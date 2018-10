Ekranın en derin mevzuu: ‘İstanbullu Gelin’

dizilerde alışkın olduğumuz ezberler var. Üç saat boyunca yarı uykulu kayıp gitmeye müsait hikâyeleri çok iyi biliyoruz. Bir kısmını da pembe dizi şehvetiyle, kim kimi arkadan bıçaklayacak, bunlar nasıl kavuşacak merakıyla seviyoruz. Ama ‘İstanbullu Gelin’ üç sezondur bazen çok bilinçli, zaman zaman da neredeyse içgüdüsel bir biçimde bambaşka bir yoldan gidiyor. Bütün o bağımlılık yaratan pembe dizi heyecanlarını, beklenmedik derinlikte örgüsünün içine yediriyor. Üçüncü sezona geldiğimizde olay iyice melodramdan çıkıp, ciddi ciddi, kopkoyu bir drama dönüştü.



Faruk ve Süreyya’nın kızı Yaz’ın ergen haliyle tanışmamızla birlikte 55 bölümlük, yüzlerce saatlik, Bursa’da geçen, Özcan Denizli dizinin tepesinde Freud’un, Jung’un ruhu belirdi.

Anneden nefret eden, onunla rekabet içinde geçen ömrünü sorgulayan genç kız, annesiz, babasız büyüyen kocasında babasını arayıp, otoriter kayınvalidesinde anne bulan Süreyya, bütün o Oedipus kompleksi içinde kıvranan Boran oğlanları ve elbette en büyük hikâye kara koyun, istenmeyen çocuk Adem.

Bütün acılar insanın içini kıyacak derecede derin. Nereyi tutsanız bir çocukluk travmasına çarpıyorsunuz. Adem’in annesi Reyhan Hanım’la ilişkisi kendi başına fasikül fasikül bir vaka, Esma ve oğlanlar başlı başına bir hikâye, son vuruş da Süreyya ve Yaz.

Bugüne kadar namus, servet, imkansız aşk gibi klasikleri anlatan köksüz, boşlukta sallanan, karton gibi binlerce dizi izledik.

‘İstanbullu Gelin’ tüm bu melodram klasiklerini, insanın karmaşık, hasta ruhuna girerek yapma cesaretini gösteriyor. Çok muhafazakâr özneleri olmasına rağmen, geleneğin kazanmasına izin vermiyor. Ona hep meydan okuyor. Süreyya ile statükoya isyan ettiği yetmezmiş gibi bu sezon da karşımıza tam da Esma’nın jenerasyonundan Ülfet’i çıkardı. İffet tanrıçası Aidos ve intikam tanrıçası Nemesis karşı karşıyalar. Ülfet’in frapanlığı ve Esma’nın pahalı döpiyesinin çarpıştığı sahne televizyon tarihimize kazınmalı.

Ustalıkla oynanan roller





Dizi sadece zıt karakterleri çatıştırmak, aile ilişkilerini sorgulamak ve ‘normal’ görünenin altını kazımakla yetinmiyor. Cinsiyet rolleriyle de ustalıkla oynuyor. Kocasının ölümüyle ‘evin erkekliğini’ üstlenen Esma’nın bir otorite figürü olarak erkekleşmesini eski aşkı Garip’le sınıyor. Kolormatik gözlükler, rengârenk takımlar, fularlar, elişleri ve güzel yemekleriyle feminenliğe atfedilen pek çok öğeyi şık bir yaka mendili gibi taşıyor Garip. Aynı Süreyya’nın uslanmaz iyimserliği ve kedi kadar yumuşak dişiliği gibi, kaskatı bir kalbi yumuşatacak romantik özelliklere sahip. Esma ve Faruk cinsiyet fark etmeksizin aynı türün âşığılar.

‘İstanbullu Gelin’ sadece her bir karakterine değil, evin kalbindeki konağa bile ruh üfleyip hikâyeye bir oyuncu gibi katabiliyor. Esma’nın çiçekler, danteller, porselenler ve sırlarla dolu sandıklarının yaşadığı ev, Adem’le terk edilmiş, yalnız homurtuların boş duvarlarda yankılandığı bir yetimhaneye benziyor.

Üçüncü sezonda daha da katmanlı bir öykü bizi bekliyor. O hologramlı, muşamba pardösülü fütüristik saçmalıklara takılmazsanız Yaz’ın hikâyesinden de epey akıl egzersizi çıkacak gibi

görünüyor.

‘İstanbullu Gelin’, cuma 20.00’de, Star TV’de...

