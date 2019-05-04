Türkiye’nin Rio karnavalı Hıdrellez nerede kutlanır?

Edirne dendiğinde herkesin aklına Mimar Sinan’ın Selimiye Camii geliyor olabilir. Ya da tava ciğeri... Hepsi doğru. Ancak Edirne’de bundan çok daha fazlası var. Eğlence... Üstelik öyle böyle değil. Sabahlara kadar süren, davulların zurnaların hiç susmadığı, 9/8 Roman havalarının çaldığı, kimsenin olduğu yerde duramadığı, göbeklerin havada uçuştuğu bir eğlence.

Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen Kakava Hıdrellez Şenlikleri, yarın (5 Mayıs Pazar) geleneksel at yarışlarıyla başlayacak. Roman gençler, yaklaşık iki kilometrelik parkurda atlarıyla hünerlerini sergileyecek. Meşhur ‘Kakava ateşi’ ise saat 17.30’da Sarayiçi’nde yakılacak.

Bu yıl Kakava ile ramazan ayının başlangıcı aynı güne denk geliyor. Bu nedenle Sarayiçi’ne ‘hıdrellez sahur sofrası’ kurulacak. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bu konuda yazılı bir açıklama da yaptı ve Kakava ateşinin tüm dünyaya sevgi, barış ve kardeşlik getirmesini temenni etti.

Tunca’ya dilekler atılacak

Sahurun ardından sabahın ilk ışıklarıyla ‘nehir ritüeli’ gerçekleşecek. Efsaneye göre, Tunca Nehri’nden Baba Fingo’nun çıkması bekleniyor. Kakava geleneğinin bir parçası olan Baba Fingo’yu bugüne kadar gören yok. Ancak bu inanış yıldan yıla Kakava Şenlikleri’ni daha da büyüttü. Şafak sökmeden Tunca Nehri kenarına gelen Romanlar nehirde yüzlerini yıkayacak, bazıları nehre girecek, dilekler bırakılacak.

Hıdrellez Şenlikleri kapsamında pazartesi de Saraçlar Caddesi’nde halk oyunları gösterileri, yumurta tokuşturma, niyet çekme gibi etkinlikler olacak.

Çadır kurmak serbest

Kakava Şenlikleri’ne geçen yıl yaklaşık 80 bin kişi katılmış ve bir rekor kırılmıştı. Bu yıl sayının daha da artması bekleniyor. Ancak Edirne’de konaklama sorunu olduğunu hatırlatalım. Özellikle tur şirketleri aylar öncesinden otel rezervasyonlarını yaptığından otellerde yer bulmakta sıkıntı yaşayabilirsiniz. Havalar iyice ısındı. Çadır için doğa müsait. Kakava Şenlikleri’nin yapıldığı 100 dönümlük yeşil alanda çadır kurmak serbest olacak. Sorduk, belediyeden teyidini aldık...

Kakava’ya iki de üç de kardeş festival

◊ Geçmiş Kakava Şenlikleri’nden farklı olarak, bu yıl ilk kez Roman kültürünü tanıtmaya yönelik, bugün başlayan özel bir festival daha var: Yer, Meriç Köprüsü’nün sonundaki Bade Kır Bahçesi. Festival kapsamında ‘Çingenece Öğreniyorum’dan Roman yemeklerinin tanıtılacağı stantlara kadar pek çok etkinlik yapılacak. Ayrıca Balık Ayhan, Suzan Kardeş, Kobra Murat gibi sanatçılar konser verecek. Festivalin biletleri Biletix’te. Öğrenci 30, tam 50 TL.

◊ Yine bu hafta başlayan bir diğer organizasyonsa ‘Edirne Bahar Şenliği’. Önceki gün başlayan şenlikler kapsamında Mor ve Ötesi, Yıldız Tilbe, Gülşen, Hayko Cepkin, Mehmet Erdem, Gaye Su Akyol, Moğollar gibi ünlü isimler/gruplar konser verecek.

◊ ‘658. Fetih Yılı Kutlamaları’ da yarın. 14.00’te ‘fetih yürüyüşü’ ile başlayacak; mehteran gösterisiyle devam edecek. ‘Edirne 100 Yaş Üstü Eserler Fotoğraf Sergisi’ ise kutlamaların dikkat çeken etkinliklerinden.

Baharın gelişini siz nerede kutlayacaksınız?

◊ Hıdrellez Bayramı İstanbul’da bu yıl Kadıköy’deki Yoğurtçu Parkı’nda düzenleniyor. Kutlama için yarın, 15.00-22.00 saatleri arasında parka bekleniyorsunuz. Girişler ücretsiz.

◊ Kutlamaların merkezi Yoğurtçu Parkı olsa da Ahırkapı sahilde, saat 19.00’dan itibaren ‘Let’s Go to Hıdrellez: Spring Street Festival’ine katılabilirsiniz. Sokak müzisyenlerinin renklendireceği festivalde yiyecek stantları da olacak.





◊ Hıdırellez’i farklı bir tarzda kutlamak isterseniz, Beşiktaş’taki ‘Yeninin Tohumlarını Atma Meditasyonu’ tam size göre. Yarın 09.30-12.30 arasında, Yıldız Parkı Yeşil Sera yanındaki etkinliğe katılım bedeli 70 lira. Çay ve poğaça ikramı var.

◊ Suzan Kardeş, Hıdrellez Bayramı’nı Zorlu PSM Sahnesi’ne taşıyor; yarın akşam Balkanlar’dan Yeşilçam’a, Türkçe pop şarkılarından arabesk ve 9/8’liklere kadar uzanan geniş repertuvarını dinleyiciyle buluşturuyor. Biletler; tam 70, öğrenci 50 lira. Gayrettepe; (0212) 912 37 76.