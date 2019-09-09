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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
09.09.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

Temizlik Benim İşim yarışmacıları kimdir?

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Temizlik Benim İşim yarışmacıları kimdir?

Temizlik Benim İşim 9 Eylül yarışmacıları Öykü Yılmaz, Abdülkadir Fison, Aysel Sancak, Esra, programı izleyen birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. İlk gün Aysel Sancak'ın yarıştığı programda, rakipler birbirlerinin açıklarını aradı. Peki, Temizlik Benim İşim yarışmacıları kimdir? İşte, yarışmacılar hakkında bazı bilgiler

Temizlik Benim İşim yarışmacıları, yarışmanın ilk gününde araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Temizlik Benim İşim yarışmacıları hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte, Temizlik Benim İşim yarışmacıları hakkında bazı bilgiler

TEMİZLİK BENİM YARIŞMACILARI

Aysel Sancak, 42 yaşında ve ev hanımıdır. Maharetli olduğunu göstermek için yarışmaya kekle gelen Aysel Hanım oldukça iddialı olmasına rağmen temizleyeceği evi görünce gözü korktu. Hatta rakiplerinin bile oldukça tiksindiği evi Aysel Hanım 4 saatte temizleyecek mi büyük bir heyecanla bekleniyor. 

Temizlik Benim İşim yarışmacıları kimdir

Öykü Yılmaz, 25 yaşında ve öğrencidir. Temizlik Benim İşim yeni hafta yarışmacılarından Öykü Yılmaz kimdir çok merak ediliyor. 25 yaşında olan Öykü Yılmaz, öğrenci. Tezcanlı, neşeli ve konuşkan olarak kendini tanımlayan Öykü hanım temizliği terapi olarak görüyor. 

Temizlik Benim İşim yarışmacıları kimdir

Abdülkadir Fison, 32 yaşında ve güvenlik amiridir. Temizlik Benim İşim 9-13 Eylül haftasının tek erkek yarışmacısı Abdülkadir Fison, 32 yaşında ve evli. Güvenlik amiri olan Abdülkadir beyin bir kızı var. Çocukluktan beri temizlik takıntısı olan Abdülkadir Fison, bu hafta kadın yarışmacılara meydan okumaya geldi. 

Temizlik Benim İşim yarışmacıları kimdir

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