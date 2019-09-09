Temizlik Benim İşim yarışmacıları kimdir?
Temizlik Benim İşim 9 Eylül yarışmacıları Öykü Yılmaz, Abdülkadir Fison, Aysel Sancak, Esra, programı izleyen birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. İlk gün Aysel Sancak'ın yarıştığı programda, rakipler birbirlerinin açıklarını aradı. Peki, Temizlik Benim İşim yarışmacıları kimdir? İşte, yarışmacılar hakkında bazı bilgiler
Temizlik Benim İşim yarışmacıları, yarışmanın ilk gününde araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Temizlik Benim İşim yarışmacıları hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte, Temizlik Benim İşim yarışmacıları hakkında bazı bilgiler
TEMİZLİK BENİM YARIŞMACILARI
Aysel Sancak, 42 yaşında ve ev hanımıdır. Maharetli olduğunu göstermek için yarışmaya kekle gelen Aysel Hanım oldukça iddialı olmasına rağmen temizleyeceği evi görünce gözü korktu. Hatta rakiplerinin bile oldukça tiksindiği evi Aysel Hanım 4 saatte temizleyecek mi büyük bir heyecanla bekleniyor.
Öykü Yılmaz, 25 yaşında ve öğrencidir. Temizlik Benim İşim yeni hafta yarışmacılarından Öykü Yılmaz kimdir çok merak ediliyor. 25 yaşında olan Öykü Yılmaz, öğrenci. Tezcanlı, neşeli ve konuşkan olarak kendini tanımlayan Öykü hanım temizliği terapi olarak görüyor.
Abdülkadir Fison, 32 yaşında ve güvenlik amiridir. Temizlik Benim İşim 9-13 Eylül haftasının tek erkek yarışmacısı Abdülkadir Fison, 32 yaşında ve evli. Güvenlik amiri olan Abdülkadir beyin bir kızı var. Çocukluktan beri temizlik takıntısı olan Abdülkadir Fison, bu hafta kadın yarışmacılara meydan okumaya geldi.
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