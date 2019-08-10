DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k sirki TÃ¼rkiyeâ€™ye geliyor

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Hürriyet Cumartesi
serkan.ocak@hurriyet.com.tr
10.08.2019 - 08:00, Son GÃ¼ncelleme:

DünyanÄ±n en büyük sirki Türkiyeâ€™ye geliyor

Serkan OCAK
Serkan OCAK
serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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Serkan OCAK
Serkan OCAK
serkan.ocak@hurriyet.com.tr
DünyanÄ±n en büyük sirki Türkiyeâ€™ye geliyor

Kanada merkezli Cirque du Soleil beÅŸinci kez TÃ¼rkiyeâ€™de gÃ¶steri sergiliyor. 4 binden fazla Ã§alÄ±ÅŸanÄ± bulunan ekip bu kez yeni performanslarÄ± â€˜Bazzarâ€™la izleyicinin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak. 21 AÄŸustosâ€™ta baÅŸlayacak gÃ¶steri Ã¶ncesi Cirque du Soleil sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nicolas Chabotâ€™la konuÅŸtuk. Hem dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ÅŸov grubu hem de gÃ¶sterinin detaylarÄ± hakkÄ±nda bilgi aldÄ±k.

â—Š Cirque du Soleil, TÃ¼rkiyeâ€™de daha Ã¶nce hangi gÃ¶sterilerini sergilemiÅŸti?

- 2011â€™de â€˜Saltimbancoâ€™, 2012â€™de â€˜Alegriaâ€™, 2013â€™te â€˜Michael Jackson: Ã–lÃ¼msÃ¼zâ€™ ve 2016â€™da â€˜Varekaiâ€™. Ä°stanbulâ€™da Cirque du Soleil gÃ¶sterilerini 130 binden fazla kiÅŸi izledi. Buradaki tÃ¼m ÅŸovlar arena formatÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirildi. â€˜Bazzarâ€™la Cirque du Soleilâ€™in dev Ã§adÄ±rÄ± ilk kez TÃ¼rkiyeâ€™de olacak.

â—Š â€˜Bazzarâ€™ ilk nerede gÃ¶sterildi? AsÄ±l pazar OrtadoÄŸu mu?

- Tur Hindistanâ€™da baÅŸladÄ±. Mumbai ve Yeni Delhiâ€™den sonra OrtadoÄŸuâ€™ya geldi. Abu Dabi, Muskat, Doha, Beyrutâ€™ta sergilendi. GÃ¶steri Ã¶zellikle OrtadoÄŸu iÃ§in tasarlanmamÄ±ÅŸtÄ± fakat bu bÃ¶lgede bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ± kazandÄ±. Daha Ã¶nce baÅŸka hiÃ§bir ÅŸovun gitmediÄŸi bir yolu takip ediyor.

DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k sirki TÃ¼rkiyeâ€™ye geliyor

GÃ¶sterilerimizde hiÃ§birÂ zaman hayvan olmadÄ±

â—Š Cirque du Soleil aynÄ± anda kaÃ§ Ã¼lkede performans sergiliyor?

- DÃ¼nyada aynÄ± anda 20 farklÄ± gÃ¶steri gerÃ§ekleÅŸtiriyor. Åžu anda ekiplerimiz ABD, Kanada, Ä°spanya, Singapur, Almanya, Arjantin, Ã‡in, Meksika ve TÃ¼rkiye olmak Ã¼zere dokuz Ã¼lkede ÅŸovlarÄ±nÄ± sergiliyor.

â—Š Åžu anda Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan kaÃ§ gÃ¶steri var?

- Tonlarca proje var. Åžu anda buz Ã¼zerinde gerÃ§ekleÅŸecek bir sirk gÃ¶sterisi olan â€˜Axelâ€™in yaratÄ±m sÃ¼reci iÃ§indeyiz. 2019 Ekimâ€™inde sahneye konulacak. AyrÄ±ca futbolcu Messi hakkÄ±nda bir gÃ¶steri hazÄ±rlÄ±yoruz. AdÄ± â€˜Messi 10â€™ ve Arjantinli sÃ¼perstarÄ±n hayatÄ±ndan ilham alÄ±yor. Bu gÃ¶sterimiz de Ekim 2019â€™da Barselonaâ€™da sahnede olacak. Son olarak, Las Vegasâ€™ta Luxor Hotelâ€™de devamlÄ± bir ÅŸov oluÅŸturmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. AdÄ± â€˜R.U.Nâ€™; prÃ¶miyeri de 2019 sonbaharÄ±nda yapÄ±lacak. Bu ÅŸov Cirque du Soleilâ€™in ilk canlÄ± aksiyon gerilim gÃ¶sterisi. DublÃ¶rlerin dÃ¼nyasÄ±nÄ± keÅŸfetmek iÃ§in canlÄ± aksiyon performansÄ±, ileri teknoloji ve multimedya kullanan, benzeri gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ bir eÄŸlence deneyimi olacak.

â—Š â€˜Bazzarâ€™da Olimpiyat veya dÃ¼nya ÅŸampiyonu gibi Ã¼nlÃ¼ akrobat veya dansÃ§Ä±lar var mÄ±?

