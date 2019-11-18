Tuğçe Kazaz kimdir ve kaç yaşında?
Tuğçe Kazaz, sosyal medyanın da gündemindeki isimler arasında yer almaktadır. Kariyeri boyunca birçok yapımda rol alan Tuğçe Kazaz, bir dönem Türkiye'deki yaşamını noktalayarak yurtdışında yaşamıştır. Peki, Tuğçe Kazaz kimdir ve kaç yaşında? İşte, Tuğçe Kazaz'ın oynadığı diziler ve filmler
Tuğçe Kazaz 26 Ağustos 1982 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelmiştir. Miss Turkey 2001 birincisi olan Tuğçe Kazaz, İstanbul Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gördü.
Kampusistan isimli dizide Arzu karakterine hayat veren Tuğçe Kazaz, Loufa kai parallagi: Seirines sto Aigaio, Can, Son Yaz - Balkanlar 1912, Uzun Hikâye, İçimde Akan Nehir, Cin geçidi isimli yapıtlarda da rol almıştır.
Tuğçe Kazaz bazı reklam filmlerinde de boy göstermiştir.
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