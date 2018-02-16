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Hürriyet Cumartesi Haberleri

HÜRRİYET CUMARTESİ

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    Duyuyor musunuz beyefendi?

    Hürriyet Haber
    16.02.2018 - 10:32 | Son Güncelleme:

    Gökçe Türk iyi bir ses, iyi bir vokal. Şarkısı ‘Beyefendi’ istediği çıkışı yakalamasını sağlayamayabilir ama iyi bir başlangıç yaptıracağı kesin. Keşke bir ayrılık şarkısı için çok gösterişli bir iş olan videosu üstüne de daha çok düşünülseydi...

    Duyuyor musunuz beyefendiİyi bir ses Gökçe Türk, iyi de bir vokal. Süheyla Yengi’den şan dersleri alıyor olmasının da etkisi olmalı bunda. Emre Olgun’un yazdığı şarkı (Sezen Aksu’nun bir şarkısına meyleden ‘Aman, ammann...’ kısmı hariç) özgün ve iyi. İlker Bayraktar ve Ayda Tunçboyacı’ya ait düzenleme, şarkıyı daha da yukarı çekmiş. Genç şarkıcıya istediği çıkışı getiremeyebilir belki ama iyi bir başlangıç yaptıracağı kesin.

    Kavgalarımızı özledim!

    Videonun üzerinde biraz daha durulsa/düşünülse, istenen çıkış da mümkün olabilirmiş aslında. Bir ayrılık şarkısı için fazlaca gösterişli bir iş olmuş. Türk’ün kılığı/kıyafeti, bakımı/onarımı; bırakın mutsuzluğu, mutluluktan yana gibi görünüyor. Ayrılık öncesi beyefendiyle kavgalar ise ancak eski Samanyolu TV’deki dizilerde rastlanabilir cinsten; ellerle/kollarla birbirini iteklemeler filan. Tabii şu denmek isteniyorsa başka: “Beyefendi geri dön, kavgalarımızı özledim.” O zaman tamam, duysun beyefendi.

    Duyuyor musunuz beyefendi
    Beyefendi (5 üzerinden 3 yıldız)
    Gökçe Türk

    ‘Yeni bir şarkı’dan fazlası değil

    Yeni nesil müzisyen ve şarkıcıların en üretkenlerindendir Sadık Karan. Dört albüm yaptı bugüne kadar, ilaveten de birkaç single. Normal şartlarda bu kadar çok şarkı çıkarmış birinin, daha popüler, en azından biraz daha bilinir olması gerekirdi. Ama durum öyle değil. Sebebi de kısmen Karan’ın piyasanın dayattığı ‘her saniye ortada ol, görün, yetmezse gürültü/patırtı çıkar, tekrar görün” isteklerine aldırmaması, kısmen de yaptığı müzik ve şarkıların ağır bir arabesk içinde dolanması ve günümüz gençliğinin beklentilerini karşılamakta yetersiz kalışı.

    Son şarkısı ‘Vazgeçtim Bizden’ de durumu değiştirecek gibi görünmüyor. Bir kuşak öncesinin önde gelen isimlerinden Sinan Özen’i andıran (ki bizzat Özen de, kendisinden bir kuşak öncesinin piyanist şantörlerinin izinden gitmişlerdendir) vokal yapısı ve o tarz şarkıların büyük kısmında rastlanabilecek söz ve melodi vasatlığı, şarkıcının hesabına yalnızca ‘yeni bir şarkı daha yaptı’ şeklinde geçecek ve daha fazlasına yol açamayacak.

    Duyuyor musunuz beyefendi

    Sözlere mesai harcamalı

    Karan daha iyi şarkılar yazmalı. İşin aksayan yönlerinden söz kısmına da daha fazla mesai harcamalı. “Al sözlerin hepsini, hikâyemden git/Ben vazgeçtim bizden, düşlerimde bit” gibi, gitli/bitli kafiyeler kimselerin derdine derman olamaz. Ne söyleyen ne de dinleyen fayda görebilir bu kalıplardan. “Sen en son kandığım yalan/Benim seni hemen unutmam lazım” gibi tamamıyla kafiyesiz dizelerde de durum değişmiyor. Belki mesele kafiyede değildir de (aşk ve ayrılık gibi) olup biteni olduğu gibi kavrama zorluğunda, bu zorluğu dizelere dönüştürme biçimindedir.

    Duyuyor musunuz beyefendiVazgeçtim Bizden (5 üzerinden 2,5 yıldız)
    Sadık Karan

    Etiketler: Sadık Karan , Gökçe Türk , Müzik
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