- OlimpiyatÃ§Ä±lar yer almasa da, baÅŸta jimnastik dalÄ±nda olmak Ã¼zere uluslararasÄ± dÃ¼zeyde yarÄ±ÅŸmalara katÄ±lan sanatÃ§Ä±larÄ±mÄ±z var. Rihanna, Drake, Lorde gibi dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ sanatÃ§Ä±larla Ã§alÄ±ÅŸan dansÃ§Ä±larÄ±mÄ±z da bulunuyor. SanatÃ§Ä±larÄ±mÄ±zdan biri Fransaâ€™da Avrupa ÅžampiyonasÄ± ve hatta Ã¼nlÃ¼ Cirque de Demain madalyasÄ± kazandÄ±.

â—Š Cirque du Soleilâ€™in iÃ§inde â€˜sirkâ€™ kelimesi yer alÄ±yor ancak performanslarda hiÃ§bir hayvan bulunmuyor. Bu, her zaman var olan bir kural mÄ±ydÄ±?

- Cirque du Soleil; sirk sanatlarÄ±, akrobasi, dans, tiyatro ve mÃ¼ziÄŸin karÄ±ÅŸÄ±mÄ± olan Ã§aÄŸdaÅŸ bir performans sunuyor. GÃ¶sterilerimizde hiÃ§bir zaman hayvanlar yer almadÄ±.

DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k sirki TÃ¼rkiyeâ€™ye geliyor

Chabot, grubun ilk canlÄ± aksiyon gerilim gÃ¶sterisi â€˜R.U.Nâ€™Ä± da anlattÄ±.

SÄ±nÄ±rsÄ±z bir yaratÄ±cÄ±lÄ±kÂ laboratuvarÄ±

â—Š TÃ¼rk izleyicisi, dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ birÃ§ok gÃ¶steriyi keyifle izledi ancak gÃ¶steriyi yapan kadro o kadar da gÃ¼Ã§lÃ¼ deÄŸildi. Genelde ana ÅŸovu yapan gerÃ§ek ekip TÃ¼rkiyeâ€™ye gelmiyor. â€˜Bazzarâ€™ iÃ§in durum ne?

- Bu durum kesinlikle â€˜Bazzarâ€™ iÃ§in geÃ§erli deÄŸil. TÃ¼m dÃ¼nyayÄ± birlikte dolaÅŸan tek bir â€˜Bazzarâ€™ ekibi bulunuyor. ÅžovlarÄ±n en iyisini izleyeceksiniz ve inanÄ±n, bu sanatÃ§Ä±larÄ±n yapabileceklerine hayran kalacaksÄ±nÄ±z.

â—Š Bu ÅŸovla ilgili biraz ayrÄ±ntÄ± verebilir misiniz?

- â€˜Bazzarâ€™; akrobatlar, dansÃ§Ä±lar ve mÃ¼zisyenler grubunun, hayranlÄ±k uyandÄ±ran, eÄŸlenceli bir gÃ¶steriye imza attÄ±ÄŸÄ±, sÄ±nÄ±rsÄ±z bir yaratÄ±cÄ±lÄ±k laboratuvarÄ±. Bu sanatÃ§Ä±lar, maestrolarÄ±nÄ±n liderliÄŸinde, tuhaf bir evren yaratmak iÃ§in bir araya geliyor. Ä°zleyiciler daha Ã¶nce hiÃ§ gÃ¶rmedikleri birÃ§ok farklÄ± sirk disiplinini bir arada gÃ¶rmeyi bekleyebilir: Trapez, sallanmak, ip, akrobatik bisiklet, ateÅŸ dansÄ±...

DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k sirki TÃ¼rkiyeâ€™ye geliyor

Macera 35 yÄ±l Ã¶nce baÅŸladÄ±

1984â€™te 20 sokak sanatÃ§Ä±sÄ±ndan oluÅŸan Cirque du Soleil, sirk sanatlarÄ±nÄ± yeniden icat etti ve canlÄ± eÄŸlence konusunda dÃ¼nya lideri oldu. Montrealâ€™de kurulan KanadalÄ± ekip, 60 Ã¼lkede 450â€™ye yakÄ±n ÅŸehirde sergilenen prodÃ¼ksiyonlarla 190 milyondan fazla izleyiciye heyecanlÄ± gÃ¶steriler sundu. Grubun yaklaÅŸÄ±k 60 Ã¼lkeden 1400 sanatÃ§Ä±nÄ±n da dahil olduÄŸu 4 binden fazla Ã§alÄ±ÅŸanÄ± bulunuyor.

DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k sirki TÃ¼rkiyeâ€™ye geliyor

Alchemy Project tarafÄ±ndan TÃ¼rkiyeâ€™ye getirilen Cirque du Soleilâ€™in Ä°stanbul gÃ¶sterileri 21 AÄŸustosâ€™ta baÅŸlayacak. Grup 11 gÃ¼nde 19 gÃ¶steri sergileyecek. Adres Ä°stanbul Maltepeâ€™deki Hilltown AlÄ±ÅŸveriÅŸ Merkezi olacak. Bilet fiyatlarÄ± 195â€™le 995 TL arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor.

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DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k sirki TÃ¼rkiyeâ€™ye geliyor

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Serkan OCAK
Serkan OCAK
serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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