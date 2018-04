Transgender olduğunu –muhtemelen- bilmediğiniz 4 ünlü isim

Jake Zyrus

2000’lerin sonların ve 2010’un başlarında Charice Pempengco ünlü bir isim haline gelmeye başladı. Sonrasında ise Fox’un ünlü dizisi Glee’de rol aldı ve YouTube’da da yıldızı parlamaya devam etti. Şimdilerde kendisi bambaşka bir nedenle gözler önünde çünkü hayranlarına yaptığı bir açıklamayla, bundan böyle Jake Zyrus ismindeki bir erkek olarak anılmak istediğini belirtti.

Jamie Clayton

Netflix’in Sense8 hayranları Jamie Clayton’u Nomi olarak biliyor ve bir trans blogger ve hacktivist olarak takip ediyor. Zaten oyuncu yapımda bir transgender’ı oynuyor, yani kendini. Clayton’un kariyeri VH1’ın serisi TRANSform Me ile başladı ve daha sonra 2011’de Kyla rolünde Thomas Jane’i öpmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Bugüne kadar ‘Are We There Yet?’ gibi bir kaç projede yer aldı ve The Neon Demon isimli bir gerilim filminde rol aldı. Clayton bir trans kadın olarak kariyer yapmanın zorluklarını anlatarak ait olduğu komuniteye her zaman destek oluyor.

Janet Mock

Janet Mock 18 yaşındayken cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdi ve 2011 yılında editor olarak çalıştığı Marie Claire dergisine verdiği röportajda bu yolculuğunu anlatttı. Üç yıl sonra anılarını anlattığı, ‘Redefining Realness: My Path to Womanhood, Identity, Love & So Much More’ isimli kitabı en çok satanlar arasına girdi. Janet LGBTQ sorunları için oldukça büyük ve etkileyici çalışmalar yapıyor.

Caroline Cossey

Playboy pinup, model ve Bond kızı Carolina ‘Tula’ Cossey, Hollywood’da etkileyici bir kariyer yaptı. Ancak o dönemde transgender olduğunu çok az insan biliyordu. 17 yaşında hormone replasman tedavisine başladı ve 1974 yılında cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdi. Cossey kariyerini bir model olarak sürdürürken eski kimliğini saklamak için elinden geleni yaptı fakat 1978 yılında gazeteler gerçeği açıkladı. Cossey bu işten galip geldi ve 1981’de bond kızı oldu, 1991’de ise Playboy’a çıkan ilk trans kadın oldu.