Türkiye dillerini kaybediyor

Tarih sürecinde, medeniyetlerin çokluğu sayesinde, zengin bir kültüre sahip olan Türkiye'de konuşulan onlarca dilin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna; "kaybolan diller unutulan sesler" belgesi ile dikkat çekildi. 11 il, 12 ilçe ve 10 köyde yapılan 93 yüz yüze röportajla ülkemizde 11 dilin kaybolma tehlikesi altında olduğunu saptayan belgesel, yerel yönetimler ve belediyelerin desteği ile halka izlettirilmek üzere yayına hazır hale getirildi.

Anlıyorum ama konuşamıyorum

Yaptığı belgeselin bu dilleri konuşan Türkiye'de 3 milyon 250 bin kişiyi doğrudan etkilediğini fakat konunun hem 80 milyon insanımızı hem de tüm dünyayı yakından ilgilendirdiğini belirten Kar şunları söyledi: "2 yıl önce sıradan bir Anadolu kasabasında karşılaştığım yaşlı bir karı kocayla sohbet sırasında yaşlı adamın 'bir gün konuştuğumuz dil unutulursa biz de unutulacağız' cümlesiyle başladı bu yolculuk. Yaşlı adam 'dilimiz susarsa, bu dili konuşamazsam, nasıl anlatırım derdimi?' kaygısıyla konuşmasını sürdürünce; dilimiz, dillerimiz hakkında düşünmeye ve ardından İstanbul’a döner dönmez araştırmaya başladım. Birleşmiş Milletler raporlarını ve UNESCO’nun tüm dünyada yaptığı çalışmaları takip ettim. Böylece bizde ve dünyada tehlikenin boyutlarıyla karşılaştım. Belgeselimiz için yaptığımız saha çalışmasında bu dilleri konuşan insanlar anlıyorum ama konuşamıyorum diye görüş bildiriyor. Yani gördük ki eğer önlem alınmazsa medeniyetlerin kimliği olan diller yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak."

Yüz yıl içinde 11 dil yok olabilir

Kar ayrıca, sanatçı Özgür Akdemir'le gerçekleştirdikleri belgeselden çıkan sonuç olarak şu tespitte bulundu: "Yaklaşık 3 milyon 250 bin kişinin bağı olduğu ancak sadece 430 bin kişinin aktif olarak konuşmaya devam ettiği diller olan; Keldanice, Süryanice, Gagavuzca, Romanice, Çerkesce, Abazaca, Lazca, Hemşince, Batı Ermenicesi, Yahudice-Ladino dili ve Zazaca önlem alınmadığı takdirde önümüzdeki 100 yıl içinde tarihe karışacak"