Transgender olduğunu –muhtemelen- bilmediğiniz 4 ünlü isim

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hayat HaberleriTransgender olduğunu –muhtemelen- bilmediğiniz 4 ünlü isim
GeriHayat Transgender olduğunu –muhtemelen- bilmediğiniz 4 ünlü isim
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Hayat
Doğan BURDA
25.04.2018 - 14:50, Son Güncelleme:

Transgender olduğunu –muhtemelen- bilmediğiniz 4 ünlü isim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Transgender olduğunu –muhtemelen- bilmediğiniz 4 ünlü isim

Eskiden topluluklar transseksüel terimini çok fazla kullanmazdı. Ancak son günlerde kamuya mal olmuş çok daha fazla insan cinsel kimlikleri ve deneyimleri hakkında konuşuyor. Özellikle ABD’de Chaz Bono ve Caitlyn Jenner gibi ünlü isimler bu konuya daha fazla dikkat çekerek transseksüellerin yaşadıkları zorluklardan bahsediyorlar. Diğer yanda spotların altında olmayan pek çok transseksüel ünlü isim var. İşte bu isimlerden bazıları:

Jake Zyrus

2000’lerin sonların ve 2010’un başlarında Charice Pempengco ünlü bir isim haline gelmeye başladı. Sonrasında ise Fox’un ünlü dizisi Glee’de rol aldı ve YouTube’da da yıldızı parlamaya devam etti. Şimdilerde kendisi bambaşka bir nedenle gözler önünde çünkü hayranlarına yaptığı bir açıklamayla, bundan böyle Jake Zyrus ismindeki bir erkek olarak anılmak istediğini belirtti.

Transgender olduğunu –muhtemelen- bilmediğiniz 4 ünlü isim

Jamie Clayton

Netflix’in Sense8 hayranları Jamie Clayton’u Nomi olarak biliyor ve bir trans blogger ve hacktivist olarak takip ediyor. Zaten oyuncu yapımda bir transgender’ı oynuyor, yani kendini. Clayton’un kariyeri VH1’ın serisi TRANSform Me ile başladı ve daha sonra 2011’de Kyla rolünde Thomas Jane’i öpmesiyle  dikkatleri üzerine çekti. Bugüne kadar ‘Are We There Yet?’ gibi bir kaç projede yer aldı ve The Neon Demon isimli bir gerilim filminde rol aldı. Clayton bir trans kadın olarak kariyer yapmanın zorluklarını anlatarak ait olduğu komuniteye her zaman destek oluyor.

Transgender olduğunu –muhtemelen- bilmediğiniz 4 ünlü isim

Janet Mock

Janet Mock 18 yaşındayken cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdi ve 2011 yılında editor olarak çalıştığı Marie Claire dergisine verdiği röportajda bu yolculuğunu anlatttı. Üç yıl sonra anılarını anlattığı, ‘Redefining Realness: My Path to Womanhood, Identity, Love & So Much More’ isimli kitabı en çok satanlar arasına girdi. Janet LGBTQ sorunları için oldukça büyük ve etkileyici çalışmalar yapıyor.

Transgender olduğunu –muhtemelen- bilmediğiniz 4 ünlü isim

Caroline Cossey

Playboy pinup, model ve Bond kızı Carolina ‘Tula’ Cossey, Hollywood’da etkileyici bir kariyer yaptı. Ancak o dönemde transgender olduğunu çok az insan biliyordu. 17 yaşında hormone replasman tedavisine başladı ve 1974 yılında cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdi. Cossey kariyerini bir model olarak sürdürürken eski kimliğini saklamak için elinden geleni yaptı fakat 1978 yılında gazeteler gerçeği açıkladı. Cossey bu işten galip geldi ve 1981’de bond kızı oldu, 1991’de ise Playboy’a çıkan ilk trans kadın oldu.

Transgender olduğunu –muhtemelen- bilmediğiniz 4 ünlü isim

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Dayatılmış ideal güzellik algılarını onlar yıkacak!

Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin final fragmanı yayında!

Uçaktaki o görüntüye açıklama

SPONSORLU

Küçük evlere büyük kolaylık getirecek 8 pratik çözüm