Türkiye dillerini kaybediyor

Tarih sürecinde, medeniyetlerin çokluğu sayesinde, zengin bir kültüre sahip olan Türkiye'de konuşulan onlarca dilin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna; "kaybolan diller unutulan sesler" belgesi ile dikkat çekildi. 11 il, 12 ilçe ve 10 köyde yapılan 93 yüz yüze röportajla ülkemizde 11 dilin kaybolma tehlikesi altında olduğunu saptayan belgesel, yerel yönetimler ve belediyelerin desteği ile halka izlettirilmek üzere yayına hazır hale getirildi.
Anlıyorum ama konuşamıyorum
Yaptığı belgeselin bu dilleri konuşan Türkiye'de 3 milyon 250 bin kişiyi doğrudan etkilediğini fakat konunun hem 80 milyon insanımızı hem de tüm dünyayı yakından ilgilendirdiğini belirten Kar şunları söyledi: "2 yıl önce sıradan bir Anadolu kasabasında karşılaştığım yaşlı bir karı kocayla sohbet sırasında yaşlı adamın 'bir gün konuştuğumuz dil unutulursa biz de unutulacağız' cümlesiyle başladı bu yolculuk. Yaşlı adam 'dilimiz susarsa, bu dili konuşamazsam, nasıl anlatırım derdimi?' kaygısıyla konuşmasını sürdürünce; dilimiz, dillerimiz hakkında düşünmeye ve ardından İstanbul’a döner dönmez araştırmaya başladım. Birleşmiş Milletler raporlarını ve UNESCO’nun tüm dünyada yaptığı çalışmaları takip ettim. Böylece bizde ve dünyada tehlikenin boyutlarıyla karşılaştım. Belgeselimiz için yaptığımız saha çalışmasında bu dilleri konuşan insanlar anlıyorum ama konuşamıyorum diye görüş bildiriyor. Yani gördük ki eğer önlem alınmazsa medeniyetlerin kimliği olan diller yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak."
Yüz yıl içinde 11 dil yok olabilir
Kar ayrıca, sanatçı Özgür Akdemir'le gerçekleştirdikleri belgeselden çıkan sonuç olarak şu tespitte bulundu: "Yaklaşık 3 milyon 250 bin kişinin bağı olduğu ancak sadece 430 bin kişinin aktif olarak konuşmaya devam ettiği diller olan; Keldanice, Süryanice, Gagavuzca, Romanice, Çerkesce, Abazaca, Lazca, Hemşince, Batı Ermenicesi, Yahudice-Ladino dili ve Zazaca önlem alınmadığı takdirde önümüzdeki 100 yıl içinde tarihe karışacak"
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün