‘O Ses Türkiye’de parladı. Murat Boz’un solisti oldu. Şimdi de canlı müzik deyince akla gelen ilk yerlerden biri olan Gizli Kalsın’da çıkıyor. Ağırlıklı olarak 90’lar pop söyleyen Olcay için Onur Baştürk, “Onun sahne aldığı geceler bir başka oluyor” diyor. Cuma-pazar, 01.00’den sonra.

    Haydi şimdi bütün eller havaya

    Hem cover hem kendi besteleri
    Yol Project / HAZİNE
    Abi-kardeş olan Zeki Açabey ve Orçun Açabey müzik yolculuğuna 90’ların başında 3’Gen olarak başladı. Ekip daha sonra ‘Yol Project’ ismini aldı. Repertuvarlarında popüler Türkçe ve yabancı şarkıların yanı sıra kendi besteleri de var. Cuma-pazar, Hazine Cihangir, Tel: (0212) 243 21 48. Cumartesileri Suadiye Monc Live, Tel: (0216) 410 39 37.

    Haydi şimdi bütün eller havaya

    Popüler şarkılara caz düzenlemeleri
    Lapsus / NO:42
    Vokalde Açelya Sakarya, gitarda Hüseyin Balcı’dan oluşan grup 2014’te kuruldu. Popüler şarkılara caz düzenlemeleri yapıyorlar, özgün beste çalışmaları da var. No : 42 Alsancak/İzmir, her salı, 23.00’ten sonra... Tel: (0232) 421 35 42.

    Haydi şimdi bütün eller havaya

    80’ler, 90’lar Türkçe pop
    Aykut Gürel & Friends Band / SOPRANO'S BODRUM
    Aykut Gürel’in bu ekipteki arkadaşları şöyle: Aydın Karabulut, Erhan Akhan, Özkan Demir, Onur Güntav, Pınar Arpınar, Gamze Sargın. Ekip ağırlıklı olarak 80’ler ve 90’lar Türkçe pop çalıyor. Bazen de yabancı şarkılardan bir seçki sunuyor. Soprano’s Bodrum, cuma-cumartesi 22.30’dan sonra. Tel: (0252) 313 03 56.

    Haydi şimdi bütün eller havaya

    Yer bulmak zor
    Ebru Gündeş / GÜNAY
    Onun dinleyici kitlesi, hakkında çıkan haberlerden hiç etkilenmiyor. Repertuvarında kendi şarkıları ağırlıkta olsa da o da arada 90’lardan şarkılar seslendiriyor. Esin Övet, “Her zaman yer bulmak zor. Ön sıralar iki bin liradan alıcı buluyor” diyor. Günay Restoran, program aylık belirleniyor,
    www.gunayrestaurant.com.tr’den açıklanıyor. Tel: (0212) 230 44 44.

    Haydi şimdi bütün eller havaya

    Eski yeni Türkçe şarkılar
    Hale Özbaş / SALATA MESA
    37 yaşındaki sanatçı İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Batı Müziği, viola bölümü mezunu. 16 yaşından beri profesyonel olarak müzisyenlik yapıyor. 2011’den beri de Ankara Salata Mesa’da sahneye çıkıyor. Repertuvarında eski yeni Türkçe şarkılar var. Cumartesi’leri, Salata Mesa’da, 01.00’den sonra... Tel: 0 (312) 241 12 01.

    Haydi şimdi bütün eller havaya

    İkinci baharını yaşıyor
    Cenk Eren / PEOPLE
    O, canlı müziğin önde gelen isimlerinden biriydi. Hâlâ öyle. Esin Övet onun için, “Bu mekânda adeta ikinci baharını yaşıyor. Sosyetenin hanımları her hafta masaları onun için dolduruyor” diyor. People, her perşembe 22.30’dan sonra. Tel: (0212) 230 00 73.

    ÇEŞİTLİ YAYINLARIN KENT YAZARLARI SEÇTİ

    Savaş Özbey - Hürriyet kent yazarı
    Senem Bal - İstanbul Life Yayın Yönetmeni
    Çağdaş Ertuna - Milliyet kent yazarı
    Onur Baştürk - Hürriyet kent yazarı
    Esin Övet - Habertürk kent yazarı
    Levent Çelikay - Bitter Dergisi Yayın Yönetmeni
    Banu Şen - Hürriyet İzmir yazarı

    Etiketler: canlı müzik , gece hayatı , 2018 trendleri
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